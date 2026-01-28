Sáng 28/1: Giá vàng SJC, vàng nhẫn đồng loạt tăng tới 4,5 triệu đồng/lượng, chạm mốc "chưa từng có"

Theo ghi nhận gần nhất, giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu lớn đồng loạt bật tăng tới 4,4 triệu đồng/lượng so với kết phiên hôm trước. Hiện SJC giao dịch vàng miếng tại mức 178,9 - 181,4 triệu đồng/lượng, tăng 3,6 triệu đồng/lượng chiều mua, 4,1 triệu đồng/lượng chiều bán. Bảo Tín Mạnh Hải điều chỉnh giá tăng 3,3 triệu đồng ở cả 2 chiều mua - bán, niêm yết tại ngưỡng 178,6 - 180,6 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu đang bán ra tại giá 180,6 triệu đồng/lượng, mua vào tại 177,6 triệu đồng/lượng. Phú Quý tăng mạnh chiều bán tới 4,4 triệu đồng/lượng, hiện mua vào - bán ra với giá 178,3 - 181,4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC tăng tới 3,8 triệu đồng/lượng chiều mua, 4,4 triệu đồng/lượng chiều bán, lên mức 177,9 - 180,9 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cùng điều chỉnh lên mức 177,6 - 180,6 triệu đồng/lượng, tăng 3,6 triệu đồng/lượng so với ghi nhận gần nhất. Phú Quý hiện giao dịch nhẫn tròn trơn tại ngưỡng 178 - 181 triệu đồng/lượng, tăng 4,5 triệu đồng/lượng trong sáng nay.

Cập nhật đầu giờ sáng ngày 28/1, SJC, DOJI, PNJ đồng loại niêm yết giá vàng miếng SJC tại mức 175,3 - 177,3 triệu đồng/lượng; tăng 300.000 đồng/lượng so với phiên trước. Tương tự, tại Công ty Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng SJC được giao dịch mua vào 175,3 triệu đồng/lượng, bán ra 177,3 triệu đồng/lượng; tăng 800.000 đồng/lượng so với phiên trước.



Đối với vàng nhẫn, tại Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn tròn trơn được mua vào ở mức 174,3 triệu đồng/lượng, bán ra 177,3 triệu đồng/lượng. So với phiên trước, giá vàng nhẫn tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Trong khi đó, vàng nhẫn tròn SJC niêm yết mua vào 174,1 triệu đồng/lượng, bán ra 176,6 triệu đồng/lượng. DOJI, PNJ giữ nguyên giá ở cả hai chiều mua vào và bán ra, 173 - 176 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đã tăng vọt hơn 3% trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, thiết lập mức cao kỷ lục mới, khi tình trạng bất ổn kinh tế và địa chính trị kéo dài tiếp tục thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến kim loại quý như một kênh trú ẩn an toàn.

Có thời điểm, giá vàng giao ngay chạm đỉnh 5.181,84 USD/ounce. Trước đó, trong phiên thứ Hai, giá vàng đã lần đầu tiên vượt qua mốc quan trọng 5.000 USD/ounce. Tại thời điểm ghi nhận, giá đang giao động quanh ngưỡng 5.175,90 USD/ounce.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng hơn 18%, nối tiếp đà bứt phá kỷ lục của năm ngoái, nhờ sự kết hợp của nhiều yếu tố như bất ổn kinh tế và địa chính trị gia tăng, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất, cùng với việc các ngân hàng trung ương đẩy mạnh mua vàng trong bối cảnh xu hướng "phi đô la hóa" diễn ra trên toàn cầu.

"Các đợt tăng giá thường chỉ kết thúc khi những động lực ban đầu khiến nhà đầu tư bước vào thị trường vàng không còn nữa – và hiện tại thì điều đó vẫn chưa xảy ra," ông Michael Widmer, chiến lược gia hàng hóa tại Bank of America, nhận định.

Những lo ngại tiếp tục gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo kế hoạch áp thêm thuế đối với hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc, trong khi nguy cơ Chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần cũng đang hiện hữu trước hạn chót phê duyệt ngân sách vào ngày 30/1.

Thị trường hiện tập trung theo dõi cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Fed, bắt đầu từ thứ Ba. Fed được kỳ vọng sẽ giữ nguyên lãi suất, và giới đầu tư đặc biệt chú ý tới cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào thứ Tư, trong bối cảnh ngày càng nhiều quan ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương.

Deutsche Bank và Société Générale đều đã đưa ra dự báo rằng giá vàng có thể đạt 6.000 USD/ounce vào cuối năm nay.

Linh San



