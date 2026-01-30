Cập nhật thị trường tiền tệ: Lãi suất LNH, tỷ giá USD cùng giảm mạnh

Thị trường tiền tệ liên ngân hàng: Ngày 29/01, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND giảm mạnh trở lại ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên trước đó. Đáng chú ý, lãi suất qua đêm – kỳ hạn chính chiếm khoảng 80–90% giá trị giao dịch – giảm sâu 2,10 điểm %, xuống còn 4,10%/năm.

Cùng chiều, lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm 1,20 điểm %, giao dịch tại 5,50%/năm; lãi suất kỳ hạn 2 tuần giảm 0,38 điểm %, xuống 6,40%/năm; trong khi lãi suất kỳ hạn 1 tháng giảm nhẹ 0,07 điểm %, còn 7,33%/năm.

Đối với USD, lãi suất liên ngân hàng biến động nhẹ và phân hóa giữa các kỳ hạn. Lãi suất qua đêm giữ nguyên ở mức 3,61%/năm. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần tăng nhẹ 0,01 điểm %, lên 3,68%/năm; trong khi lãi suất kỳ hạn 2 tuần giảm 0,01 điểm %, còn 3,73%/năm và lãi suất kỳ hạn 1 tháng giảm 0,05 điểm %, xuống 3,76%/năm.

Thị trường ngoại tệ: Trong phiên giao dịch ngày 29/01, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều chỉnh giảm tỷ giá trung tâm. Theo đó, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.083 VND/USD, giảm 5 đồng so với phiên trước đó.

Tại Sở Giao dịch, tỷ giá mua giao ngay được niêm yết ở mức 23.879 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn, trong khi tỷ giá bán giao ngay được niêm yết tại 26.287 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND chốt phiên ở mức 26.000 VND/USD, tiếp tục giảm mạnh 65 đồng so với phiên 28/01. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giữ nguyên ở cả hai chiều mua vào và bán ra, giao dịch quanh mức 26.200 VND/USD và 26.250 VND/USD.

Nghiệp vụ thị trường mở: Trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO), trong phiên 29/01, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 7 ngày và 56 ngày, với lãi suất áp dụng đồng loạt ở mức 4,5%/năm. Toàn bộ khối lượng chào thầu đều trúng thầu.

Trong ngày, có 1.000 tỷ đồng đáo hạn. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu. Như vậy, trong phiên giao dịch này, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 1.000 tỷ đồng ra thị trường. Tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố tăng lên mức 309.311 tỷ đồng.