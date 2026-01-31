Bamboo Airways có nữ Phó Tổng giám đốc mới

Tân Phó Tổng giám đốc Bamboo Airways Triệu Thị Thu Phương

Theo thông tin từ doanh nghiệp, bà Triệu Thị Thu Phương đảm nhiệm vai trò Kế toán trưởng Bamboo Airways từ năm 2022 đến nay, phụ trách nghiệp vụ tài chính kế toán của Hãng và tham mưu cho Ban Lãnh đạo trong công tác quản trị tài chính.

Bà Triệu Thị Thu Phương đã có hơn 20 năm công tác và giữ các vị trí quan trọng tại các doanh nghiệp và tổng công ty lớn. Trước khi gia nhập Bamboo Airways, bà từng đảm nhiệm vị trí quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp như: Thành viên Hội đồng quản trị phụ trách đầu tư và tài chính CTCP Sông Đà 2, Phó Giám đốc Ban Kiểm toán nội bộ Tổng công ty Sông Đà...

Đồng thời bà Phương cũng tham gia tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực xây dựng, đầu tư, thương mại.

Bà Phương được kỳ vọng sẽ giúp hãng tăng cường năng lực quản trị tài chính - kế toán, ổn định hoạt động và hỗ trợ Bamboo Airways trong giai đoạn phát triển mới.

Hiện nay, theo chiến lược phát triển giai đoạn 2026 – 2030, hãng có kế hoạch tuyển dụng quy mô lớn khoảng 1.000 nhân sự. Đây được xác định là một phần quan trọng trong tổng thể chiến lược phục hồi và tăng trưởng dài hạn của hãng, nhằm bổ sung nguồn lực chất lượng cao cho các mảng hoạt động trọng yếu.

Song song với việc tăng cường nguồn lực con người, Bamboo Airways đặt mục tiêu mở rộng quy mô đội bay, bổ sung từ 8 đến 10 tàu bay mỗi năm trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Lộ trình này hướng tới khôi phục quy mô khai thác lên mức 30 tàu bay, theo chủ trương đã được Chính phủ phê duyệt, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho việc mở rộng mạng bay, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ và triển khai các bước phát triển tiếp theo của hãng trong thập kỷ tới.

Theo Vietnamnet, báo cáo kiểm toán độc lập do chính nhóm nhà đầu tư và cố vấn tái thiết thực hiện vào ngày 31/07/2025 cho thấy, tổng số nợ mà hãng hàng không này phải trả cho các nhà cung cấp lên tới hơn 9.000 tỷ đồng.

Trong đó, khoản nợ lớn nhất là nợ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam khoảng 2.600 tỷ đồng (trong đó 80% số nợ phát sinh trong giai đoạn nhóm nhà đầu tư cũ tiếp nhận và vận hành Hãng). Tiếp theo là khoản nợ các nhà cung cấp nhiên liệu (gần 1.000 tỷ đồng), khoảng gần 4.000 tỷ đồng nợ ngân hàng Sacombank và khoảng gần 3.000 tỷ đồng nợ ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các cá nhân khác.

Phan Trang