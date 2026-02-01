Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cập nhật BCTC quý 4/2025: Nhiều tăng trưởng 4 chữ số, họ nhà Vin gây bất ngờ

01-02-2026 - 08:52 AM | Doanh nghiệp

Bức tranh mùa BCTC quý 4/2025 đã khép lại với nhiều kết quả đáng chú ý.

Vietcombank vẫn dẫn đầu về lợi nhuận nhóm ngân hàng trong năm 2025, nhưng trong quý 4, nhiều ngân hàng có lãi vượt Vietcombank như VietinBank, BIDV, MB.

Những ngân hàng báo lỗ trong quý 4 có Sacombank, Eximbank, Saigonbank, NCB.﻿

Ngân hàng tăng trưởng mạnh nhất trong năm vừa rồi là Kienlongbank.﻿

Chứng khoán là một trong những nhóm có tốc độ tăng trưởng "thần tốc" nhất trong Quý 4. Nhiều công ty ghi nhận mức tăng ba đến bốn chữ số như VIX (+1.098%), LPBank Securities (+337%). Các ông lớn như TCBS (+119%) và SSI (+93%) tiếp tục khẳng định vị thế. JBSV tăng trưởng tới 1.896% cho cả năm 2025.

Hòa Phát (HPG) tiếp tục dẫn dắt ngành với mức tăng 40% trong quý 4 và 32% cả năm. SMC ghi nhận mức tăng đột biến 2.373% trong quý 4. Tuy nhiên, các doanh nghiệp như Tisco hay Nam Kim vẫn gặp khó khăn.

Vinhomes (VHM) dẫn đầu với lợi nhuận quý 4 tăng gấp đôi (+103%) và cả năm đạt hơn 51.000 tỷ đồng. Novaland (NVL) có sự hồi phục ấn tượng với mức tăng 636% trong Q4. Phát Đạt (PDR) cũng ghi nhận mức tăng đột biến 1.791% trong quý cuối năm.

BĐS Khu công nghiệp: Kinh Bắc City (KBC) là điểm sáng rực rỡ với mức tăng trưởng 586% trong Q4 và 305% cả năm. Sonadezi Long Bình (SZB) cũng tăng trưởng 313% trong Q4

Năm 2025, 2 doanh nghiệp xây dựng là Vinaconex và Coteccons đều có mức tăng trưởng tốt trong khi lợi nhuận trước thuế của HBC giảm 73%.

Ngành F&B, MasanMEATLife tăng trưởng tốt với lợi nhuận trước thuế tăng 107% trong quý 4 và hơn 2.600% trong năm 2025.

Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) có cú lội ngược dòng ngoạn mục với lãi quý 4 đạt 3.443 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ), nâng tổng lãi năm lên gần 6.000 tỷ đồng (+708%). PVD và PVS duy trì đà tăng trưởng tốt lần lượt 92% và 35% trong quý 4.

Nhóm điện ghi nhận tăng trưởng cao ở nhiều doanh nghiệp. POW tăng 545% quý 4, Nhơn Trạch 2 (NT2) tăng 431% và Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) tăng 396%.

Nhóm dệt may, Gilimex gây bất ngờ với lợi nhuận trước thuế quý 4 tăng tới 435%.

Những doanh nghiệp có mức tăng trưởng lợi nhuận quý 4 trên 4 chữ số.

Họ nhà Vin gây bất ngờ với mức tăng gấp đôi trong quý 4 tại Vingroup, Vincom Retail và Vinhomes, Vinpearl lãi 520 tỷ trong khi năm ngoái lỗ.

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

