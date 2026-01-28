Giá USD tại Việt Nam bất ngờ giảm mạnh

Chiều 28-1, tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.088 đồng/USD, giảm 10 đồng mỗi USD so với hôm qua. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp tỉ giá trung tâm đi xuống, với mức giảm tổng cộng lên tới 37 đồng/USD.

Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng giảm rất mạnh. Vietcombank, Eximbank, Agribank, BIDV đồng loạt điều chỉnh giá giao dịch về quanh 25.920 đồng/USD mua vào, 26.280 đồng/USD bán ra, giảm 50 đồng mỗi USD so với hôm qua. Một số ngân hàng khác bán ra USD ở mức thấp hơn, còn 26.260 đồng/USD.

Trong vài ngày qua, mỗi USD đã mất tới khoảng 120 đồng (-0,4%).

Trên thị trường tự do, các điểm kinh doanh ngoại tệ tại TPHCM đang giao dịch 26.359 đồng/USD mua vào, 26.479 đồng/USD bán ra, cao hơn ngân hàng thương mại gần 200 đồng. Mức chênh lệch này thấp hơn nhiều so với cuối năm ngoái là 1.500 đồng.

Giá USD tại Việt Nam giảm nhanh trong vài ngày qua

Tỉ giá USD/VND tại Việt Nam hạ nhiệt do ảnh hưởng từ đà đi xuống của đồng USD trên thị trường quốc tế. Tới đầu giờ chiều nay, theo giờ Việt Nam, chỉ số đồng USD (DXY Index) được giao dịch ở mức 96,06 điểm, giảm 0,15% so với phiên trước. Chỉ trong vài ngày qua, DXY Index đã rớt từ vùng 99 điểm xuống còn hơn 96 điểm (-3,1%).

Một trong những yếu tố tác động tới giá USD tự do gần đây, theo giới phân tích là do những biến động từ thị trường vàng – đặc biệt khi giá vàng liên tục lập những mốc cao mới.

Ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc phân tích khối khách hàng cá nhân, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam - nhận định trong bối cảnh giá vàng tăng mạnh, cầu ngoại tệ trên thị trường tự do có thể chịu tác động từ nhu cầu liên quan đến vàng và tâm lý phòng thủ ngắn hạn, dù thanh khoản VND trong hệ thống ổn định và Ngân hàng Nhà nước vẫn hút ròng. Nếu vàng tiếp tục biến động mạnh, tỉ giá tự do có thể còn nhạy hơn so với kênh ngân hàng.

Ông Tim Leelahaphan, chuyên gia kinh tế cấp cao phụ cấp thị trường Việt Nam và Thái Lan tại ngân hàng Standard Chartered, cho rằng trong bối cảnh Chính phủ ưu tiên hỗ trợ tăng trưởng, chính sách tiền tệ có thể tiếp tục duy trì ở mức hỗ trợ trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, điều kiện tài chính toàn cầu thắt chặt hơn cùng những diễn biến liên quan đến thương mại có thể góp phần gây ra biến động tỉ giá. Standard Chartered dự báo tỉ giá USD/VND ở mức 26.750 đồng vào cuối năm 2026.



