Hủy tư cách công ty đại chúng của Cienco1, Sông Đà 1.01

Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đơn vị này thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 1 – CTCP (Cienco1) kể từ ngày 29/1/2026. Người đại diện theo pháp luật là ông Đinh Ngọc Đàn - Tổng Giám đốc.

Cienco1 được thành lập năm 1964, trụ sở chính tại số 623 đường La Thành, phường Giảng Võ, TP.Hà Nội.

Theo giới thiệu, doanh nghiệp kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như: Xây dựng các công trình giao thông; Xây dựng công nghiệp, dân dụng; Tư vấn đầu tư xây dựng; Khảo sát thiết kế; Giám sát thí nghiệm các công trình giao thông; Sản xuất vật liệu xây dựng; Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị giao thông vận tải, nhiên liệu; Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, siêu thị, dịch vụ du lịch; Đào tạo công nhân kỹ thuật; Xuất khẩu lao động.

Cienco1 được biết đến là đơn vị thi công của nhiều công trình tiêu biểu như: cầu Rạch Miễu, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý (Đà Nẵng), cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội), và các dự án đường cao tốc như Sài Gòn - Trung Lương, Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Trước đó, cuối tháng 12/2025, Thanh tra UBCKNN đã ban hành Quyết định số 540/QĐ-XPHC về việc xử phạt Cienco1 số tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, doanh nghiệp công bố thông tin đối với các tài liệu sau: Báo cáo tài chính năm 2023, năm 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024, năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025; Báo cáo thường niên năm 2023, năm 2024, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, năm 2025.

UBCKNN cũng có thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty CP Sông Đà 1.01 (Sông Đà 1.01, MCK: SJS, UPCoM). Trụ sở tại Tầng 4 tòa nhà CT1 Văn Khê, Khu đô thị Văn Khê (Hà Nội). Người đại diện theo pháp luật là ông Tạ Văn Trung - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Sông Đà 1.01 được thành lập từ tháng 11/2003, hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng công trình, hạ tầng và kinh doanh bất động sản.

Liên quan đến doanh nghiệp này, mới đây, UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phạm Khánh Phương (Ca sĩ Khánh Phương).

Theo đó, ông Phương bị phạt tiền 100 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5 và điểm g khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do có hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, ngày 16/6/2023, ông Phạm Khánh Phương – Thành viên HĐQT Sông Đà 1.01 đã bán 901.520 cổ phiếu SJC nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

UBCKNN cũng xử phạt Công ty CP Đầu tư Nam Nhật Khang số tiền 250 triệu đồng do có hành vi không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật. Theo quyết định này, Đầu tư Nam Nhật Khang- cổ đông lớn của Sông Đà 1.01, thực hiện giao dịch mua 881.600 cổ phiếu SJC vào ngày 31/3/2023, nâng tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan (ông Nguyễn Văn Đức và ông Phạm Khánh Phương) từ 1.822.396 cổ phiếu (tỷ lệ 26,28%) lên 2.703.996 cổ phiếu (tỷ lệ 39%) nhưng không đăng ký chào mua công khai với UBCKNN.

Ngoài ra, Đầu tư Nam Nhật Khang bị buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm không đăng ký chào mua công khai theo quy định.

Buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật trong thời hạn tối đa 6 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành.

Đầu tư Nam Nhật Khang cũng bị phạt tiền 50 triệu đồng do có hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, công ty, tổ chức có liên quan đến ông Phạm Khánh Phương và ông Nguyễn Văn Đức - Thành viên HĐQT Sông Đà 1.01 đã bán 60.000 cổ phiếu SJC vào ngày 28/7/2023 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

UBCKNN cũng xử phạt hành chính bà Vũ Thị Thúy số tiền 2% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế tính theo mệnh giá (tương ứng với 326,32 triệu đồng) do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Trước đó, ngày 31/3/2023, bà Vũ Thị Thúy – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Sông Đà 1.01, bán 1.631.600 cổ phiếu SJC nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Ngoài xử phạt hành chính, bà Thúy cũng bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 4 tháng.

Bà Vũ Thị Thúy được biết đến là vợ ca sĩ Khánh Phương. Hiện, bà Thúy đang bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".



