Tổng Bí thư Tô Lâm dự khánh thành trường nội trú 1.000 học sinh được Sun Group xây thần tốc trong 5 tháng

Tổng Bí thư Tô Lâm và các em nhỏ tại Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn - Ảnh: Thống Nhất TTXVN

Sự kiện diễn ra tại bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn với sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác cấp cao của Trung ương. Thành phần tham dự gồm các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; đồng chí Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội và lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương.

Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Si Pa Phìn có quy mô 6,88 ha, nằm cách trung tâm thành phố Điện Biên gần 100km. Công trình được thực hiện theo phương thức xã hội hóa với sự tham gia của liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ thành phố Hà Nội.

Đây ngôi trường đầu tiên được xây dựng và hoàn thành theo chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền, hiện thực hóa ước mơ của thầy cô và các em nhỏ vùng biên giới.﻿

Điểm nổi bật của dự án là tốc độ thi công kỷ lục tại địa bàn vùng sâu với điều kiện giao thông và thời tiết khắc nghiệt. Khởi công từ cuối tháng 7/2025, liên danh nhà thầu đã huy động nhân lực thi công liên tục, đưa công trình hoàn thành toàn bộ các hạng mục chỉ sau hơn 5 tháng.

Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ đáp ứng nhu cầu cho hơn 1.000 học sinh. Cụ thể, khu học tập có 31 phòng học tiêu chuẩn, 14 phòng bộ môn, các phòng thiết bị giáo dục, phòng âm nhạc, phòng STEAM, phòng tư vấn học đường và hệ thống thư viện. Khu nội trú và nhà công vụ gồm phòng giám hiệu, 120 phòng ở nội trú cho học sinh và 15 phòng công vụ cho giáo viên.

Ngoài ra, trường còn trang bị hệ thống tiện ích như: phòng đa năng, nhà văn hóa, sân bóng, bể bơi, hệ thống bếp ăn và khu vệ sinh đạt chuẩn… nhằm giúp học sinh có môi trường rèn luyện trí-lực toàn diện.﻿

Phát biểu tại lễ khánh thành, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá việc hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng là minh chứng sinh động cho sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tổng Bí thư khẳng định giáo dục tại các địa bàn biên giới không chỉ nâng cao dân trí mà còn là giải pháp căn cơ, lâu dài để giữ vững chủ quyền quốc gia từ gốc rễ là con người và cộng đồng dân cư.

Nhìn nhận từ thực tế triển khai dự án, Tổng Bí thư đánh giá công trình được xây dựng khang trang, bảo đảm chất lượng và công năng sử dụng là minh chứng cho tinh thần nói đi đôi với làm, đã làm là làm đến nơi đến chốn.

Tổng Bí thư ghi nhận, biểu dương sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên; sự hỗ trợ trách nhiệm, nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương cùng sự đồng hành tích cực của các doanh nghiệp, đã tập trung nguồn lực, trí tuệ, hoàn thành công trình với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Tại Lễ khánh thành, Tổng Bí thư Tô Lâm chính thức phát động triển khai đồng loạt việc xây dựng 148 trường phổ thông nội trú liên cấp còn lại, trong tổng số 248 trường tại 248 xã biên giới đất liền, với quyết tâm hoàn thành đồng bộ, hiệu quả, đúng mục tiêu đã đề ra. Việc triển khai giai đoạn tiếp theo được thực hiện theo cơ chế phân công rõ ràng, phối hợp chặt chẽ.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ buổi lễ, ghi nhận những nỗ lực vượt bậc và đóng góp thiết thực của doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho Tập đoàn Sun Group vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện dự án, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Về phía nhà đầu tư, đại diện Tập đoàn Sun Group khẳng định cam kết sẽ tiếp tục đồng hành lâu dài cùng thầy và trò Trường Phổ thông nội trú liên cấp Si Pa Phìn. Theo đó, doanh nghiệp này sẽ tiếp tục hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập và sinh hoạt của học sinh, giáo viên nhà trường.

Đồng thời, Tập đoàn cũng sẽ tài trợ các hoạt động giáo dục, khuyến học, nâng cao chất lượng dạy và học, cũng như triển khai các chương trình định hướng nghề nghiệp, truyền cảm hứng học tập và phát triển kỹ năng cho học sinh tại địa phương.