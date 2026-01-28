Thống đốc Nguyễn Thị Hồng biểu dương một khu vực có tỷ lệ nợ xấu chỉ 0,59%, dòng vốn đi đúng lĩnh vực sản xuất thực chất

Chiều 26/01, tại Sơn La, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 3 đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2026.

Tại Hội nghị, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, năm 2025 vừa qua là một năm đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn từ những biến động địa chính trị, chủ nghĩa bảo hộ thương mại gia tăng cho đến thiên tai, bão lũ lịch sử. Tuy nhiên, trong "vòng xoáy" thách thức đó, Việt Nam đã đạt được những thành tựu kinh tế ấn tượng: Tăng trưởng GDP đạt mức cao 8,02%, thuộc nhóm dẫn đầu khu vực và thế giới; lạm phát được kiểm soát tốt ở mức 3,27%. Theo Thống đốc, việc duy trì tăng trưởng cao đi kèm lạm phát thấp đã góp phần quan trọng trong việc ổn định môi trường vĩ mô và đảm bảo đời sống thực tế cho nhân dân.

Với vai trò là "huyết mạch" của nền kinh tế, ngành Ngân hàng đã giữ vững được sự ổn định của thị trường tiền tệ, ngoại hối, điều hành tỷ giá và lãi suất linh hoạt bất chấp các áp lực từ nợ xấu và thị trường bất động sản.

Đặc biệt, năm 2025 ghi dấu ấn đậm nét trong công tác tái cơ cấu khi chuyển giao băt buộc 4 ngân hàng yếu kém. Đồng thời, ngành Ngân hàng đã thực hiện quyết liệt việc tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18 của Bộ Chính trị, chuyển đổi từ 63 chi nhánh tỉnh, thành phố xuống còn 15 chi nhánh khu vực một cách khoa học, thông suốt.

Với những đóng góp đó, ngành Ngân hàng đã vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích điều hành chính sách tiền tệ và tinh gọn bộ máy. Bên cạnh đó, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng cũng được lan tỏa mạnh mẽ khi toàn ngành đóng góp gần 2.000 tỷ đồng cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Về hoạt động của NHNN Chi nhánh Khu vực 3, qua báo cáo của đơn vị, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đánh giá cao những nỗ lực của hệ thống ngân hàng trên địa bàn trong việc đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp vượt qua thách thức, đóng góp quan trọng vào sự ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời khẳng định đây là "cánh tay nối dài" quan trọng của Ngân hàng Trung ương tại địa bàn.

Thống đốc bày tỏ sự ấn tượng trước các con số biết nói: Tổng huy động vốn đạt trên 80.000 tỷ đồng, trong khi dư nợ đạt tới 98.000 tỷ đồng. Việc phải điều chuyển nguồn vốn từ các địa phương khác về khu vực cho thấy tiềm năng và nhu cầu đầu tư, phát triển của người dân Tây Bắc là rất lớn.

Đáng chú ý, dù tăng trưởng tín dụng khu vực đạt 5,6%, thấp hơn mức bình quân chung cả nước là 19%, nhưng chất lượng tín dụng tại đây rất đáng biểu dương với tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 0,59%. Dòng vốn đã đi đúng và trúng vào các lĩnh vực sản xuất thực chất như nông nghiệp, nông thôn và thủy điện.

Thống đốc cũng yêu cầu hệ thống ngân hàng Khu vực 3 tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra trong năm 2026.

Trong đó, yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tín dụng phục vụ sản xuất và an sinh, tập trung vốn vào các lĩnh vực ưu tiên, các chương trình mục tiêu quốc gia và động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. NHNN Chi nhánh Khu vực 3 cần có sự quan tâm đặc biệt đến đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thông qua các chương trình tín dụng chính sách. Đồng thời, phải kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, tăng cường kiểm soát quy trình để ngăn ngừa nợ xấu phát sinh mới.

Bên cạnh đó, Thống đốc dề nghị tập trung công cuộc chuyển đổi số. Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ trong điều hành mà phải góp phần tăng năng suất lao động, tạo ra sản phẩm thực tế, đặc biệt là thúc đẩy đầu ra cho nông sản vùng Tây Bắc. Các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt phải gắn liền với đảm bảo an ninh, bảo mật, khuyến khích người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ số một cách thuận tiện và an toàn.



