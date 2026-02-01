Lãi suất vay mua nhà tăng và siết tín dụng BĐS: ‘Gà đẻ trứng vàng’ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nói gì sau cú đột biến Q4?

CTCP Vinhomes (VHM) công bố Báo cáo tài chính năm 2025 với doanh thu thuần hợp nhất đạt 154.102 tỷ đồng, tăng 51% so với năm 2024. ﻿Nếu tính cả doanh thu từ các hoạt động cốt lõi và các hợp đồng hợp tác kinh doanh (doanh thu quy đổi), con số này đạt 183.923 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế đạt 51.279 tỷ (tăng 21% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 42.111 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước đó. Đây đều là những con số cao nhất lịch sử của Vinhomes.

Vinhomes là “gà đẻ trứng vàng” cho tập đoàn Vingroup (VIC) của ông Phạm Nhật Vượng, khi báo cáo tài chính hợp nhất của Vingroup cho biết, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản gần đủ để bù hết phần lỗ của hoạt động sản xuất (chủ yếu từ VinFast).

Sự đột biến đến vào quý 4, khi doanh thu của riêng quý này đạt hơn 103.000 tỷ, gấp đôi tổng doanh thu của cả 3 quý trước đó.

Theo thông tin tại cuộc gặp gỡ nhà đầu tư, doanh số bán BĐS lô lớn tại Ocean Park 2&3 là động lực chính thúc đẩy doanh số bán BĐS trong quý 4/2025. Cụ thể, giá trị hợp đồng bán hàng quý 4/2025 của Vinhomes đạt 42.700 tỷ đồng (tăng 199% so với cùng kỳ), trong đó hoạt động bán lô lớn đóng góp khoảng 76% vào kết quả này, chủ yếu đến từ Ocean Park 2&3.

CTCK Vietcap cho biết, Vinhomes chưa công bố kế hoạch doanh số bán BĐS năm 2026, tuy nhiên ban lãnh đạo kỳ vọng tăng trưởng sẽ được hỗ trợ bởi các dự án mới ra mắt tại TP.HCM, Đà Nẵng và Quảng Ninh (phụ thuộc điều kiện thị trường), cùng với các dự án đang triển khai, thông qua cả kênh bán lẻ và bán lô lớn.

Nói về định hướng tín dụng BĐS của NHNN và sự gia tăng gần đây của lãi suất vay mua nhà, Ban lãnh đạo Vinhomes cho rằng định hướng của NHNN hướng đến phân bổ tín dụng có chọn lọc, thay vì siết chặt trên diện rộng, trong khi mục tiêu tăng trưởng tín dụng trên nền năm 2025 vẫn cho thấy dư địa tín dụng lớn cho năm 2026.

Định hướng này được kỳ vọng sẽ tiếp tục ưu tiên dòng vốn tín dụng vào các dự án có pháp lý rõ ràng và hướng đến nhu cầu thực cao, qua đó có lợi cho các chủ đầu tư uy tín như Vinhomes.

Đối với lãi suất vay mua nhà, ban lãnh đạo kỳ vọng mức tăng gần đây sẽ ít tác động đến nhu cầu đối với sản phẩm của Vinhomes, nhờ cơ cấu sản phẩm hướng tới nhu cầu ở thực, ngoài ra Vinhomes cũng đưa ra chính sách thanh toán linh hoạt và chủ động hợp tác với các ngân hàng thương mại để triển khai các gói vay ưu đãi.

Công ty cũng có thể linh hoạt điều chỉnh chiến lược bán hàng, cơ cấu sản phẩm và tỷ trọng bán lẻ/bán lô lớn để phù hợp với điều kiện thị trường.