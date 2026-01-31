Viconship (VSC) báo lãi ròng 681 tỷ trong năm 2025, tăng 130% so với năm trước

Kết thúc năm tài chính 2025, Công ty Cổ phần Container Việt Nam (Viconship, mã chứng khoán VSC) đã công bố kết quả kinh doanh với lợi nhuận ròng đạt 681 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 170% so với kế hoạch 400 tỷ đồng hồi đầu năm và tăng trưởng 130% so với năm 2024.

Phần lớn lợi nhuận của VSC được đóng góp trực tiếp từ mảng khai thác cảng và dịch vụ logistics, trong bối cảnh thị trường biến động bởi các rào cản thuế quan toàn cầu.

Trong đó, lợi nhuận trước thuế của cảng VIP Green đạt 559 tỷ (tăng 43%) và cảng Xanh đạt 254 tỷ (tăng 53%). Đồng thời, cảng Nam Hải Đình Vũ chuyển mình từ lỗ trong năm 2024 sang lãi 145 tỷ.

Tại Đại hội cổ đông bất thường Quý 3/2025, VSC đã thông qua kế hoạch nâng mục tiêu lợi nhuận lên 1.250 tỷ đồng thông qua việc thoái vốn tại các công ty con.

Trên thực tế, doanh nghiệp đã hoàn thành các thương vụ này theo lộ trình đề ra. Tuy nhiên, do các quy định của chuẩn mực kế toán về việc hợp nhất, khoản lợi nhuận từ thoái vốn này không được ghi nhận trực tiếp vào kết quả kinh doanh (P&L) trên báo cáo hợp nhất mà được Ghi nhận vào Báo cáo tài chính riêng và Chuyển vào phần thặng dư vốn trên bảng cân đối kế toán hợp nhất.

Như vậy, mặc dù con số trên báo cáo hợp nhất chỉ thể hiện 54,5% kế hoạch điều chỉnh, nhưng xét trên thực tế dòng tiền và tổng thể các báo cáo, hiệu quả gộp, doanh nghiệp đã hoàn thành mục tiêu lợi nhuận tổng thể đã đề ra, đồng thời bảo toàn được nguồn vốn cho các chiến lược đầu tư dài hạn.

Bước sang năm 2026, Chính phủ đẩy mạnh các chính sách về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, mở rộng hành lang pháp lý để đón dòng vốn FDI thế hệ mới. Đây là tiền đề quan trọng để tái định vị và mở ra không gian tăng trưởng đột phá cho hệ sinh thái hạ tầng cảng biển và khu công nghiệp nội địa.

Thông qua chiến lược liên kết chiều sâu với các đối tác cùng ngành như HAH, VSC đang từng bước kiện toàn chuỗi giá trị kinh tế biển, tăng cường năng lực bốc xếp và hậu cần logistics. Theo VSC, sự cộng hưởng này không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí vận hành mà còn nâng cao lợi thế cạnh tranh, đón đầu làn sóng dịch chuyển sản xuất và nhu cầu giao thương quốc tế đang hồi phục.

Để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế mới, xu thế "Xanh hóa" và "Số hóa" cảng biển sẽ là trọng tâm chiến lược mà VSC hướng tới nhằm duy trì vị thế dẫn dắt. Trong bối cảnh các thị trường lớn như Âu - Mỹ ngày càng khắt khe với các tiêu chuẩn về phát thải bền vững, việc sở hữu nguồn lực tài chính từ các thương vụ thoái vốn cho phép VSC đầu tư vào mô hình cảng thông minh (Smart Port) và hạ tầng logistics xanh.

VSC cho biết, sự chuyển dịch này không chỉ giúp doanh nghiệp thích ứng với các yêu cầu từ dòng vốn FDI chất lượng cao mà còn là động lực quan trọng để gia tăng định giá doanh nghiệp (re-rating) trong dài hạn.