20 DN niêm yết có lợi nhuận trước thuế lớn nhất năm 2025: VinHomes vượt qua loạt ngân hàng giữ vị trí đầu bảng, 2 doanh nghiệp BĐS tăng trên 1.000%

Năm 2025 khép lại với nhiều điểm sáng đáng chú ý trong bức tranh lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết.

VinHomes vươn lên giữ vị trí quán quân trên bảng xếp hạng với mức lãi trước thuế đạt 51.279 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ tính riêng quý 4, lợi nhuận trước thuế của VinHomes đã tăng 106% đạt 32.986 tỷ đồng.

Ngành ngân hàng tiếp tục khẳng định vị thế khi có nhiều cái tên lọt vào top đầu. Cụ thể, có 8 ngân hàng trong top 10 và 11 ngân hàng trong top 20.

Với mức lãi trước thuế đạt 44.020 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, Vietcombank tiếp tục dẫn đầu lợi nhuận khối ngân hàng và đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Ngân hàng có mức tăng trưởng cao nhất trong top 20 là VPbank với 53%, lợi nhuận trước thuế ghi nhận 30.625 tỷ đồng.

Vietinbank cũng là một điểm sáng trong bảng xếp hạng với mức tăng trưởng 37%, lợi nhuận trước thuế đạt 43.446 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng quen thuộc vẫn giữ vị trí trong bảng xếp hạng, với BIDV, MBBank, Techcombank, ACB và HDBank nằm trong top 10, còn SHB, LPBank và TPBank góp mặt trong top 20.

Doanh nghiệp còn lại trong top 10 là Vingroup (VIC) với lợi nhuận trước thuế đạt 26.300 tỷ đồng, mức tăng trưởng 57%. Trong riêng quý 4, lợi nhuận trước thuế của Vingroup đạt 11.117 tỷ đồng, tăng 104%.

Có tới 2 doanh nghiệp niêm yết có mức tăng trưởng trên 1000% gồm: CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC, VEF) với mức tăng trưởng 1526% và Sunshine Group với mức tăng trưởng 1051%. Trong đó, riêng quý 4, Sunshine Group ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 9.177 tỷ đồng, tăng tới 4361% so với năm 2024.

Vua thép Hòa Phát (HPG) đứng vị trí thứ 12 với lợi nhuận trước thuế được ghi nhận là 18.041 tỷ đồng, tăng 32%.

Viettel Global ghi nhận lợi nhuận trước thuế trong năm 2025 là 15.198 tỷ đồng, tăng 42% và đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng.

Ở vị trí thứ 15 là PV Gas với lợi nhuận trước thuế đạt 14.359 tỷ đồng.

FPT ghi nhận lãi trước thuế 13.039 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ và đứng ở vị trí thứ 17.

Vinamilk đứng ở vị trí thứ 18 với lợi nhuận trước thuế đạt 11.650 tỷ đồng.