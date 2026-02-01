Người dân chú ý: Hai chính sách về vàng và thuế có hiệu lực từ tháng 2/2026

Cá nhân mua, bán vàng miếng với tổ chức không có giấy phép sẽ bị phạt tới 20 triệu đồng từ ngày 9/2/2026

Chính phủ ban hành Nghị định số 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Trong đó, Nghị định quy định hành vi không thực hiện thanh toán mua, bán vàng qua tài khoản thanh toán bị phạt tới 20 triệu đồng; cá nhân mua, bán vàng miếng với tổ chức không có giấy phép sẽ bị phạt tới 20 triệu đồng; mang theo vàng khi xuất, nhập cảnh không đúng quy định bị phạt tới 100 triệu đồng; phạt tiền từ 250 - 300 triệu đồng đối với hành vi hoạt động sản xuất vàng miếng không đúng quy định của pháp luật…

Nghị định trên có hiệu lực từ 9/2/2026.

Từ 14/2/2026 không xử phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế khi phải nộp lại do thay đổi kỳ tính thuế

Chính phủ ban hành Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Nghị định số 373/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 14/2/2026; bổ sung khoản 3 Điều 9 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn trường hợp người nộp thuế đã khai thuế theo quý nhưng không đủ điều kiện khai thuế theo quý.

Trong đó, Nghị định quy định người nộp thuế không bị xử phạt vi phạm hành chính về chậm nộp hồ sơ khai thuế đối với hồ sơ khai thuế của các kỳ tính thuế phải nộp lại do thay đổi kỳ tính thuế. Hồ sơ khai thuế các tháng đã nộp lại được xác định là hồ sơ thay thế cho hồ sơ khai thuế theo quý đã nộp.

Trên thực tế, theo quy định hiện hành, chỉ những người nộp thuế đáp ứng điều kiện nhất định (chủ yếu về quy mô doanh thu) mới được khai thuế theo quý. Tuy nhiên, không ít người nộp thuế sau khi đã thực hiện khai theo quý mới phát hiện mình không đủ điều kiện, buộc phải chuyển sang khai theo tháng và nộp lại hồ sơ cho các kỳ đã khai sai. Vướng mắc phát sinh là các hồ sơ khai theo tháng này thường được nộp sau thời hạn, dẫn đến nguy cơ bị coi là chậm nộp và bị xử phạt vi phạm hành chính, dù bản chất sai sót đến từ việc xác định nhầm kỳ khai thuế.

Trước khi có Nghị định 373/2025/NĐ-CP, Nghị định 126/2020/NĐ-CP chưa có quy định cụ thể về việc miễn xử phạt trong trường hợp phải nộp lại hồ sơ do thay đổi kỳ tính thuế. Điều này khiến người nộp thuế đối mặt rủi ro bị xử phạt, tạo áp lực lớn trong quá trình tuân thủ nghĩa vụ thuế.

Chính vì vậy, Nghị định 373/2025/NĐ-CP đã bổ sung quy định nhằm tạo điều kiện, giảm rủi ro xử phạt do sai kỳ tính thuế.