Cập nhật BCTC quý 4/2025 ngày 31/1: Hàng trăm doanh nghiệp dồn dập công bố trước hạn chót, lợi nhuận MWG, Kinh Bắc, Phát Đạt, SMC... tăng bằng lần

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 4/2025:

Vinhomes (VHM) báo lãi trước thuế quý 4 đạt 32.986 tỷ đồng, tăng trưởng 103% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2025, Vinhomes ghi nhận mức lợi nhuận 51.279 tỷ đồng.

Vietinbank (CTG) báo lãi cả năm đạt 43.446 tỷ đồng, tăng trưởng 37%.

SHB lợi nhuận cả năm vượt mốc 15.000 tỷ đồng.

TPBank (TPB) ghi nhận quý 4 bứt phá với lãi 3.155 tỷ đồng, tăng trưởng 48%.

SMC báo lãi quý 4 tăng tới 2.373%, dù con số tuyệt đối đạt 386 tỷ đồng. Cả năm 2025, SMC lãi 247 tỷ đồng, tăng trưởng 417%.

Kido Group (KDC) bùng nổ trong quý 4 với lãi 564 tỷ đồng, tăng trưởng tới 1.529%. Lũy kế cả năm, KDC đạt 721 tỷ đồng lợi nhuận, tăng trưởng 588%.

Thế giới Di động (MWG) ghi nhận quý 4 thăng hoa với lãi 2.501 tỷ đồng, tăng trưởng 142%. Cả năm 2025, MWG báo lãi 8.636 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh mẽ 79%.

Phát Đạt (PDR) ghi nhận quý 4 lãi 369 tỷ đồng, tăng trưởng đột biến 1.791% so với mức nền thấp của năm ngoái.

Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) ghi nhận một năm rực rỡ với lợi nhuận lũy kế đạt 5.947 tỷ đồng, tăng trưởng tới 708%. Trong mảng thép, Hòa Phát (HPG) duy trì phong độ ổn định với lãi quý 4 đạt 4.600 tỷ đồng (tăng 40%), đưa lãi cả năm lên mức 18.041 tỷ đồng.

Seabank (SSB) báo lãi quý 4 sụt giảm sâu 92%, chỉ còn đạt 129 tỷ đồng.

Việt Phát (VPG) và NCB (NVB) chìm trong thua lỗ quý 4 với mức lỗ lần lượt là 405 tỷ và 653 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 4/2025 sắp xếp theo ngành: