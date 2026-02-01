Đẳng cấp như Vietcombank: Tất cả các nhóm nợ xấu đều giảm rất mạnh

Báo cáo tài chính quý 4/2025 của Vietcombank cho thấy nợ xấu của ngân hàng có biến động rất mạnh trong quý cuối cùng của năm.



Cụ thể, nợ xấu nhà băng này sau khi tăng từ 13.964 tỷ đồng (quý 4/2024) lên 16.847 tỷ đồng (quý 3/2025) đã bất ngờ giảm mạnh xuống 9.646 tỷ đồng (quý 4/2025). Như vậy, trong quý cuối cùng của năm 2025, nợ xấu của Vietcombank giảm tới 43%.

Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng vì vậy giảm xuống dưới mức hiếm có, chỉ 0,58%. Đây là cũng là mức tỷ lệ nợ xấu thấp nhất được ghi nhận trên hệ thống các ngân hàng thương mại hiện nay.

Tất cả 3 nợ nhóm nợ xấu đều giảm mạnh. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn giảm 29% trong quý 4/2025 xuống còn 8.686 tỷ đồng. Nợ nghi ngờ giảm tới 91% xuống còn 199 tỷ. Nợ dưới tiêu chuẩn giảm 67% xuống 761 tỷ đồng.

Tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu cũng ở mức cao nhất hệ thống, đạt 258,8%, cao hơn so với đầu năm 2025 (223%).

Về kết quả kinh doanh, Vietcombank tiếp tục duy trì vị thế là ngân hàng có lợi nhuận cao nhất ngành ngân hàng, đạt hơn 44.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa Vietcombank và "á quân" VietinBank không có lớn như trước khi VietinBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt hơn 43.500 tỷ đồng. Trong quý 4/2025, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank là 10.887 tỷ đồng, đứng sau BIDV, VietinBank.

So với năm 2024, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank chỉ tăng nhẹ 4%.

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản Vietcombank đạt hơn 2,44 triệu tỷ đồng, tăng 17%. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 15%, đạt hơn 1,67 triệu tỷ đồng.

Tiền gửi khách hàng tăng 10% lên hơn 1,67 triệu tỷ đồng. Bên cạnh đó, số dư tiền gửi của Bộ Tài chính tại Vietcombank tăng mạnh 1,8 lần lên hơn 136 nghìn tỷ đồng.



