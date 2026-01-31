Doanh thu quý IV tăng 47%, Vietjet tăng trưởng mạnh mẽ, mở rộng mạng bay quốc tế trong năm 2025

Khai thác hiệu quả, lợi nhuận duy trì đà tăng trưởng bền vững

Theo báo cáo kết quả kinh doanh, quý IV/2025, doanh thu Công ty mẹ của Vietjet đạt 29.035 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kì; lũy kế cả năm đạt 81.426 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2024. Lợi nhuận gộp Công ty mẹ cả năm đạt 8.213 tỷ đồng nhờ mở rộng mạng bay và chi phí nhiên liệu giảm so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ và hợp nhất quý IV/2025 lần lượt đạt 475 tỷ đồng và 579 tỷ đồng, tăng 93,4% và 436% so với cùng kỳ.

Tính chung cả năm, lợi nhuận trước và sau thuế Công ty Mẹ đạt 2.462 tỷ đồng và 1.968 tỷ đồng, tăng 40,8% và 51,1%, đạt vượt 121% kế hoạch năm 2025.

Năm 2025, doanh thu hợp nhất đạt 82.093 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2024_. Lợi nhuận hợp nhất trước và sau thuế lần lượt đạt 2.630 tỷ và 2.123 tỷ đồng, tăng 44,3% và 51,2%, đạt vượt 120% kế hoạch năm 2025.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Vietjet đạt 139.459 tỷ đồng, chỉ số nợ vay ròng/vốn chủ sở hữu ở mức 2,25 lần và chỉ số thanh khoản 1,53 lần, mức dẫn đầu trong ngành hàng không.

Trong năm 2025, Vietjet phát hành thành công 50 triệu cổ phiếu, tăng vốn chủ sở hữu thêm 5.000 tỷ đồng, góp phần tăng cường hiệu quả kinh doanh trong tương lai. Trong năm, Vietjet đóng góp vào ngân sách Nhà nước trực tiêp và gián tiếp 10.537 tỷ đồng.

Mở rộng mạng bay, dẫn đầu tăng trưởng

Trong quý IV/2025, Vietjet vận chuyển hơn 6,7 triệu lượt hành khách trên 36.100 chuyến bay. Lũy kế cả năm, hãng vận chuyển 28,2 triệu lượt khách trên 153.000 chuyến bay, tăng lần lượt 9,0% và 11,2% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng hàng hóa vận chuyển đạt 113.923 tấn.

Đến nay, Vietjet tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu thị trường nội địa và quốc tế về lượng khách vận chuyển.

Năm 2025, hãng khai thác tổng cộng 254 đường bay, gồm 52 nội địa và 202 quốc tế, đồng thời mở mới 22 đường bay tới Trung Á và Trung Quốc.

Mở rộng hợp tác quốc tế, đầu tư đội bay và dịch vụ mặt đất, kỹ thuật

Quý IV/2025 ghi dấu nhiều bước tiến quan trọng trong chiến lược đầu tư dài hạn của hãng. Hãng đã tiếp nhận tổng cộng 22 tàu bay mới, đợt tăng cường đội bay lớn nhất từ khi thành lập đến nay.

Trong năm, hãng đã ký hợp đồng mua 100 tàu bay A321neo với Airbus; và ký 92 động cơ Trent 7000 kèm dịch vụ bảo dưỡng trị giá 3,8 tỷ USD với Rolls-Royce.

Trong tháng 12, Vietjet Thái Lan tiếp nhận tàu bay Boeing mới, tăng cường quy mô đội bay toàn hệ thống trước thềm năm 2026.

Cùng với phát triển đội bay, Vietjet tiếp tục đầu tư vào nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua việc ký kết hợp tác đào tạo phi công theo chuẩn quốc tế.

Năm 2025, Học viện Hàng không Vietjet (VJAA) đã đào tạo hơn 162.000 lượt học viên với 15.198 khóa học; chủ động đào tạo phi công, nhân viên kỹ thuật, nhân viên khai thác mặt đất và các vị trí chuyên môn khác nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng tăng của hãng và ngành hàng không.

Tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, hãng ghi dấu cột mốc cất nóc dự án hangar kỹ thuật chuẩn quốc tế và chuyến bay thương mại đầu tiên đến sân bay mới.

Đa dạng trải nghiệm khách hàng tại Tân Sơn Nhất

Không ngừng đổi mới, Vietjet liên tục giới thiệu các sản phẩm và tiện ích hiện đại như hạng vé Business, chương trình thành viên SkyJoy, dịch vụ mua sắm trên không, cùng các giải pháp số như đặt vé và thanh toán đa kênh, trợ lý AI Amy. Hãng cũng mang đến những chương trình mang đậm bản sắc văn hóa địa phương trong các dịp lễ đặc biệt như Chuseok (Hàn Quốc), Holi, Diwali (Ấn Độ) hay Tết Trung Thu tại Đông Bắc Á,…

Quý IV/2025, tại Tân Sơn Nhất, sân bay có lưu lượng lớn nhất cả nước, Vietjet đã tự phục vụ mặt đất cho tất cả các chuyến bay trong nước và quốc tế, thay thế cho mô hình thuê ngoài. Việc tự phục vụ mặt đất tại hai sân bay lớn nhất nước giúp tỉ lệ đúng giờ và chất lượng dịch vụ tăng cao.

Song song đó, hãng mở rộng khu vực làm thủ tục nội địa, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong điều hành: giám sát hoạt động bay theo thời gian thực, điều phối phương tiện, quản trị dữ liệu và triển khai sinh trắc học – định danh điện tử.

Nhờ các kết quả trên, Vietjet đã được Airline Ratings (tổ chức uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực đánh giá an toàn và chất lượng hàng không ) vinh danh trong Top 10 hãng hàng không an toàn nhất thế giới 2025, Top hãng hàng không bền vững toàn cầu 2025, Hãng hàng không siêu tiết kiệm tốt nhất thế giới.

Vietjet cũng được World Travel Awards vinh danh là "Hãng hàng không hàng đầu châu Á về trải nghiệm khách hàng, được Brand Finance bình chọn trong Top thương hiệu hàng không giá trị nhất ASEAN 2025, được Tạp chí Forbes bình chọn là Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2025, được Tạp chí HR Asia bình chọn là Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025.

Ngoài ra, Vietjet cũng được vinh danh giải Vàng tại Giải thưởng Phát triển bền vững Giao thông vận tải chuẩn ESG (ESG Transport Sustainability Award) năm 2025.

Tự tin bước vào năm 2026

Với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh, đội bay mở rộng, hợp tác quốc tế sâu rộng và năng lực vận hành được củng cố, Vietjet bước sang năm 2026 với nền tảng vững chắc để tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng trưởng bền vững, mở rộng toàn cầu.