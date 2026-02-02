4 trụ cột trọng tâm trong công tác thanh tra, giám sát ngân hàng năm 2026

Ngày 30/1, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị Công tác thanh tra, giám sát ngân hàng năm 2026. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng chủ trì Hội nghị.



Hội nghị còn có sự tham dự của: ông Phạm Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Thống đốc NHNN; lãnh đạo một số vụ, cục, đơn vị thuộc NHNN; lãnh đạo và công chức Thanh tra NHNN, Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng; Giám đốc NHNN Khu vực và Chánh Thanh tra/Trưởng phòng Quản lý giám sát NHNN Khu vực.

Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện kết quả công tác thanh tra, giám sát ngân hàng năm 2025 và thống nhất định hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cho năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội kết hợp trực tuyến với các điểm cầu đặt tại NHNN Khu vực.

Nâng cao kỷ cương, kỷ luật, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng

Năm 2025, toàn hệ thống chính trị đã triển khai quyết liệt nhiều chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiên phong thực hiện chủ trương đó, NHNN, trong đó có hệ thống thanh tra, giám sát ngân hàng đã được sắp xếp, kiện toàn phù hợp với mô hình tổ chức mới. Thanh tra NHNN và Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng (QLGS TCTD) được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trước đây, đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/3/2025, tạo tiền đề cho việc chuyên môn hóa công tác thanh tra, giám sát ngân hàng trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng khẳng định, công tác thanh tra, giám sát ngân hàng là nhiệm vụ rất quan trọng, luôn là nội dung trọng tâm, trọng yếu trong chỉ đạo điều hành của Ban Thường vụ Đảng ủy NHNN, Ban lãnh đạo NHNN.

Thống đốc đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương công tác thanh tra, giám sát ngân hàng năm 2025 trong bối cảnh có sự thay đổi lớn về cơ cấu tổ chức và đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó phải kể đến việc rút ngắn đáng kể thời gian ban hành kết luận thanh tra.

Trên cơ sở đó, Thống đốc đề nghị thời gian tới cần tiếp tục phát huy và đề cao hơn nữa công tác phối hợp trong hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng giữa Trung ương và các NHNN Khu vực, giữa các khu vực với nhau và phối hợp công tác với các địa phương.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, Thống đốc chỉ đạo Thanh tra NHNN bám sát kế hoạch thanh tra để thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tính ổn định, nhất quán trong triển khai thực hiện. Tuy nhiên, căn cứ kết quả giám sát, có thể xem xét bổ sung các cuộc thanh tra chuyên đề đối với các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ngoài ra, Thống đốc cũng đề nghị cần tăng cường theo dõi việc thực hiện các kết luận thanh tra sau khi ban hành để tăng cường hiệu lực của công tác thanh tra; tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, giải quyết khiếu nại tố cáo…

Đối với công tác giám sát, Thống đốc ghi nhận những thành tựu, đổi mới trong năm 2025, công tác giám sát có sự chủ động từ sớm, từ xa. Thống đốc đề nghị tiếp tục giám sát tập trung vào những thay đổi căn bản trong các quy định hiện hành, khai thác tối đa nguồn thông tin số liệu hiện có tại NHNN và tăng cường kết nối, đối chiếu dữ liệu; tiếp tục triển khai hiệu quả công tác giám sát tín dụng...

Bên cạnh đó, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả và gắn chặt với yêu cầu thực tiễn công tác; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thanh tra, giám sát.

Đối với NHNN chi nhánh khu vực, Thống đốc yêu cầu phải phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Thanh tra NHNN và Cục Quản lý giám sát trong việc quản lý theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của các TCTD trên địa bàn; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trên địa bàn trong việc triển khai chính sách tiền tệ, bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng.

Chủ động, quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác thanh tra, giám sát ngân hàng

Tại Hội nghị, Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng cho biết, nhìn lại năm 2025, công tác thanh tra, giám sát ngân hàng đã được triển khai chủ động, quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực. Thanh tra NHNN đã hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm toán được giao; tổ chức triển khai khối lượng lớn các cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán có quy mô và tính chất phức tạp, tập trung vào các lĩnh vực, TCTD tiềm ẩn rủi ro cao, góp phần nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động thanh tra ngân hàng.

Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng phát biểu tại Hội nghị

Công tác theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra tiếp tục được tăng cường; xử lý vi phạm hành chính được thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phòng ngừa rủi ro. Các mặt công tác khác như giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng cũng được triển khai đồng bộ, đúng quy định và đạt nhiều kết quả tích cực.

Phó Thống đốc cho biết, Thanh tra NHNN đã chủ trì tham mưu, xây dựng và trình Ban lãnh đạo NHNN trình Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2026/NĐ-CP ngày 10/01/2026 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Ngân hàng. Nghị định này đã cụ thể hóa đầy đủ các quy định của Luật Thanh tra năm 2025, xác lập rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Thanh tra NHNN và Thanh tra NHNN chi nhánh khu vực trong mô hình tổ chức mới, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để nâng cao tính chủ động, chuyên nghiệp và hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra ngân hàng.

Đánh giá về công tác quản lý, giám sát TCTD trong năm 2025, Phó Thống đốc cho rằng, công tác này đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ, có nhiều nét mới và đạt nhiều kết quả tích cực. Hoạt động giám sát an toàn vi mô tiếp tục được đổi mới theo hướng chủ động, dựa trên rủi ro, qua đó kịp thời phát hiện, cảnh báo và chấn chỉnh các tồn tại trong hoạt động của các TCTD.

Công tác giám sát tăng cường, giám sát các TCTD yếu kém, TCTD được kiểm soát đặc biệt và triển khai các phương án chuyển giao bắt buộc được thực hiện chặt chẽ, tạo chuyển biến rõ nét về quản trị, tài chính và hiệu quả hoạt động. Việc theo dõi, giám sát thực hiện các phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu được triển khai sát sao, góp phần thúc đẩy các TCTD bám sát lộ trình và mục tiêu đã được phê duyệt. Những kết quả đạt được đã góp phần củng cố niềm tin của thị trường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo nền tảng quan trọng cho việc thực hiện các nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

Quang cảnh hội nghị

Tuy nhiên, theo Phó Thống đốc, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thanh tra, giám sát ngân hàng vẫn đang đứng trước nhiều thách thức khi hoạt động của các TCTD ngày càng đa dạng, phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro và yêu cầu đối với công tác thanh tra, giám sát ngày càng cao. Điều này đòi hỏi công tác thanh tra, giám sát phải tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tư duy, phương pháp và tổ chức thực hiện.

Công tác thanh tra ngân hàng năm 2025: Nỗ lực, chủ động, linh hoạt

Báo cáo kết quả công tác thanh tra ngân hàng năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026, ông Đỗ Anh Quân, Phó Chánh Thanh tra NHNN cho biết, năm 2025, trong bối cảnh tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi, thanh tra ngành Ngân hàng đã nỗ lực, chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và cơ bản hoàn thành tốt yêu cầu quản lý nhà nước được giao, tiếp tục khẳng định vai trò là công cụ quan trọng góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động tiền tệ và ngân hàng, bảo đảm an toàn hệ thống, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ thực hiện các mục tiêu điều hành của Chính phủ và NHNN.

Ông Đỗ Anh Quân, Phó Chánh Thanh tra NHNN báo cáo tại Hội nghị

Công tác xây dựng Kế hoạch thanh tra luôn được chú trọng; việc triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra cơ bản hoàn thành 100% kế hoạch; triển khai đồng bộ các biện pháp theo dõi, giám sát việc thực hiện kiến nghị tại các kết luận thanh tra, kiểm tra đã ban hành; thực hiện vai trò đầu mối của toàn hệ thống trong tham mưu thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giám định tư pháp…

Đặc biệt, năm 2025 ghi nhận dấu ấn quan trọng của Thanh tra NHNN trong công tác hoàn thiện thể chế. Thanh tra NHNN đã chủ trì tham mưu, xây dựng và trình Ban lãnh đạo NHNN trình Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2026/NĐ-CP ngày 10/1/2026 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Ngân hàng, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để nâng cao tính chủ động, tính chuyên nghiệp và hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra ngân hàng trong thời gian tới.

Chất lượng công tác giám sát không ngừng được nâng cao

Kết quả công tác giám sát TCTD năm 2025 và định hướng công tác giám sát năm 2026 đã được bà Nguyễn Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Quản lý giám sát TCTD báo cáo tại Hội nghị. Theo đó, năm 2025, công tác giám sát vi mô tiếp tục được triển khai đồng bộ, bài bản, chú trọng đánh giá rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động của các TCTD. Chất lượng công tác giám sát không ngừng được nâng cao theo hướng chủ động, tăng cường giám sát trên cơ sở rủi ro, trong đó tập trung vào những thay đổi căn bản trong quy định tại Luật Các TCTD năm 2024.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý giám sát TCTD đã tổ chức Hội nghị về công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ của các TCTD năm 2025 nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban kiểm soát, kiểm toán, kiểm tra nội bộ tại các TCTD; thực hiện tốt giám sát việc thực hiện tăng trưởng tín dụng do NHNN thông báo đối với các TCTD thuộc phạm vi quản lý; đầu mối nghiên cứu và xây dựng các công cụ hỗ trợ giám sát; triển khai các biện pháp giám sát và xử lý trên cơ sở các quy định mới tại Luật Các TCTD năm 2024; tích cực, chủ động trong việc thực hiện công tác xếp hạng trong bối cảnh cơ cấu lại các đơn vị thuộc NHNN và NHNN chi nhánh khu vực…

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Quản lý giám sát TCTD báo cáo tại Hội nghị

Đáng chú ý, năm 2025, Cục Quản lý giám sát TCTD đã tích cực thực hiện giám sát các TCTD thực hiện phương án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025; thực hiện công tác giám sát tăng cường, giám sát TCTD được kiểm soát đặc biệt và giám sát việc triển khai, thực hiện các phương án chuyển giao bắt buộc; xây dựng phương án cơ cấu lại các TCTD yếu kém, đang được kiểm soát đặc biệt; triển khai công tác cấp phép; triển khai nghiêm túc, chủ động, tích cực trong công tác hoàn thiện thể chế về tiền tệ và hoạt động ngân hàng; cải cách thủ tục hành chính…

Tăng cường phối hợp chặt chẽ trong toàn bộ quy trình từ xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đến theo dõi, xử lý sau thanh tra

Hội nghị đã được nghe tham luận của các NHNN Khu vực về công tác thanh tra, giám sát trên địa bàn. Đây là các ý kiến trao đổi tâm huyết, thẳng thắn của các đơn vị về kết quả công tác thanh tra, giám sát ngân hàng năm 2025 và các đề xuất, kiến nghị, giải pháp trong thời gian tới.

Qua các báo cáo và tham luận tại Hội nghị, Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng khẳng định, Hội nghị công tác thanh tra, giám sát ngân hàng lần này được diễn ra trong bối cảnh đặc biệt. Năm 2026 không chỉ là năm mở đầu của một nhiệm kỳ mới với những kế hoạch, định hướng mới, mà năm nay còn là năm đầu tiên triển khai Nghị định số 05/2026/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Ngân hàng. Đây cũng là năm có đầy đủ nhất tất cả các công cụ, biện pháp và các quy định mới của luật, trong đó có Luật Các TCTD năm 2024 và Luật Thanh tra năm 2025.

Theo Phó Thống đốc, mục tiêu bao trùm của hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng năm 2026 là việc chuyển đổi một cách thực chất và toàn diện, dựa trên 4 trụ cột chính: Chuyển đổi mạnh mẽ sang công tác thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro, từng bước áp dụng các chuẩn mực quốc tế; Chuyển đổi số và ứng dụng dữ liệu một cách thực chất; Hoàn thiện thể chế; Phát triển nguồn nhân lực.

Phó Thống đốc yêu cầu Thanh tra NHNN và Cục Quản lý giám sát TCTD tăng cường phối hợp chặt chẽ trong toàn bộ quy trình từ xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đến theo dõi, xử lý sau thanh tra; bảo đảm thống nhất trong cách tiếp cận, phương pháp đánh giá và quan điểm xử lý các vấn đề lớn, phức tạp, có tính hệ thống. Công tác thanh tra cần tập trung vào các đối tượng, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao, nâng cao chất lượng kết luận và kiến nghị thanh tra, gắn với trách nhiệm cụ thể và tính khả thi trong thực hiện. Công tác thanh tra và công tác giám sát phải đảm bảo hỗ trợ, bổ trợ cho nhau, bảo đảm sự nhất quán giữa kết quả giám sát thường xuyên và kết luận thanh tra, cùng hướng tới mục tiêu chung là phòng ngừa rủi ro từ sớm, từ xa, giữ vững an toàn, ổn định hệ thống các TCTD.

Đối với các NHNN Khu vực, Phó Thống đốc nhấn mạnh yêu cầu bám sát địa bàn, chịu trách nhiệm toàn diện về an toàn hệ thống trên địa phương, chủ động phát hiện sớm rủi ro, vi phạm, khắc phục triệt để các tồn tại đã được chỉ ra và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Trung ương trong công tác thanh tra, giám sát, góp phần giữ vững an toàn, ổn định hệ thống ngân hàng.





