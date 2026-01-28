Thống đốc Nguyễn Thị Hồng bổ nhiệm Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 3

Tại Hội nghị, bà Trần Thu Huyền – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ NHNN đã công bố Quyết định số 79/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc bổ nhiệm ông Trịnh Công Văn, Quyền Giám đốc NHNN Chi nhánh khu vực 3 giữ chức vụ Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 3 kể từ ngày 19/01/2026. Thời hạn giữ chức vụ của ông Trịnh Công Văn là 5 năm kể từ ngày bổ nhiệm.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng trao quyết định cho ông Trịnh Công Văn

Phát biểu tại Hội nghị, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng ghi nhận ông Trịnh Công Văn là cán bộ được đào tạo bài bản, có 23 năm gắn bó với ngành Ngân hàng, đã thể hiện năng lực lãnh đạo, quản lý từ rất sớm. Với bề dày kinh nghiệm và sự tín nhiệm của lãnh đạo địa phương, Thống đốc tin tưởng ông Trịnh Công Văn sẽ tiếp tục phát huy năng lực, dẫn dắt tập thể hoàn thành xuất sắc trọng trách mới.

Giao nhiệm vụ cho ông tân Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 3, Thống đốc khẳng định bên cạnh vinh dự lớn lao là một áp lực công việc rất nặng nề khi địa bàn quản lý trải rộng trên ba tỉnh miền núi phía Bắc. Thống đốc yêu cầu ông Trịnh Công Văn và tập thể lãnh đạo NHNN Chi nhánh Khu vực 3 phải nhập cuộc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, bám sát mọi định hướng của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới. Thống đốc tin tưởng rằng, sự đồng tâm, hiệp lực của tập thể cán bộ tại cả ba tỉnh sẽ tạo nên sức mạnh đoàn kết, giúp đơn vị triển khai công việc hiệu quả và có kết quả thực chất. Đây chính là cách thiết thực nhất để đóng góp vào sự phát triển chung của toàn Ngành ngân hàng cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Trịnh Công Văn – tân Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 3 bày tỏ niềm vinh dự và xúc động sâu sắc khi nhận được sự tin tưởng, giao phó trọng trách từ Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cùng lãnh đạo các tỉnh trong khu vực. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm trước Thống đốc, chính quyền địa phương và tập thể cán bộ, nhân viên ngành Ngân hàng. Ông Trịnh Công Văn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thống đốc NHNN, coi đó là kim chỉ nam cho mọi hành động.