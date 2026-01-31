Gặp lãnh đạo DN rót 1,8 tỷ USD vào Việt Nam, Thủ tướng đề nghị 1 việc đặc biệt ở tỉnh Quảng Ninh

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Tập đoàn Texhong (Trung Quốc). Ảnh: VGP

Doanh nghiệp này là Tập đoàn Texhong (Trung Quốc).

Hôm qua (30/1), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Hồng Thiên Chúc, Chủ tịch Tập đoàn Texhong (Trung Quốc).

Tập đoàn Texhong là một trong 3 doanh nghiệp hàng đầu trong ngành dệt may Trung Quốc, đồng thời là nhà cung cấp sợi bọc dẻo lớn nhất thế giới. Doanh nghiệp này đã được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc).

Tại cuộc gặp, ông Hồng Thiên Chúc đã báo cáo Thủ tướng về tình hình phát triển của Texhong năm 2025, đồng thời khẳng định tập đoàn muốn được cống hiến nhiều hơn nữa cho quá trình phát triển của Việt Nam và tin tưởng sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa ở Việt Nam thời gian tới.

Theo Chủ tịch Tập đoàn Texhong, doanh nghiệp có định hướng chuyển đổi mô hình sản xuất tại Việt Nam từ "sản xuất thâm dụng lao động" sang "sản xuất thâm dụng tri thức" bằng việc tích hợp Trung tâm dữ liệu vào quá trình sản xuất thông minh; phát triển dự án sản xuất nhôm tại khu công nghiệp Texhong (Hải Hà, Quảng Ninh) phục vụ ngành cơ khí chính xác và xe điện (EV). Theo ông, các dự án nêu trên được phát triển trên cơ sở doanh nghiệp phát triển năng lượng tái tạo tại chỗ.

Thủ tướng đề nghị một việc đặc biệt với Tập đoàn Texhong

Chủ tịch Tập đoàn Texhong khẳng định tập đoàn muốn được cống hiến nhiều hơn nữa cho quá trình phát triển của Việt Nam. Ảnh: VGP

Sau khi lắng nghe báo cáo cùng định hướng của Texhong, Thủ tướng đánh giá cao hoạt động đầu tư kinh doanh, hiệu quả của tập đoàn trên toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Trong đó, tập đoàn đã mở rộng đầu tư tại các tỉnh Quảng Ninh, Đồng Nai, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương và góp phần thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Trung Quốc.

Trong thời gian tới, Thủ tướng hoan nghênh việc Tập đoàn Texhong mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong nhiều ngành, lĩnh vực mới, phù hợp với chủ trương, định hướng của Việt Nam nhằm phát huy hiệu quả cộng hưởng, đạt hiệu quả năm sau cao hơn năm trước.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Texhong tiếp tục đầu tư có chiều sâu tại Việt Nam. Trong đó, có sản xuất xanh về nguyên phụ liệu cho ngành dệt may để phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu; tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quản trị thông minh. Đồng thời, Thủ tướng đề nghị Texhong hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của tập đoàn.

Đặc biệt, Thủ tướng cho biết, trong năm 2025, Quảng Ninh thu hút gần 22 triệu lượt khách du lịch trong đó có hơn 4 triệu lượt khách quốc tế. Do đó. Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Texhong với thế mạnh về dệt may phối hợp với tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu tổ chức các sự kiện, chương trình biểu diễn thời trang lớn để tạo điểm nhấn trong phát triển du lịch của tỉnh.

Ngoài ra, Thủ tướng hoan nghênh Texhong có kế hoạch mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực khác như năng lượng xanh, cơ sở dữ liệu và cho biết Việt Nam xác định dữ liệu là một trong những động lực then chốt cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên số.

Lãnh đạo Tập đoàn Texhong cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, tạo thuận lợi của Chính phủ, Thủ tướng và các bộ, ngành, địa phương Việt Nam trong thời gian qua. Ông khẳng định Texhong sẽ đẩy mạnh đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực Thủ tướng đã trao đổi, gợi ý.

Tập đoàn hàng đầu thế giới đã đầu tư 1,8 tỷ USD tại Việt Nam

Tập đoàn Texhong được thành lập vào năm 1997 bởi ông Hồng Thiên Chúc. Đây được coi là một trong những doanh nghiệp dệt may hàng đầu Trung Quốc, đồng thời là nhà cung cấp sợi bọc dẻo lớn nhất thế giới, với mạng lưới nhà máy rộng khắp bao gồm nhiều cơ sở tại Trung Quốc và Việt Nam.

Đến nay, Texhong có hàng loạt cơ sở sản xuất và khu công nghiệp tại Trung Quốc và các nước, sử dụng hơn 40.000 lao động. Trong năm 2025, doanh thu của Texhong đạt hơn 3,5 tỷ USD, với tổng tài sản đạt 3,3 tỷ USD.

Nhà máy của tập đoàn Texhong tại tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Tập đoàn Texhong bắt đầu triển khai hoạt động đầu tư tại Việt Nam từ năm 2006. Texhong cũng là nhà sản xuất sợi lớn nhất Việt Nam (chiếm 25% tổng sản lượng sợi của toàn ngành dệt may) và là đơn vị tiên phong đầu tư xây dựng khu công nghiệp chuyên sâu về dệt may tại Quảng Ninh (khu công nghiệp Hải Hà với quy mô 660 ha giai đoạn 1).

Từ năm 2006 đến nay, Tập đoàn Texhong đã đầu tư 1,8 tỷ USD vào 16 dự án tại Đồng Nai, Quảng Ninh, đặc biệt đã xây dựng thành công chuỗi dây chuyền công nghiệp dệt may có sức cạnh tranh toàn cầu tại khu công nghiệp Texhong - Hải Hà, Quảng Ninh. Đáng chú ý, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu riêng tại khu công nghiệp Texhong - Hải Hà năm 2025 đạt 1,388 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2024, tạo việc làm cho hơn 16.000 lao động Việt Nam.