Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tháng 2/2026: Xu hướng tăng từ mặt bằng nền thấp





Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND thường tại quầy trong ngày đầu tháng 2/2026 cho thấy, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm với xu hướng tiếp tục nhích lên, một số ngân hàng niêm yết mức lãi suất trên 6%/năm ở các kỳ hạn dài. Giới phân tích dự báo, năm 2026, lãi suất huy động có xu hướng tăng từ mặt bằng nền thấp của lãi suất huy động.

Tham khảo nhanh biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy (lãi suất huy động) niêm yết trên website của các ngân hàng như: Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, VPBank, Techcombank, MB, ACB, Sacombank, HDBank, SHB, VIB, SeABank, BacABank, TPBank, NCB, KienlongBank, Saigonbank, Vietbank,… trong ngày đầu tiên tháng 2/2026 cho thấy, lãi suất huy động (tại các kỳ hạn được khảo sát là: 6,9,12,24 tháng) được nhiều ngân hàng điều chỉnh với mức dao động từ 0,05 – 0,3% tùy kỳ hạn và ngân hang.

Ở nhóm NHTM có vốn nhà nước, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy đầu tháng 2/2026 không có sự biến động so với cùng kỳ tháng 1/2026.

Cụ thể, Vietcombank hiện niêm yết lãi suất huy động kỳ hạn 6 và 9 tháng ở mức 3,5%/năm; kỳ hạn 12 tháng ở mức 5,2%/năm; kỳ hạn 24 tháng trở lên, lãi suất là 5,3%/năm. Đây cũng là mức lãi suất huy động cao nhất đang được Vietcombank áp dụng.

Cùng mức điều chỉnh, lãi suất tiền gửi tiết kiệm của BIDV kỳ hạn 6 và 9 tháng niêm yết ở mức 3,5%/năm; kỳ hạn 12 tháng ở mức 5,2%/năm và kỳ hạn 24 tháng ở mức 5,3%/năm.

Tại VietinBank, lãi suất tiền gửi tiết kiệm cho các kỳ hạn 6, 9 tháng niêm yết ở mức 3,5%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 5,2%/năm; kỳ hạn 24 tháng là 5,3%/năm.

Ở nhóm NHTM cổ phần, thị trường ghi nhận một số ngân hàng điều chỉnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy và tiền gửi trực tuyến ở các kỳ hạn dài do nhu cầu vốn trong nền kinh tế tăng cao dịp cận Tết Nguyên đán.

Ví như, OCB áp dụng lãi suất 6,5%/năm đối với kỳ hạn 12 – 15 tháng; kỳ hạn 18 tháng 6,7%/năm; kỳ hạn 21 tháng 6,8%/năm; kỳ hạn 24 tháng 6,9%/năm; kỳ hạn 36 tháng lên tới 7,1%/năm.

Bac A Bank niêm yết lãi suất 6,5%/năm cho các kỳ hạn từ 6–11 tháng; 6,55%/năm cho kỳ hạn 12 tháng; 6,6%/năm cho các kỳ hạn 13–15 tháng và 6,7%/năm cho các kỳ hạn từ 18–36 tháng.

Vikki Bank áp dụng lãi suất 6,5%/năm cho kỳ hạn 6 tháng; 6,6%/năm và 6,7%/năm lần lượt đối với các kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng.

Ngoài ra, một số ngân hàng cũng áp dụng chính sách cộng thêm lãi suất cho người gửi tiền so với mức lãi suất đã niêm yết.

Đơn cử như BVBank áp dụng chính sách “lãi suất cộng hưởng”, nếu khách hàng duy trì từ 80%/năm số tiền gửi ban đầu đến ngày đến hạn sẽ nhận thêm lãi suất ưu đãi theo quy định của ngân hàng từng thời kỳ. ACB áp dụng lãi suất thưởng bậc thang đối với tài khoản tiền gửi có kỳ hạn. Mức lãi suất thưởng là 0,1%/năm dành cho tài khoản tiền gửi có số dư từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng; 0,15%/năm dành cho tài khoản tiền gửi có số dư từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng; và 0,2%/năm dành cho tài khoản tiền gửi có số dư từ 5 tỷ đồng.

Nhằm thu hút nguồn vốn lớn từ khách hàng cá nhân và tổ chức có tiềm lực tài chính mạnh, một số nhà băng cũng áp dụng mức lãi suất đặc biệt, tuy nhiên, để có thể hưởng được những mức lãi suất hấp dẫn này, khách hàng phải đáp ứng các điều kiện khắt khe về số tiền gửi tối thiểu và kỳ hạn gửi.

Chẳng hạn, PVcomBank niêm yết mức lãi suất đặc biệt 9%/năm áp dụng cho kỳ hạn 12-13 tháng khi khách hàng gửi tiền tại quầy, điều kiện là khách hàng phải duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỷ đồng; HDBank, áp dụng mức lãi suất 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng với điều kiện khách hàng duy trì số dư tối thiểu 500 tỷ đồng. Vikki Bank áp dụng lãi suất 8,4%/năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 13 tháng trở lên, với số tiền tối thiểu 999 tỷ đồng.

Việc mặt bằng lãi suất huy động đang thiết lập đà tăng trở lại được giới phân tích nhìn nhận phù hợp với cung cầu thị trường và nhằm chuẩn bị nguồn vốn cho giai đoạn bứt phá tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm 2026. Theo nhu cầu thị trường giai đoạn cận Tết Nguyên đán, các ngân hàng thương mại sẽ triển khai nhiều chương trình ưu đãi nhằm thu hút khách hàng gửi tiết kiệm nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán và dự phòng chi trả trong dịp trước và sau Tết.

Nhận định về lãi suất đầu vào giai đoạn năm 2026, VCBS Research dự báo một số ngân hàng thương mại cổ phần có thể sẽ cân nhắc tăng lãi suất huy động nhằm cân đối nguồn vốn trong thời gian tới, với mức tăng khoảng 100 điểm cơ bản. Đây là xu hướng tăng từ mặt bằng nền thấp của lãi suất huy động. Áp lực tăng có thể xuất hiện nhiều vào nửa cuối năm. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, thiên hướng hỗ trợ tăng trưởng, đồng thời đảm bảo thanh khoản dồi dào cho hệ thống ngân hàng.

Nhóm phân tích Chứng khoán BIDV (BSC) thì cho rằng, thời gian tới, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng có thể tăng thêm khoảng 0,5–1 điểm % trong bối cảnh lạm phát vẫn được đánh giá nằm trong tầm kiểm soát, việc lãi suất tăng có thể góp phần làm chậm lại đà tăng giá cả.

Động thái này được đánh giá là bước đi cần thiết và tích cực để khơi thông dòng vốn, hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng.









