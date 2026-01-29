Sáng 29/1: Giá vàng miếng chính thức vượt mốc 190 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn vụt tăng hơn 6 triệu đồng/lượng

Ghi nhận gần nhất, SJC vừa điều chỉnh giá vàng miếng lên mức 187,2 - 190,2 triệu đồng/lương, tăng tới 5,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 6,1 triệu đồng ở chiều bán so với kết phiên trước đó.

Giá vàng nhẫn cũng trên đà tăng mạnh. SJC đang giao dịch vàng nhẫn trơn tại ngưỡng 186,8 - 189,8 triệu đồng/lượng, tăng 6,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra so với phiên trước đó.

Giá vàng tại SJC

Đầu giờ sáng ngày 29/1, các thương hiệu vàng SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu hôm nay đồng loạt tăng giá vàng miếng tới 7,2 triệu đồng/lượng so với sáng qua, niêm yết ở mức 181,7 - 184,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng miếng Bảo Tín Mạnh Hải, niêm yết ở mức 180,7 - 183 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ghi nhận mức tăng gần 6 triệu đồng/lượng.



Đây là mức cao nhất từng được ghi nhận đối với vàng miếng SJC, nối dài chuỗi tăng nóng của thị trường vàng trong nước.

Giá vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng mạnh trong hôm qua, mức tăng cao nhất 7,2 triệu đồng/lượng; mức bán ra cao nhất là 183,7 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 180,7 - 183,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 6,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 7,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 180-183 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại thời điểm ghi nhận, giá vàng thế giới đã đang dao động quanh mốc 5.500,0 USD/ounce. Trước đó, giá giao ngay có thời điểm đạt mức 5.600,0 USD/ounce. Đợt tăng mạnh của thị trường trong tháng này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhờ dòng tiền trú ẩn an toàn trước những bất ổn kinh tế và địa chính trị ngày càng gia tăng.

Thị trường gần như không có phản ứng đáng kể trước quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất – đúng như kỳ vọng – cũng như những phát biểu sau đó của Chủ tịch Fed Jerome Powell.



"Đà tăng của kim loại quý đến thời điểm này dường như đã tự hình thành động lực riêng," ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nhận định.



Theo ông Grant, vàng hiện vẫn đang ở trạng thái quá mua và có nguy cơ điều chỉnh, nhưng lực mua mạnh mỗi khi giá giảm tiếp tục ủng hộ xu hướng đi lên.

Fed giữ nguyên lãi suất, viện dẫn lạm phát vẫn ở mức cao cùng với tăng trưởng kinh tế vững chắc, song trong tuyên bố chính sách mới nhất, ngân hàng trung ương Mỹ hầu như không đưa ra tín hiệu rõ ràng về thời điểm chi phí vay có thể giảm trở lại.

Cả Thống đốc Christopher Waller – người được xem là ứng viên thay thế ông Powell khi nhiệm kỳ Chủ tịch Fed kết thúc vào tháng 5 – và Thống đốc Stephen Miran, hiện đang tạm nghỉ công việc cố vấn kinh tế tại Nhà Trắng, đều bỏ phiếu phản đối, ủng hộ việc cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm.

"Kim loại quý đơn giản là không quan tâm việc Fed đang ở trạng thái 'tạm nghỉ' hơn là 'tạm dừng', khi toàn bộ nhóm kim loại vẫn giao dịch tăng trong suốt cuộc họp báo," ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, cho biết.

Ông Powell nói rằng lạm phát trong tháng 12 nhiều khả năng vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Fed. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm thứ Ba rằng ông sẽ sớm công bố người được chọn để thay thế ông Powell.

Vàng được xem là tài sản trú ẩn an toàn và thường diễn biến tích cực trong môi trường lãi suất thấp. Kim loại quý này đã tăng hơn 25% kể từ đầu năm, nối tiếp mức tăng kỷ lục của năm ngoái.