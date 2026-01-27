ACB vượt mốc 1 triệu tỷ đồng tổng tài sản, duy trì nợ xấu ở mức thấp nhất hệ thống và củng cố nền tảng cho tăng trưởng bền vững

Nền tảng tài chính vững chắc – Dấu mốc quan trọng về quy mô và chất lượng

Kết thúc năm 2025, tổng tài sản của ACB vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, gấp đôi so với 5 năm trước. Cột mốc này không chỉ phản ánh quy mô tăng trưởng, mà còn cho thấy quá trình tích lũy nội lực bền bỉ, nhất quán với chiến lược phát triển thận trọng, lấy chất lượng làm trọng tâm trong suốt hơn ba thập kỷ hoạt động của Ngân hàng.

Song song với tăng trưởng quy mô, ACB tiếp tục duy trì chất lượng tài sản ở mức cao. Tỷ lệ nợ xấu đến cuối năm được kiểm soát ở mức 0,97%, thấp nhất kể từ năm 2023, đưa ACB tiếp tục nằm trong nhóm ngân hàng có chất lượng tài sản tốt nhất hệ thống, trong bối cảnh mặt bằng rủi ro toàn ngành có xu hướng gia tăng.

Không chỉ dừng lại ở việc "giữ vững phòng tuyến" rủi ro, ACB còn cho thấy năng lực cân bằng hiệu quả giữa an toàn và mở rộng quy mô. Khép lại năm 2025, dư nợ tín dụng đạt 689 nghìn tỷ đồng, tăng 18,6% so với đầu năm. Trong cấu trúc tăng trưởng đó, cho vay doanh nghiệp tiếp tục là động lực chủ đạo với mức tăng 25.5%, tập trung vào các lĩnh vực xương sống của nền kinh tế như thương mại, chế biến – chế tạo. Đón đầu các động lực tăng trưởng mới, ACB đẩy mạnh mở rộng vào nhóm doanh nghiệp có hệ sinh thái lớn và nắm bắt tốt làn sóng FDI – điểm sáng của nền kinh tế năm 2025. Chiến lược này nhanh chóng mang lại "trái ngọt": Cho vay doanh nghiệp lớn tăng 62%, đặc biệt cho vay FDI bứt phá vượt trội với 170%. Đồng thời, phân khúc cho vay mua nhà ghi nhận những tín hiệu phục hồi tích cực, góp phần hoàn thiện bức tranh tăng trưởng hài hòa, bền vững của ACB trong năm bản lề mang tính chiến lược.

Về nguồn vốn, tổng huy động (bao gồm phát hành giấy tờ có giá) đạt 718 nghìn tỷ đồng, tăng 12,4%. Đáng chú ý, CASA khách hàng doanh nghiệp cải thiện rõ nét nhờ các giải pháp tài chính chuyên biệt theo ngành nghề, từ dệt may, nhựa, FDI đến nông – thủy sản. Ở phân khúc cá nhân, ACB tiếp tục mở rộng hệ sinh thái sản phẩm với các giải pháp khác biệt như thẻ Lotusmiles Pay, chứng chỉ tiền gửi linh hoạt, phản ánh định hướng lấy khách hàng làm trung tâm và tạo giá trị thực chất.

Củng cố nội lực – Nâng cao chất lượng tăng trưởng

Chia sẻ về định hướng điều hành, ông Từ Tiến Phát – Tổng Giám đốc ACB cho biết: "Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, điều quan trọng với ngân hàng không chỉ là tăng trưởng, mà là duy trì chất lượng tăng trưởng và năng lực thích ứng dài hạn. ACB kiên định với chiến lược củng cố nền tảng tài chính, nâng cao năng lực quản trị rủi ro để sẵn sàng cho những chu kỳ phát triển tiếp theo."

Năm 2025, ACB chủ động ưu tiên nâng cao chất lượng tài sản và gia tăng mức độ an toàn của bảng cân đối kế toán. Trong năm 2025, ACB đã gia tăng trích lập dự phòng tín dụng lên đến hơn 3,3 nghìn tỷ đồng, gấp 2 lần so với năm 2024, đồng thời trích lập các chi phí chuẩn bị cho các hoạt động chiến lược. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 19,5 nghìn tỷ đồng, phản ánh định hướng điều hành thận trọng và chủ động tăng cường trích lập dự phòng.

Nhờ đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) được cải thiện mạnh, đạt khoảng 114%, so với mức khoảng 78% cuối năm 2024 – qua đó nâng cao đáng kể sức chống chịu trước các biến động vĩ mô. Trong khi đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng đạt 22,9 nghìn tỷ đồng, tiếp tục tăng trưởng, cho thấy hiệu quả vận hành và năng lực tạo lợi nhuận cốt lõi của ACB vẫn được duy trì vững chắc.

Song song đó, ngân hàng duy trì kỷ luật chặt chẽ trong quản trị thanh khoản và an toàn vốn. Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung – dài hạn ở mức 24,4%, thấp hơn đáng kể so với ngưỡng quy định. Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) duy trì ở mức 79%, đảm bảo dư địa tăng trưởng tín dụng bền vững. Việc chuyển đổi sang Thông tư 14 từ tháng 12/2025 giúp tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất dự kiến trên 12%, cao hơn đáng kể so với yêu cầu tối thiểu.

Phát huy vai trò hệ sinh thái – Hướng tới tập đoàn tài chính hiệu quả

Trong chiến lược phát triển dài hạn, ACB tiếp tục củng cố vai trò của các công ty thành viên nhằm hoàn thiện hệ sinh thái tài chính toàn diện. Năm 2025, nhóm công ty con đóng góp khoảng 7% lợi nhuận toàn hệ thống.

Trong đó, ACBS là điểm sáng với lợi nhuận trước thuế hơn 1,2 nghìn tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2024 nhờ tăng trưởng đồng đều ở các mảng đầu tư, môi giới và cho vay ký quỹ. Các đơn vị khác như ACBL, ACBA, ACBC tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Việc dự kiến thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ trong thời gian tới được kỳ vọng sẽ hoàn thiện hơn nữa hệ sinh thái tài chính của ACB.

Gắn tăng trưởng với phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội

ACB xác định phát triển bền vững là một phần cốt lõi trong chiến lược kinh doanh, không tách rời hoạt động tài chính. Giai đoạn 2025–2030, ngân hàng triển khai mô hình phát triển theo hướng tạo giá trị chung (Creating Shared Value – CSV), tập trung vào ba trụ cột: sức khỏe – giáo dục – môi trường.

Nhiều chương trình ý nghĩa đã được triển khai như hỗ trợ bệnh nhi ung thư, trao học bổng cho sinh viên vượt khó, đồng thời mở rộng các giải pháp tài chính dành cho khách hàng trẻ, doanh nghiệp nhỏ và vừa – những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế theo tinh thần Nghị quyết 68.

Năm 2025, ACB tiếp tục được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam, đồng thời nhận giải Giải pháp tín dụng sáng tạo tại Better Choice Awards 2025 với sản phẩm "Ngôi Nhà Đầu Tiên". Ở cấp độ quốc tế, ACB được International Finance Magazine trao tặng danh hiệu "Best Commercial Bank – Vietnam 2025" và "Most Innovative Commercial Digital Banking App – Vietnam 2025". Các tổ chức xếp hạng tín nhiệm như Fitch Ratings, Moody's và FiinRatings tiếp tục duy trì đánh giá tích cực đối với ACB, ghi nhận nền tảng tài chính lành mạnh và năng lực quản trị rủi ro vững chắc.

Sẵn sàng cho giai đoạn phát triển tiếp theo

Lãnh đạo ACB khẳng định, tăng trưởng chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng sự bền vững và khả năng tạo giá trị lâu dài cho khách hàng, cổ đông và xã hội. Với nền tảng tài chính vững chắc, kỷ luật quản trị chặt chẽ và chiến lược phát triển rõ ràng, ACB cho biết ngân hàng đã sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo với tâm thế chủ động, bền bỉ và vững vàng hơn.

