Sabeco lợi nhuận năm 2025 đi ngang, doanh thu giảm do người Việt bớt nhậu, chuẩn bị hơn 17.000 tỷ để làm gì?

Bức tranh tài chính năm 2025 của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - Mã CK: SAB) tiếp tục phản ánh những gam màu trái ngược giữa quy mô doanh thu và hiệu quả lợi nhuận.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2025 cho thấy doanh thu thuần trong kỳ đạt 6.836 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm 2025, "ông lớn" ngành bia ghi nhận doanh thu 25.888 tỷ đồng, giảm xấp xỉ 6.000 tỷ đồng (tương ứng mức giảm 19%) so với mức 31.872 tỷ đồng của năm 2024.

Sự sụt giảm về quy mô doanh thu được ban lãnh đạo Sabeco lý giải do sản lượng tiêu thụ đi xuống trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, cộng hưởng với tác động của thiên tai bão lụt và yếu tố thời điểm Tết Nguyên đán 2025 đến sớm.

Tuy nhiên, trong khó khăn, Sabeco đã cho thấy năng lực quản trị chi phí hiệu quả. Giá vốn hàng bán trong Quý 4 được tiết giảm mạnh tới 34%, cùng giá nguyên liệu đầu vào hạ nhiệt, đã giúp biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp nới rộng lên mức 37,9%.

Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế cả năm 2025 vẫn đạt 4.573 tỷ đồng, duy trì mức tăng trưởng dương 2% bất chấp áp lực từ thị trường.

Một điểm nhấn đặc biệt trong cơ cấu tài chính của Sabeco là khối lượng tiền mặt khổng lồ mà doanh nghiệp này nắm giữ. Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Sabeco đạt 32.597 tỷ đồng.

Trong đó, tổng lượng tiền, các khoản tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng (bao gồm các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn) lên tới 20.976 tỷ đồng, chiếm hơn 64% tổng tài sản của doanh nghiệp.

Trong năm 2025, doanh thu từ lãi tiền gửi ngân hàng mang về cho Sabeco 995 tỷ đồng. Tính trung bình, mỗi ngày trôi qua, Sabeco thu về khoảng 2,7 tỷ đồng tiền lãi mà không cần thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh trực tiếp nào từ khoản mục này.

Sabeco tiếp tục duy trì cấu trúc vốn rất an toàn với tỷ lệ nợ vay ở mức thấp. Tổng nợ vay tài chính tại thời điểm cuối năm 2025 chỉ ở mức 435,5 tỷ đồng, chiếm vỏn vẹn 1,3% tổng nguồn vốn, cho thấy áp lực chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp là không đáng kể.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, khoản mục "Phải trả ngắn hạn khác" trên bảng cân đối kế toán đang ghi nhận hơn 3.555 tỷ đồng, trong đó phần lớn là cổ tức phải trả (hơn 2.611 tỷ đồng), sẵn sàng cho đợt chi trả sắp tới cho cổ đông.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 30/01/2026, thị giá SAB đóng cửa ở mức 49.900 đồng/cp với khối lượng giao dịch đạt hơn 1,72 triệu đơn vị.