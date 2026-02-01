Vàng giảm sâu sau chuỗi tăng nóng: Cú điều chỉnh ngắn hạn hay tín hiệu đảo chiều?

Lao dốc mạnh sau những phiên tăng nóng

Theo đó, giá vàng đã giảm hơn 10%. Đáng chú ý, cú giảm này xảy ra chỉ hai ngày sau khi vàng ghi nhận mức tăng trong một ngày lớn nhất lịch sử. Tại đỉnh ngày thứ Năm, vàng đạt 5.602 USD/ounce, tăng 29,5% chỉ riêng trong tháng 1.

Theo các chuyên gia, đà tăng với tốc độ và biên độ như vậy, đặc biệt ngay trong tháng đầu năm, khó có thể duy trì bền vững.

Ông Neil Welsh, Trưởng bộ phận Kim loại tại Britannia Global Markets, nhận định thị trường kim loại đã trải qua vài ngày giao dịch cực kỳ biến động. Theo ông, nhịp điều chỉnh hiện tại của vàng là điều có thể dự đoán trước, khi vàng đã rơi vào trạng thái quá mua về mặt kỹ thuật, với mức tăng gần 20% đối với vàng. Bên cạnh đó, các yếu tố như vị thế đầu cơ, đòn bẩy và giao dịch quyền chọn đều đang ở mức thường chỉ xuất hiện tại các đỉnh ngắn hạn.

Cùng quan điểm, ông Ole Hansen, Giám đốc Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, cho rằng mức tăng mạnh trong tháng đã khiến điều kiện giao dịch trở nên khó khăn hơn. Theo ông, các nhà tạo lập thị trường ngày càng dè dặt trong việc nắm giữ rủi ro, dẫn tới thanh khoản mỏng và chênh lệch giá mua - bán bị nới rộng.

“Nếu nhìn riêng phiên hôm nay, biến động là rất dữ dội, nhưng nếu nhìn trong khung thời gian một tuần, điều này lại hoàn toàn bình thường với một thị trường vàng đã chuyển từ vai trò ‘người lớn điềm tĩnh’ sang hành xử như một ‘thiếu niên nổi loạn’”, ông Hansen ví von.

Ông Matthew Piggott, Giám đốc mảng vàng và bạc tại Metals Focus, mô tả đà tăng của kim loại quý trong tháng 1 mang tính “hưng phấn phi lý”. Theo ông, dù đợt bán tháo hiện tại khá cực đoan, nhưng về bản chất đây là một nhịp điều chỉnh lành mạnh.

Xu hướng tăng dài hạn vẫn được giữ nguyên?

Bất chấp áp lực bán mạnh, phần lớn chuyên gia cho rằng xu hướng tăng dài hạn của vàng chưa bị phá vỡ. Dù cảnh báo nhà đầu tư không nên vội vàng bắt đáy, nhiều ý kiến cho rằng nhịp điều chỉnh này sẽ sớm thu hút lực mua quay trở lại.

Ông Neil Welsh cho biết các yếu tố vĩ mô từng thúc đẩy giá vàng vẫn còn nguyên vẹn. Theo ông, đây nhiều khả năng chỉ là một đợt điều chỉnh vị thế trong xu hướng tăng dài hạn, chứ không phải dấu hiệu kết thúc chu kỳ tăng. Vị chuyên gia này dự báo kim loại quý sẽ tiếp tục được hỗ trợ tốt trong suốt năm 2026, dù biên độ dao động có thể rộng hơn.

Trong khi đó, ông Ole Hansen cho rằng vàng vẫn còn dư địa để tiến tới mốc 6.000 USD/ounce trước khi năm nay khép lại.

Ông Matthew Piggott cũng đánh giá khó có yếu tố nào đủ mạnh để tạo ra một đợt bán tháo kéo dài, trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và kinh tế toàn cầu vẫn hiện hữu. Theo ông, chỉ cần một quyết định chính sách khó lường, thị trường có thể nhanh chóng đảo chiều trở lại, tiếp tục củng cố tâm lý tích cực đối với vàng và bạc.

Về vùng hỗ trợ, bà Ipek Ozkardeskaya, Chiến lược gia thị trường tại Swissquote, cho rằng giá vàng có thể kiểm định mốc 4.600 USD/ounce. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh các nhịp điều chỉnh nhiều khả năng sẽ được xem là cơ hội để gia tăng vị thế mua, khi các động lực cốt lõi của đà tăng – từ nợ công G7 tăng cao, nhu cầu suy yếu với USD, bất ổn thương mại và địa chính trị, cho tới áp lực lạm phát tiềm ẩn – vẫn còn nguyên.

Ông Alex Kuptsikevich, Chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại FxPro, cho biết ông đang theo dõi vùng hỗ trợ ban đầu quanh 4.700 USD/ounce.

Ngoài áp lực kỹ thuật, đợt giảm của vàng còn chịu tác động từ những thay đổi trong kỳ vọng về kinh tế Mỹ và chính sách lãi suất.

Theo công cụ CME FedWatch Tool, thị trường hiện vẫn dự báo đợt điều chỉnh lãi suất đầu tiên trong năm 2026 sẽ diễn ra vào tháng 6, với tổng cộng hai lần cắt giảm trong cả năm.

Trong khi đó, các nhà kinh tế tại BNP Paribas lại cho rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong suốt năm 2026, sau khi đã cắt giảm ba lần liên tiếp vào cuối năm 2025.

Dữ liệu lạm phát mới công bố càng khiến bài toán chính sách trở nên phức tạp. Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 12 tăng mạnh, với PPI toàn phần tăng 3% và PPI lõi tăng 3,3%, cho thấy lạm phát đang dần ăn sâu vào nền kinh tế.

Tuần tới, thị trường sẽ tiếp tục theo dõi báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ, trong khi các ngân hàng trung ương lớn như Reserve Bank of Australia, European Central Bank và Bank of England sẽ bước vào các cuộc họp chính sách đầu tiên của năm, những yếu tố có thể tiếp tục khuấy động thị trường kim loại quý.

