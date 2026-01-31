Vietjet Air của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: Lãi quý 4 gấp 24 lần, doanh thu phá đỉnh lịch sử 82.000 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (mã chứng khoán: VJC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2025 với điểm nhấn lớn nhất trong bức tranh tài chính quý 4/2025 là sự bứt phá ngoạn mục về lợi nhuận.

Nếu như cùng kỳ năm 2024, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Vietjet ở mức 21 tỷ đồng thì đến quý 4 năm nay, con số này đã vọt lên 509 tỷ đồng, tăng gấp hơn 24 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2025, Vietjet ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 82.093 tỷ đồng, mức cao nhất trong lịch sử hoạt động và tăng 14% so với năm 2024.

Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 2.123 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ. Tính trung bình, mỗi ngày trôi qua trong năm 2025, hãng hàng không này thu về khoảng 5,8 tỷ đồng tiền lãi ròng.

Song hành với đà tăng trưởng lợi nhuận, quy mô nợ vay của Vietjet cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động mở rộng đội tàu bay. Tính đến ngày 31/12/2025, tổng nợ vay tài chính (bao gồm cả ngắn hạn và dài hạn) của Vietjet đạt xấp xỉ 69.000 tỷ đồng, tăng 62,3% so với con số 42.512 tỷ đồng hồi đầu năm.

Đáng chú ý, cơ cấu nợ cho thấy sự tập trung mạnh vào các khoản vay dài hạn. Cụ thể, dư nợ vay và nợ thuê tài chính dài hạn tại thời điểm cuối năm 2025 là 42.943 tỷ đồng, tăng gần 43% so với đầu năm. Khoản mục này chủ yếu đến từ việc phát hành trái phiếu và vay ngân hàng để tài trợ tài sản cố định. Trong khi đó, nợ vay ngắn hạn cũng tăng gấp đôi lên mức 26.056 tỷ đồng.

Mặc dù quy mô nợ tăng mạnh, năng lực tài chính của Vietjet vẫn được đảm bảo nhờ lượng tiền mặt dồi dào. Tại ngày 31/12/2025, hãng nắm giữ lượng tiền và các khoản tương đương tiền lên tới 10.986 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với đầu năm, tỷ lệ nợ vay ròng trên vốn chủ sở hữu duy trì ở mức 2,25 lần.

Phản ứng trước kết quả kinh doanh tích cực, trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VJC đã có phiên giao dịch khởi sắc. Kết phiên 30/1, VJC tăng 3,96% lên mức 170.500 đồng/cổ phiếu với thanh khoản sôi động gần 1,7 triệu đơn vị.