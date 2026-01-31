Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

31-01-2026 - 18:21 PM | Doanh nghiệp

Công ty vàng, bạc có động thái lạ khi giá vàng, bạc lao dốc

Giá vàng, bạc có phiên giảm mạnh nhất trong lịch sử, nhiều công ty bất ngờ thông báo tạm ngừng giao dịch.

Trưa 31-1, giá vàng thế giới đóng cửa tuần giao dịch ở mức 4.891 USD/ounce, mất tổng cộng gần 500 USD/ounce trong một phiên. Nếu tính từ mốc đỉnh trên 5.600 USD/ounce, giá vàng đã mất tới hơn 700 USD/ounce (tương đương mức giảm tới 22 triệu đồng/lượng, chỉ trong 2 phiên vừa qua. 

Cùng nhịp rơi tự do, giá bạc thế giới cũng giảm một mạch từ vùng đỉnh 121 USD/ounce ngày 29-1 xuống chỉ còn 85,15 USD/ounce vào phiên cuối tuần. Giá bạc giảm tổng cộng 42% chỉ trong 2 phiên - đánh dấu mức giảm mạnh nhất trong lịch sử.

Giá vàng, bạc thế giới lao dốc không phanh khiến giá trong nước cũng rớt thảm. Giá vàng miếng SJC sáng nay mất tổng cộng gần 20 triệu đồng/lượng, còn 172 triệu đồng/lượng (chiều bán ra) so với mốc đỉnh 191,3 triệu đồng. Tương tự, giá bạc miếng các loại cũng được Tập đoàn Phú Quý bán ra chỉ còn 3,15 triệu đồng/lượng mua vào, 3,27 triệu đồng/lượng bán ra, mất 18% trong 2 ngày qua.

Trước diễn biến giảm sốc của giá vàng, bạc, nhiều công ty vàng, bạc có động thái bất ngờ.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) thông báo "với lý do công ty SJC có sự kiện cuối năm, các địa điểm giao dịch vàng miếng, vàng nhẫn, vàng nữ trang cưới tại TPHCM sẽ tạm ngưng giao dịch vào buổi sáng ngày 31-1".

Các trụ sở tạm ngưng giao dịch gồm: Trụ sở SJC 418 - 420 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ; Trung tâm VBĐQ 230 - 230A Quang Trung, Phường Gò Vấp; Trung tâm VBĐQ 172 Nguyễn Văn Nghi, Phường An Nhơn. Đối với giao dịch Nữ trang kim cương, đá quý, vẫn giao dịch bình thường.

"Từ ngày 2-2, các cửa hàng sẽ giao dịch lại bình thường. Công ty rất mong nhận được sự thông cảm và phối hợp của khách hàng" – thông báo của SJC nêu.

Tương tự, Công ty kim loại quý Ancarat cũng thông báo nhằm tạo điều kiện để tập thể Ancarat cùng tham gia sự kiện tất niên của công ty ngày 31-1, nên các cửa hàng Ancarat tại TPHCM sẽ nghỉ sớm từ 12 giờ hôm nay. Riêng các cửa hàng tại Hà Nội vẫn hoạt động bình thường. Toàn bộ hệ thống Ancarat sẽ trở lại hoạt động bình thường từ ngày 1-2.

Liên quan đến giá bạc biến động mạnh, trong thông tin gần nhất, Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) đã khuyến nghị: "Đêm qua thị trường đã biến động rất mạnh, khả năng cao còn tiếp tục biến động, khách hàng nên lựa chọn để giảm thiểu rủi ro đặc biệt thời gian Tết Nguyên đán, giá biến động nhưng không thanh khoản được do nghỉ dài ngày".

