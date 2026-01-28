Thực hư 'ám hiệu' của nhân viên ngân hàng với khách gửi tiền

Lãi suất thoả thuận cao hơn 2% so với niêm yết

Chị Thu Minh (phường Hà Đông, Hà Nội) vừa có khoản thưởng Tết 500 triệu đồng của 2 vợ chồng nên đem gửi tiết kiệm ngân hàng . Chị Minh chọn ngân hàng trong nhóm Big 4 dù biết lãi suất niêm yết thấp nhất thị trường nhưng yên tâm hơn so với các ngân hàng thương mại. Thế nhưng, chị Minh bất ngờ khi ra đến quầy tại chi nhánh ngân hàng trên phường Hai Bà Trưng tư vấn gửi online.

Theo đó, nhân viên ngân hàng tư vấn nhập mã giới thiệu nhân viên thì lãi suất niêm yết 3 tháng 2,4%/năm được lên 4,4%/năm. “Nhân viên còn tư vấn nếu số tiền từ 1 tỷ đồng trở lên lãi suất lên tới 5%/năm kỳ hạn 3 tháng. Tôi không ngờ mức lãi suất lại được cao đến vậy với kỳ hạn ngắn. Thậm chí, nhân viên còn hướng dẫn tôi cài tất toán lấy tại quầy thay vì tất toán online để không bị hack tài khoản”, chị Minh nói.

Lãi suất thực nhận của khách hàng cao hơn niêm yết 2%/năm.

Tại Ngân hàng ABBank, hiện lãi suất theo bảng niêm yết tại quầy ở mức 6,3%/năm kỳ hạn 12 tháng. Tuy nhiên, với tiền gửi 1 tỷ đồng trở lên, nhân viên tư vấn cho khách gửi lãi suất lên 8,3%/năm, cao hơn 2% so với niêm yết.

VPBank bảng giá niêm yết 4,75%/năm kỳ hạn 3 tháng. Nhưng khi khách muốn tăng lãi suất huy động, nhân viên tư vấn gửi online và bật tính năng sinh lời tự động lên đến 6,9%/năm với số tiền tối thiểu 300 triệu đồng. Thậm chí với số tiền 1 tỷ đồng gửi dạng casa cũng được hưởng lãi suất 6,9%/năm kỳ hạn 1 tháng và được cộng lì xì thêm 500.000 đồng và hộp quà Tết.

Tại KienlongBank, lãi suất tiết kiệm niêm yết tại quầy cho kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng lần lượt là 5,3%/năm và 5,5%/năm. Tuy nhiên, nhân viên giao dịch tại quầy cho biết lãi suất thực tế từ 7%/năm đến 7,4%/năm với số tiền từ 300 triệu đồng trở lên. Theo nhân viên ở đây, với khách hàng gửi theo sổ truyền thống sẽ được nhân viên trình lên sếp phê duyệt.

Thực tế, không ít ngân hàng có lãi suất thoả thuận với số tiền từ 300 triệu đồng trở lên cao hơn so với lãi suất niêm yết. Thậm chí có ngân hàng trả lãi suất lên đến 9%/năm kỳ hạn 12 tháng với số tiền trên 1 tỷ đồng. Dù hình thức online hay tại quầy, khách hàng đều được lãi suất nhận thực cao hơn bảng giá niêm yết.

Lãi suất vẫn tăng trong quý I/2026?

TS. Nguyễn Thị Nhàn - chuyên gia kinh tế Đại học Quốc Gia Hà Nội - cho biết, xu hướng tăng của lãi suất huy động không chỉ là câu chuyện của năm 2025, mà đã nối dài ngay từ những tuần đầu năm 2026. Theo bà Nhàn, áp lực này đến từ các yếu tố chính.

Cụ thể, tăng trưởng tín dụng vẫn duy trì ở mức cao hơn tăng trưởng huy động trong thời gian dài, buộc các ngân hàng phải tiếp tục nâng lãi suất đầu vào để thu hút dòng tiền nhàn rỗi từ dân cư và tổ chức kinh tế. Khi LDR (tỷ lệ cho vay trên huy động) của nhiều ngân hàng đã ở sát ngưỡng quy định, việc cải thiện nguồn vốn huy động trở thành ưu tiên hàng đầu.

Theo bà Nhàn, cạnh tranh huy động giữa các ngân hàng có xu hướng gia tăng vào đầu năm - thời điểm nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh sau Tết thường tăng trở lại. Điều này khiến các ngân hàng, đặc biệt là nhóm quy mô vừa và nhỏ, phải điều chỉnh lãi suất tiền gửi theo hướng nhích lên để giữ chân người gửi tiền...

“Diễn biến tăng lãi suất huy động từ đầu năm 2026 cho thấy áp lực thanh khoản chưa thực sự được giải tỏa. Mặt bằng lãi suất đầu vào nhiều khả năng sẽ neo ở mức cao thêm một thời gian trước khi có điều kiện hạ nhiệt rõ ràng hơn”, bà Nhàn nhận định.

Ước tính của Bộ phận Phân tích kinh tế và thị trường tài chính của Ngân hàng Techcombank cho thấy, áp lực thanh khoản có phần giảm bớt khi Ngân hàng Nhà nước đưa ra mức tăng trưởng tín dụng dự kiến 15% cho 2026. Hiện lãi suất liên ngân hàng đang duy trì ở vùng dưới 5%, song áp lực thanh khoản căng thẳng vẫn hiện hữu do tiềm ẩn nhu cầu rút tiền mặt trước mỗi dịp Tết.

"Trong trường hợp lãi suất liên ngân hàng tăng vọt, Ngân hàng Nhà nước vẫn có thể linh hoạt can thiệp, sử dụng công cụ hoán đổi (swap) nếu cần, như đã quan sát trong tháng 12/2025", nhóm phân tích của Techcombank dự báo.