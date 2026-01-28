BVBank đạt lợi nhuận 522 tỷ đồng trong năm 2025, tăng trưởng 34%

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank, mã chứng khoán: BVB) công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 522 tỷ đồng (trong đó quý 4 đạt 85 tỷ đồng), tăng 34% so với cùng kỳ. Kết quả này phản ánh hiệu quả rõ nét trong công tác điều hành, kiểm soát chi phí và tối ưu hoạt động kinh doanh trong bối cảnh môi trường cạnh tranh còn nhiều thách thức.

Động lực chủ yếu đến từ tổng thu nhập thuần, ghi nhận hơn 2.900 tỷ đồng, tăng 17% so với năm trước. Trong đó, thu nhập lãi thuần tiếp tục là hoạt động cốt lõi, chiếm tới 92%, phản ánh sự ổn định và bền vững của mô hình kinh doanh truyền thống, đồng thời tạo nền tảng cho chiến lược tăng trưởng bền vững trong các giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh đó thu nhập ngoài lãi cải thiện nhờ đẩy mạnh các dịch thu thanh toán quốc tế kết hợp với mua bán ngoại tệ, thu thuần kinh doanh ngoại tệ (tăng 88%), đồng thời thu nhập khác tăng mạnh nhờ tăng tốc thu hồi nợ đã xử lý rủi ro vào các tháng cuối năm.

Quy mô tổng tài sản tăng trưởng tích cực, đạt 133.000 tỷ đồng

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của BVBank vượt 133.000 tỷ đồng, tăng 29% so với đầu năm. Kết quả phản ánh năng lực mở rộng hoạt động của ngân hàng, đồng thời cho thấy hiệu quả của chiến lược khai thác đa kênh, đặc biệt là kênh số.

Cho vay khách hàng đạt 78.200 tỷ đồng, tăng 15% so với thời điểm đầu năm. Hoạt động tín dụng của BVBank bám sát định hướng điều hành cuối năm 2025 của Chính phủ và NHNN, theo hướng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế gắn với kiểm soát chất lượng tín dụng. Trên cơ sở đó, BVBank tập trung vào khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời ưu tiên các lĩnh vực có khả năng lan tỏa dòng vốn nhanh như sản xuất, thương mại, chuỗi cung ứng và bán lẻ. Việc mở rộng tín dụng được thực hiện theo hướng linh hoạt, có chọn lọc, nhằm đảm bảo tăng trưởng đi đôi với kiểm soát chất lượng tài sản, nhờ đó tỷ lệ nợ xấu được cải thiện đáng kể.

Ở chiều huy động vốn, BVBank ghi nhận tổng quy mô huy động đạt gần 123.300 tỷ đồng, tăng 29% so với cuối năm 2024. Trong đó, tiền gửi từ khách hàng cá nhân và tổ chức tiếp tục là trụ cột (đạt hơn 98 nghìn tỷ đồng, tăng 31%), phản ánh niềm tin của khách hàng vào nền tảng hoạt động và khả năng quản trị thanh khoản của ngân hàng. Đặc biệt, nguồn vốn huy động có kỳ hạn dài hồi phục nhanh chóng, giúp BVBank chủ động hơn trong cân đối nguồn vốn, qua đó đảm bảo dư địa tăng trưởng tín dụng và ổn định hoạt động trong các giai đoạn tiếp theo.

Đẩy mạnh số hóa, hướng nền tảng số trở thành động lực mở rộng khách hàng

Bên cạnh việc phục vụ khách hàng thông qua 126 điểm giao dịch trên toàn quốc, BVBank đồng thời đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và năng suất lao động, đồng thời nâng cao khả năng bảo mật hệ thống và thông tin khách hàng. Qua đó, các nền tảng số dần trở thành một trong những trụ cột quan trọng, hỗ trợ ngân hàng mở rộng tệp khách hàng và gia tăng quy mô giao dịch.

Cụ thể, 89% khách hàng mới của BVBank trong năm 2025 đến từ kênh số, tăng 32% so với năm 2024. Cùng với đó, số lượng người dùng Ngân hàng số Digimi tăng 28%, cho thấy mức độ chấp nhận và sử dụng các dịch vụ ngân hàng số ngày càng cao trong nhóm khách hàng cá nhân.

Hoạt động giao dịch trên kênh số cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. Tổng số lượng giao dịch qua kênh số trong năm 2025 tăng 289% so với năm 2025. Đặc biệt, giao dịch thông qua các kênh đối tác đạt hơn 720 triệu giao dịch, nhờ việc mở rộng kết nối với nhiều nền tảng thanh toán và trung gian lớn trên thị trường.

Trong mảng giải pháp thanh toán, năm 2025, nền tảng Digistore, thu hút hơn 20.000 nhà bán hàng đăng ký sử dụng, với doanh số thanh toán đạt trên 6.000 tỷ đồng. Đây là nền tảng hỗ trợ nhà bán hàng rất nhiều trong việc quản lý đơn hàng, thu - chi, xuất hóa đơn điện tử,…







