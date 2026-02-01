Nhân sự nhận thưởng Tết rồi nhảy việc, Shark Phú nói thẳng: Thưởng Tết chỉ là giọt nước tràn ly còn phần chính nằm ở chỗ khác!

Cuối năm, câu hỏi: "Thưởng Tết bao nhiêu?" luôn trở thành tâm điểm quan tâm của người lao động Việt Nam. Đối với nhiều người, khoản thưởng cuối năm không chỉ là phần thưởng cho sự nỗ lực, mà còn phản ánh sự ghi nhận từ phía doanh nghiệp.

Theo báo cáo Lương & Thị trường Lao động 2026 do Navigos Group công bố, thu nhập là yếu tố có sức ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định rời bỏ công việc hiện tại của người lao động. 30,66% người tham gia khảo sát khẳng định nguồn thu tài chính chưa đáp ứng kỳ vọng là nguyên nhân “nhảy việc”.

Kết quả tương tự cũng được ghi nhận ở báo cáo Thị trường Việc làm Việt Nam trong bối cảnh mới do Việc Làm 24h và Cốc Cốc Research thực hiện. Cụ thể, 44,1% cho biết sẽ “xem xét” cơ hội lao động mới khi phúc lợi tài chính không còn cạnh tranh.

Đặc biệt, một báo cáo xuất hiện cuối 2018 của VietnamWorks đưa ra kết quả khảo sát khá bất ngờ: Hơn ¼ nhân viên sẽ nghỉ việc nếu thưởng Tết không như mong đợi. Điều này khiến không ít chủ doanh nghiệp đau đầu với tình trạng cứ thưởng Tết xong lại nhận một loạt đơn xin nghỉ việc của nhân viên.

Shark Phạm Thanh Hưng: Không nên ở lại hay ra đi vì tiền thưởng

Đến hẹn lại lên, cộng đồng mạng được dịp “đào lại” những câu nói ấn tượng của các Shark tại Việt Nam về chuyện thưởng Tết.

Cuối năm 2020, Shark Phạm Thanh Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT của CTCP Bất động sản Thế Kỷ chia sẻ về việc "Sắp Tết, có nên nhảy việc không hay đợi thưởng". Shark Hưng thẳng thắn cho rằng chuyện nhảy việc không phụ thuộc vào thưởng Tết.

Shark Hưng nói: "Cái này thì không phải phụ thuộc vào thưởng đâu. Nếu các bạn đã muốn nhảy việc rồi thì quan trọng là các bạn đã có việc khác tốt hơn chưa?

Không nên vì vài đồng tiền thưởng, nếu bạn đã muốn đi rồi thì thưởng không quá quan trọng. Nếu bạn cố gắng để có thưởng, kéo dài thời gian thì có thể nhận phải những đánh giá là thực dụng quá. Hãy quyết định vì những yếu tố khác, không nên ở lại hay ra đi vì tiền thưởng".

Shark Phú: Thưởng Tết là giọt nước tràn ly

Theo Shark Nguyễn Xuân Phú, Chủ tịch HĐQT Sunhouse, để hiểu rõ mình "xứng đáng" được thưởng bao nhiêu, trước tiên cần phân biệt rạch ròi giữa lương và thưởng.

Shark Phú ví dụ, một sản phẩm hoàn thành với chi phí thấp hơn dự kiến hoặc số lượng sản xuất vượt kế hoạch là cơ sở tạo nên quỹ thưởng. Như vậy, muốn có thưởng, người lao động cần không chỉ làm đúng, làm đủ mà còn phải làm tốt hơn so với yêu cầu.

Tại Tập đoàn Sunhouse, Shark Nguyễn Xuân Phú cho biết chính sách lương thưởng được xây dựng dựa trên triết lý rõ ràng. "Thưởng tháng 13 được trích lập ngay từ doanh số, nên luôn có. Tuy nhiên, thưởng lợi nhuận chỉ có khi công ty đạt lợi nhuận. Không có lợi nhuận thì không ai nên mong chờ vào đó".

Dẫu vậy, khi áp dụng vào thực tế, chính sách vẫn có sự linh hoạt. Trong tập đoàn có nhiều bộ phận, một số bộ phận làm ăn có lãi, trong khi các bộ phận khác có thể gặp khó khăn. Shark Phú cho biết, sự tương trợ giữa các bộ phận là yếu tố giúp tạo ra tính ổn định chung cho cả công ty.

Về làn sóng nghỉ việc sau Tết, Shark Phú cho rằng tiền thưởng Tết là giọt nước tràn ly khiến cho nhân viên đi đến quyết định nghỉ việc.

"Người ta cố gắng chịu đựng 1 - 2 tháng nữa để nhận thưởng cuối năm rồi họ sẽ chuyển đổi công việc. Nguồn cơn khi họ thay đổi công việc không phải do thưởng Tết mà xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác tích lũy trước đó. Có thể trong quá trình làm việc hàng ngày, môi trường, văn hoá, chế độ chính sách của công ty đã gây ức chế với họ. Cộng thêm thưởng Tết không như kỳ vọng nên họ quyết định ra đi. Thưởng Tết chỉ là giọt nước làm tràn ly còn phần chính nằm ở chỗ khác", Shark Nguyễn Xuân Phú nói.

Để tránh những xung đột không đáng có, Shark Phú khuyến nghị các doanh nghiệp nên lập quỹ khen thưởng từ đầu năm, đảm bảo có nguồn chi trả vào dịp cuối năm. Việc này không chỉ giúp doanh nghiệp chủ động về tài chính mà còn duy trì được sự hài lòng của người lao động.