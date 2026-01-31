F88 hoàn tất phát hành hơn 100 triệu cổ phiếu để tăng vốn

Ảnh minh họa

Công ty CP Đầu tư F88 (MCK: F88, sàn UPCoM) vừa có báo cáo gửi UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội (HNX) về kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, kết thúc đợt chào bán (ngày 21/1/2026), F88 đã phân phối gần 101,7 triệu cổ phiếu cho 1.021 cổ đông với tỷ lệ 1:12 (tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền và cứ 1 quyền sẽ nhận được 12 cổ phiếu phát hành thêm).

Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành là 110.125.951 cổ phiếu. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong tháng 2 - 3/2026.

Nguồn vốn phát hành từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Trong một diễn biến khác, ngày 26/1/2026, F88 đã có giải trình về việc giá cổ phiểu của doanh nghiệp này tăng trần 5 phiên liên tiếp (từ 20/1/2026 tới 26/1/2026).

Cụ thể, phía doanh nghiệp cho biết đã thực hiện công bố thông tin định kỳ và công bố thông tin bất thường (nếu có) trên các kênh thông tin theo đúng quy định pháp luật. Thời điểm hiện tại, công ty không phát sinh thông tin bất thường hoặc sự kiện trọng yếu nào liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh, tài chính hoặc quản trị.

Liên quan đến biến động giá cổ phiếu, theo đánh giá của công ty, giá cổ phiếu F88 trong thời gian qua là do diễn biến khách quan theo cung – cầu của thị trường chứng khoán. Các quyết định mua, bán cổ phiếu F88 hoàn toàn do các nhà đầu tư tự thực hiện.

F88 khuyến nghị nhà đầu tư sử dụng thông tin được công ty công bố trên các kênh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật, không sửdụng các thông tin liên quan từ các nguồn tin không chính thức.

Đà tăng của cổ phiếu F88 trong khoảng thời gian này đã đưa F88 gia nhập nhóm doanh nghiệp có vốn hóa tỷ USD trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tuy nhiên, ngay sau 5 phiên liên tiếp "tím trần", cổ phiếu F88 "giảm nhiệt", đóng cửa phiên 29/1/2026 ở mức 209.900 đồng/cổ phiếu, giảm gần 15% so với phiên trước đó.



