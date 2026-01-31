Thủ tướng: Xây dựng cơ chế giao nhiệm vụ, việc lớn, việc khó, việc đột phá cho doanh nghiệp

Thủ tướng nêu rõ, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, khu vực kinh tế tư nhân cũng phải tăng trưởng 2 con số, phát triển nhanh, bền vững, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, thịnh vượng, hạnh phúc; với phương châm "Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, địa phương đồng hành, đất nước phát triển, Nhân dân hạnh phúc".

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Nhiệm vụ tổng quát là tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 68 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị có liên quan phát triển kinh tế tư nhân.

" Tinh thần là 'không lãng phí một ngày; không chậm trễ một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng; không để bị động trong một năm' và thực hiện "5 hóa" gồm: xanh hóa, số hóa, tối ưu hóa nguồn lực, thông minh hóa quản lý và hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp ", Thủ tướng nhấn mạnh.

Về phía Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu thực hiện "5 thông" gồm: Thể chế, thủ tục thông thoáng (để giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp); hạ tầng đồng bộ và thông suốt (giảm chi phí đầu vào, tăng tính cạnh tranh); con người và quản trị thông minh (để tăng năng suất lao động); nguồn lực cho doanh nghiệp tư nhân phải được khơi thông (tiếp cận bình đẳng và phát triển các nguồn lực, nguồn vốn nhà nước dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn vốn xã hội); khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp phải được chia sẻ, cảm thông (để có chính sách phù hợp).

Với doanh nghiệp, Thủ tướng đề nghị 5 tiên phong: Tiên phong đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế; tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực, tạo việc làm, sinh kế cho người dân và làm an sinh xã hội; tiên phong trong xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách và thực thi pháp luật nghiêm túc; tiên phong trong xây dựng văn hóa, nhân văn trong hoạt động, kinh doanh; tiên phong đóng góp, huy động mọi nguồn lực để phát triển đất nước, trong đó có hợp tác công tư.

Thủ tướng đồng tình với đề xuất xây dựng cơ chế giao nhiệm vụ, giao việc lớn, việc khó, việc đột phá cho doanh nghiệp, điều này thể hiện lòng tin, tinh thần kiến tạo, sự đánh giá, quan tâm, trách nhiệm với doanh nghiệp. Cùng đó là tiếp tục tích cực giải quyết các dự án tồn đọng kéo dài.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, sự phát triển doanh nghiệp là sự phát triển của đất nước, khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của đất nước, vướng mắc của doanh nghiệp của đất nước là vướng mắc của đất nước, nguồn lực của doanh nghiệp chính là nguồn lực của đất nước, khơi thông nguồn lực của doanh nghiệp là khơi thông nguồn lực của đất nước.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Tài chính nâng cấp, hoàn thiện hệ thống theo dõi, đánh giá tình hình triển khai Nghị quyết số 68; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 68.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đơn giản hóa các thủ tục về môi trường trên hướng phân cấp quản lý về môi trường cho địa phương, đồng thời ban hành quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn và tăng cường kiểm tra, giám sát; tính toán giá đất phù hợp trên tinh thần hài hòa hóa lợi ích giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp.

Bộ Công an rà soát, sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn để thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Công Thương kết nối doanh nghiệp trong và ngoài nước, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng.

Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phù hợp, kịp thời, hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp phù hợp, không giật cục, không gây cú sốc cho doanh nghiệp.

Thủ tướng lưu ý, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, năm sau cắt giảm ít nhất 30% so với năm trước, xây dựng cơ sở dữ liệu "Đúng - Đủ - Sạch - Sống - Thống nhất - Dùng chung" để giảm chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chính sách đã được ban hành, bảo đảm tác động của chính sách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

" Triển khai Nghị quyết số 68 với tinh thần mới của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng là mệnh lệnh hành động, với tình cảm từ trái tim đến trái tim; phải thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; trách nhiệm thuộc về người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương; các đồng chí cần trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, chịu trách nhiệm về tháo gỡ kịp thời những vướng mắc của doanh nghiệp ", Thủ tướng phát biểu.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh tinh thần "doanh nghiệp là trung tâm, hạ tầng là nền tảng, thể chế là động lực" để kinh tế tư nhân có bước phát triển đột phá trong những năm tới đây, thực sự phát huy vai trò là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp lớn tham gia dẫn dắt, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp nhỏ hỗ trợ các hộ kinh doanh, để hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp trung bình, doanh nghiệp trung bình thành doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp lớn thành doanh nghiệp đa quốc gia, tham gia hệ sinh thái toàn cầu.