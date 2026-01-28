Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá bạc hôm nay 28-1: Đỉnh mới vượt 4,5 triệu đồng/lượng, nhiều người vẫn mua chờ 6 tháng

28-01-2026 - 15:32 PM | Tài chính - ngân hàng

Giá bạc hôm nay tăng tiếp cả ở thị trường trong nước và quốc tế, bạc Phú Quý, SBJ lập đỉnh chưa từng có.

Trưa 28-1, Tập đoàn Phú Quý công bố giá bạc miếng mua vào - bán ra lần lượt ở mức 4,32 triệu đồng và 4,45 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Mức tăng mạnh phải kể đến Công ty Vàng bạc - Đá quý Sacombank (SBJ), khi giá mua vào được niêm yết lên tới 4,39 triệu đồng/lượng và bán ra 4,29 triệu đồng/lượng, tăng thêm 210.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Đây là mức tăng rất mạnh của giá bạc trong nước, tiếp đà đi lên mạnh mẽ những ngay qua. Không chỉ bạc miếng loại 1 lượng, mà bạc thỏi loại 1 kg cũng được các thương hiệu đẩy lên những mốc cao mới. Tập đoàn Phú Quý bán ra bạc kg vượt 118,8 triệu đồng; trong khi SBJ bán ra 120,2 triệu đồng, tăng gần 6 triệu đồng chỉ trong một ngày.

Trong một tháng kể từ đầu năm 2026, giá bạc của các thương hiệu lớn như Phú Quý, SBJ và nhiều doanh nghiệp khác đã tăng hơn 50%.

Giá bạc hôm nay 28 - 1: Đỉnh mới vượt 4 , 5 triệu đồng / lượng tại việt nam - Ảnh 2.

Người dân xếp hàng chờ mua bạc tại trụ sở công ty SBJ sáng 28-1

Đà tăng mạnh của giá bạc trong nước do ảnh hưởng từ giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay được giao dịch ở mức 115,6 USD/ounce, tăng thêm 2,92% so với phiên trước. Giá bạc đi lên cùng nhịp với giá vàng, bất chấp những cảnh báo kim loại quý liên tiếp tăng nóng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, giá bạc tăng nhanh trong thời gian ngắn đã thúc đẩy nhu cầu mua bạc để đầu tư, tích lũy của người dân. Tại trụ sở Công ty SBJ sáng 28-1, rất đông người dân xếp hàng chờ đặt mua bạc. Công ty cũng chỉ nhận khách đặt mua bạc, thanh toán ngay và giao hàng sau 4-6 tháng.

Anh Hoàng Hạnh (ngụ TPHCM) cho biết vừa đặt mua 200 lượng bạc miếng SBJ với giá 4,58 triệu đồng/lượng. "Dù giá bạc đã tăng thời gian qua nhưng tôi vẫn mua với kỳ vọng giá còn tăng tiếp trong năm 2026. Thời gian giao bạc tới 6 tháng là hơi lâu, nhưng do thị trường chỉ có vài thương hiệu kinh doanh bạc, nên khách không có nhiều sự lựa chọn" – anh Hạnh kể.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 3,66 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 28 - 1: Đỉnh mới vượt 4 , 5 triệu đồng / lượng tại việt nam - Ảnh 3.

Mỗi kg bạc hiện đã vượt 120 triệu đồng

Theo Thái Phương

Người lao động

Sự kiện: Giá vàng hôm nay

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chiều 28/1: Giá vàng SJC, vàng nhẫn đồng loạt tăng tới 6 triệu đồng/lượng, chạm mốc "chưa từng có"

Chiều 28/1: Giá vàng SJC, vàng nhẫn đồng loạt tăng tới 6 triệu đồng/lượng, chạm mốc "chưa từng có" Nổi bật

Nhiều ngân hàng công bố lợi nhuận tỉ đô

Nhiều ngân hàng công bố lợi nhuận tỉ đô Nổi bật

Giá USD tại Việt Nam bất ngờ giảm mạnh

Giá USD tại Việt Nam bất ngờ giảm mạnh

15:22 , 28/01/2026
Diễn biến khác thường của vàng

Diễn biến khác thường của vàng

15:21 , 28/01/2026
Mua, bán vàng miếng thế nào để tránh bị tịch thu?

Mua, bán vàng miếng thế nào để tránh bị tịch thu?

13:46 , 28/01/2026
Cập nhật thị trường tiền tệ: Lãi suất qua đêm tăng mạnh lên 6%/năm, tỷ giá USD giảm sâu, NHNN bơm lượng lớn VND hỗ trợ hệ thống

Cập nhật thị trường tiền tệ: Lãi suất qua đêm tăng mạnh lên 6%/năm, tỷ giá USD giảm sâu, NHNN bơm lượng lớn VND hỗ trợ hệ thống

11:01 , 28/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên