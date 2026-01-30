Cập nhật sáng 30/1: 20 ngân hàng đã công bố lợi nhuận năm 2025, HDBank lọt Top 3 ngân hàng tư nhân lãi lớn nhất

*VCB: Số liệu ước tính - **CTG: Lợi nhuận riêng lẻ

HDBank báo lãi vượt 21.000 tỷ đồng, lọt Top 3 ngân hàng tư nhân có lợi nhuận lớn nhất

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - Mã: HDB) mới công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 21.300 tỷ đồng, tăng 27,4% so với năm trước và vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông. Riêng quý IV/2025, HDBank ghi nhận lợi nhuận hơn 6.500 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ.

Với kết quả trên, HDBank là ngân hàng thứ 7 ghi nhận lợi nhuận trên 20.000 tỷ đồng trong năm 2025. Đồng thời HDBank đã vượt ACB, để lọt vào Top3 ngân hàng tư nhân lãi lớn nhất hệ thống trong năm vừa qua.

Kết thúc năm 2025, tổng tài sản hợp nhất HDBank đạt 931 nghìn tỷ đồng, tăng 33,5% so với cuối năm 2024. Tổng huy động vốn đạt 832 nghìn tỷ đồng, trong đó tiền gửi khách hàng tăng 28,2%, cho thấy niềm tin thị trường tiếp tục được củng cố.

Dư nợ tín dụng đạt 588 nghìn tỷ đồng, tăng 34,3%, tập trung vào các lĩnh vực có hệ số rủi ro hợp lý và dư địa tăng trưởng dài hạn như SME, chuỗi cung ứng, sản xuất - kinh doanh, xuất khẩu và các dự án xanh. Song hành với tăng trưởng, HDBank tiếp tục kiểm soát rủi ro hiệu quả với tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,66%.

Trong năm 2025, ROE HDBank đạt 25,3% - thuộc nhóm cao nhất hệ thống, ROA đạt 2,1%, cho thấy hiệu quả sử dụng vốn vượt trội so với mặt bằng ngành. Trong năm, HDBank đã thực hiện chia cổ tức và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ gần 30%, thể hiện cam kết rõ ràng với cổ đông.

VIB báo lãi hơn 9.100 tỷ đồng

Kết thúc năm 2025, lợi nhuận trước thuế của VIB đạt hơn 9.100 tỷ đồng, tăng 1% so với năm trước.

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản VIB đạt hơn 556.000 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng của VIB đạt gần 382.000 tỷ đồng, tăng 18% với tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2025 giảm còn 2,16%, thấp nhất trong 3 năm (2023–2025), giảm 0,28% so với đầu năm.

Các chỉ số an toàn duy trì ở mức tối ưu, trong đó tỷ lệ an toàn vốn (CAR) Basel II đạt 11,3% (quy định: ≥ 8%), hệ số cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) ở mức 78% (quy định: ≤ 85%), hệ số nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn 26% (quy định: ≤ 30%) và hệ số nguồn vốn ổn định ròng theo Basel III (NSFR) 104% (chuẩn Basel III: ≥ 100%).

Lợi nhuận quý 4/2025 BVBank giảm gần 60% so với cùng kỳ

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank - Mã: BVB) vừa công bố báo cáo tài chính với lợi nhuận trước thuế quý 4/2025 đạt 85 tỷ đồng, giảm 59% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm, lợi nhuận BVBank đạt 522 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2024 nhờ kết quả ấn tượng trong 9 tháng đầu năm.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của BVBank đạt 133.048 tỷ đồng, tăng 28,5% so với cuối năm 2024. Tiền gửi khách hàng tăng 6%, đạt 71.414 tỷ đồng. Trong khi đó, dư nợ tín dụng của ngân hàng ở mức 77.688 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm.

Tại thời điểm cuối năm 2025, số dư nợ xấu (từ nhóm 3 đến nhóm 5) của BVBank ở mức 2.341 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cuối năm trước, tuy nhiên trong bối cảnh dư nợ tín dụng tăng 14%, tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ của ngân hàng đã giảm về 3%.

Saigonbank tiếp tục lỗ trong quý 4/2025

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank - Mã: SGB) cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 với mức lỗ trước thuế hơn 107 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gần 114 tỷ. Dù vậy, lợi nhuận cả năm 2025 vẫn đạt 151 tỷ đồng, cao gấp rưỡi năm 2024.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Saigonbank đạt 35.377 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cuối năm 2024. Trong đó, tổng dư nợ cho vay hợp nhất của Saigonbank đạt 21.973 tỷ đồng, tăng 0,6% so với cuối năm 2024.

Tổng nợ xấu (nhóm 3-5) của Saigonbank tại thời điểm 31/12/2025 đạt 649,4 tỷ đồng, tăng 11,8% so với đầu năm. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu nội bảng tăng mạnh từ 2,66% hồi đầu năm lên 2,95% vào thời điểm cuối năm.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng đạt 26.327 tỷ đồng, tăng 7,8%.

Lợi nhuận quý 4/2025 của ACB giảm gần 40%

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB - Mã: ACB) vừa công bố báo cáo tài chính với lợi nhuận trước thuế quý 4/2025 đạt 3.467 tỷ đồng, giảm 38,9% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2025, lợi nhuận ACB đạt 19.539 tỷ đồng, giảm 7% so với năm 2024 và chỉ thực hiện được 85% kế hoạch đề ra.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của ACB đạt 1.025.850 tỷ đồng, tăng 18,7% so với cuối năm 2024. Với kết quả trên, ACB là ngân hàng thứ 8 có tổng tài sản trên 1 triệu tỷ, cùng với BIDV, VietinBank, Agribank, Vietcombank, MB, VPBank và Techcombank.

Trong năm 2025, dư nợ tín dụng của ACB tăng 18,3%, đạt 686.777 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 8,9%, đạt 585.180 tỷ đồng.

Số dư nợ xấu (từ nhóm 3 đến nhóm 5) của ACB tại thời điểm cuối năm 2025 ở mức 6.671 tỷ đồng, giảm 23% so với cuối năm trước, kéo theo tỷ lệ nợ xấu giảm về còn 0,97%.

Sacombank lỗ trong quý 4/2025, chỉ hoàn thành hơn một nửa kế hoạch lợi nhuận cả năm

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã công bố kết quả kinh doanh với lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 đạt 7.628 tỷ đồng, tương đương 52% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao. Kết quả này chịu tác động chủ yếu từ việc ngân hàng chủ động tăng mạnh chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, với tổng mức trích lập cả năm hơn 11.300 tỷ đồng.

Lũy kế 3 quý đầu năm, ngân hàng công bố lợi nhuận tới gần 11.000 tỷ đồng. Như vậy, quý 4/2025 Sacombank ghi nhận kết quả lợi nhuận âm hơn 3.300 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Sacombank đạt gần 918.000 tỷ đồng, tăng gần 23% so với đầu năm. Tổng huy động đạt hơn 837.000 tỷ, tăng 24% và tổng tín dụng đạt hơn 626.000 tỷ, tăng 16%.

VietABank báo lãi tăng gấp rưỡi

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank - Mã: VAB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2025 đạt 1.623 tỷ đồng, tăng 49,5% so với cùng kỳ 2024. Riêng quý IV/2025. lợi nhuận đạt 573 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của VietABank tăng 17,2%, đạt 140.486 tỷ đồng; dư nợ cho vay khách hàng tăng 11% so với cuối năm 2024. Tiền gửi khách hàng đạt 99.080 tỷ đồng, tăng 9,7% so với đầu năm.

Về chất lượng tài sản, số dư nợ xấu của VietABank vào cuối quý IV là 1.162 tỷ đồng, tăng 6,5%. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ giảm từ 1,37% hồi đầu năm về 1,31%.

Lợi nhuận năm 2025 của SeABank đạt 6.868 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank - Mã: SSB) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 6.868 tỷ đồng, tăng 13,73% so với năm 2024 và hoàn thành 106% kế hoạch.

Tính tới 31/12/2025, tổng tài sản của SeABank đạt 396.443 tỷ đồng, tăng 21,72% so với năm 2024 và hoàn thành 111% kế hoạch năm. Vốn điều lệ tăng lên mức 28.450 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 40.373 tỷ đồng, tăng 15,34%.

Dư nợ cấp tín dụng tại SeABank tăng 16,69% đạt 244.972 tỷ đồng trong khi tổng huy động tiền gửi và giấy tờ có giá đạt 221.791 tỷ đồng, tăng 11,58% so với năm 2024.

PGBank báo lãi tăng 81%

Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển (PGBank) vừa công bố kết quả kinh doanh Quý 4 năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 271,6 tỷ đồng, góp phần đưa lợi nhuận trước thuế lũy kế năm 2025 lên 768,3 tỷ đồng, tăng 81% so với 2024.

Tổng thu nhập hoạt động lũy kế năm 2025 đạt khoảng 2.538 tỷ đồng, trong đó thu nhập lãi thuần đạt 1.971 tỷ đồng, tiếp tục là nguồn thu chủ đạo.

Về quy mô hoạt động, tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của PGBank đạt 88.882 tỷ đồng, tăng khoảng 21,7% so với cuối năm 2024. Trong đó, dư nợ tín dụng đạt 47.165 tỷ đồng, tăng khoảng 13,6%. Tiền gửi khách hàng đạt 48.460 tỷ đồng, tăng khoảng 11,9%.

Tỷ lệ cho vay khách hàng trên huy động khách hàng thị trường 1 là 94,8% và tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn là 21,28%. Tỷ lệ nợ xấu thị trường 1 ở mức 2,36%.

Lợi nhuận BAOVIET Bank tăng nhẹ

Năm 2025, BAOVIET Bank ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 3,64% so với năm 2024, ước đạt gần 89 tỷ đồng.

Kết thúc năm tài chính 2025, quy mô tổng tài sản ngân hàng tăng 22,22% so với cuối năm 2024. Tổng mức cấp tín dụng tăng 10,19% so với năm trước, trong đó dư nợ cho vay khách hàng tăng 22,46%.

Về hoạt động huy động vốn, tiền gửi của khách hàng tăng 27,83% so với năm trước.

LPBank lãi kỷ lục 14.269 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 14.269 tỷ đồng, cao nhất trong lịch sử hoạt động của ngân hàng và tăng trưởng 17% so với năm 2024. Chỉ riêng trong quý cuối năm, Ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 4.657 tỷ đồng, tăng 35% so với Quý III và tăng gần 40% so với cùng kỳ.

LPBank khép lại năm tài chính 2025 với tổng tài sản đạt 605.585 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước. Quy mô huy động vốn đạt hơn 401.680 tỷ đồng.

Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) được tối ưu về mức 28,3%, giảm 1% so với năm 2024 và thuộc nhóm thấp nhất ngành; tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,68%.

Techcombank báo lãi quý IV/2025 cao cấp đôi cùng kỳ 2024

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 32,5 nghìn tỷ đồng, tăng 18,2% so với năm trước và vượt mục tiêu đề ra 31,5 - 31,7 nghìn tỷ đồng – tiếp tục nằm trong nhóm các ngân hàng TMCP có lợi nhuận cao nhất ngành. Đặc biệt, quý 4/2025 thiết lập kỷ lục quý thứ ba liên tiếp với LNTT đạt 9,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng gần gấp đôi (+94,9%) so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến 31/12/2025, tổng tài sản của Techcombank vượt 1,19 triệu tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Tính riêng Ngân hàng, tín dụng tăng gần 18,4% so với đầu năm, lên 824 nghìn tỷ đồng.

Techcombank kết thúc năm 2025 với tổng tiền gửi đạt 665,6 nghìn tỷ đồng, tăng 17,9% so với đầu năm với tỷ lệ CASA chiếm 40,4% tổng huy động. Chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm giúp Techcombank đã cán mốc 18 triệu khách hàng, tăng thêm 2,7 triệu trong năm 2025.

Lợi nhuận VPBank lần đầu vượt 30.000 tỷ

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất cao nhất lịch sử, đạt hơn 30.600 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 121% kế hoạch đã đề ra. Riêng quý IV, lợi nhuận VPBank vượt 10.200 tỷ đồng, cao nhất trong 4 năm qua. Các chỉ tiêu sinh lời ghi nhận sự cải thiện đáng kể, với ROE, ROA hợp nhất lần lượt đạt gần 16% và 2,2%. Trong đó, ngân hàng mẹ đạt lợi nhuận hơn 26.300 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 44,4% so với năm 2024.

Tổng tài sản hợp nhất đạt 1,26 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 36,4% so với đầu năm và hoàn thành 111% kế hoạch đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông. Dư nợ tín dụng hợp nhất của VPBank tại thời điểm cuối năm 2025 đạt hơn 961.000 tỷ đồng, ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ tại cả ngân hàng mẹ và các công ty thành viên. Trong đó, tín dụng riêng lẻ ở mức 850.000 tỷ đồng, tăng 35% - đánh dấu tốc độ tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Cuối 2025, tỷ lệ nợ xấu (NPL) hợp nhất theo Thông tư 31 giảm xuống dưới 3%; nợ xấu riêng lẻ về khoảng 2%.

Lợi nhuận Vietcombank ước tính vượt 45.000 tỷ

Theo thông tin tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2025, lãnh đạo Vietcombank cho biết lợi nhuận trước thuế năm 2025 của ngân hàng tăng hơn 7% so với năm 2024 và theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Với lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2024 đạt hơn 42.200 tỷ đồng, ước tính mức lãi năm 2025 của Vietcombank đạt trên 45.000 tỷ đồng – mức cao nhất lịch sử.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Vietcombank đạt 2,48 triệu tỷ đồng, tăng gần 20% so với cuối năm 2024. Dư nợ cấp tín dụng đối với nền kinh tế đạt khoảng 1,66 triệu tỷ đồng, tăng hơn 15%. Ở chiều huy động, nguồn vốn thị trường I đạt 1,68 triệu tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cuối năm trước, bảo đảm cân đối nguồn - sử dụng vốn an toàn. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1%.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất BIDV đạt trên 36.000 tỷ đồng

Báo cáo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2026, Ban lãnh đạo BIDV cho biết, tính đến hết 31/12/2025, các chỉ tiêu kinh doanh của BIDV đều đạt và vượt kế hoạch NHNN và Đại hội đồng cổ đông giao. Trong đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 36.000 tỷ đồng.

Tính đến hết năm 2025, tổng tài sản BIDV đạt trên 3,25 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2024; tiếp tục là ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam. Huy động vốn đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng; tăng trưởng 13,7%. Dư nợ tín dụng đạt trên 2,3 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 15,2%. Chất lượng tín dụng được kiểm soát trong giới hạn; tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31 kiểm soát ở mức 1,2%. Hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 9%.

Lợi nhuận VietinBank cao kỷ lục

Tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2025, Ban lãnh đạo VietinBank cho biết đã hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2025.

Kết thúc năm 2025, VietinBank đã đạt lợi nhuận trước thuế riêng lẻ trên 41.000 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2024. Quy mô tổng tài sản vượt mức 100 tỷ USD, tăng trưởng khoảng 18% so với năm 2024.

Nguồn vốn huy động tăng trưởng 12% so với cuối năm 2024. Tăng trưởng CASA đột phá trong bối cảnh thị trường khó khăn với tỷ trọng CASA đạt mức trên 25% vào cuối 2025. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1%, tuân thủ hạn mức kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tiếp tục duy trì ở mức cao.

MB lãi hơn 34.200 tỷ đồng

Tại Hội nghị Quân chính năm 2025 và Đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch HĐQT MB cho biết, năm 2025, lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn đạt trên 34.200 tỷ đồng, tăng 18,7% so với năm ngoái.

Tính đến hết năm 2025, tổng tài sản MB đạt 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2024. Dư nợ tín dụng vượt mức 1 triệu tỷ đồng, tăng 35%. Các chỉ số về hiệu quả và an toàn duy trì ổn định. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 1.3%, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Lợi nhuận Nam A Bank vượt 5.200 tỷ

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 5.254 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 15,6% so với năm 2024.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản ngân hàng đạt 418.335 tỷ đồng, gấp 1,7 lần so với đầu năm, theo đó chính thức lọt vào Top 15 ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất hệ thống. Tổng tiền gửi từ tổ chức kinh tế, cá nhân và phát hành giấy tờ có giá đạt hơn 211.000 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng hơn 18,4% so với cuối năm 2024.

Về hoạt động tín dụng, ngân hàng đạt hơn 198.000 tỷ đồng, tăng trưởng 18,2% so với đầu năm. Bên cạnh đó, tổng quy mô đầu tư Trái phiếu chính phủ và giấy tờ có giá do các tổ chức tín dụng phát hành đạt hơn 40.000 tỷ đồng, tăng trưởng 92,1%.

Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng đã giảm đáng kể xuống còn 2,15% (1,93% trước CIC), trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng mạnh lên hơn 54%. Tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập (CIR) giảm từ 44% trong năm 2024 xuống còn 33,2%.

Kienlongbank báo lãi gấp đôi năm trước

KienlongBank (KLB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 4/2025 đạt 786 tỷ đồng, tăng tới 124% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm, ngân hàng này ghi nhận mức lãi 2.323 tỷ đồng, tăng trưởng 109%.

Khép lại năm 2025, quy mô tổng tài sản của KienlongBank lần đầu tiên vượt mốc sáu con số, đạt hơn 103.000 tỷ đồng, tăng 5.284 tỷ đồng so với thời điểm cuối 9 tháng đầu năm. Huy động vốn đạt 91.360 tỷ đồng, trong khi dư nợ cho vay khách hàng đạt 71.587 tỷ đồng, tăng lần lượt 3.869 tỷ đồng và 665 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 2%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu duy trì trên 80%.

ABBank báo lãi gấp 4,7 lần năm 2024

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa công bố kết quả kinh doanh 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 3.522 tỷ đồng, gấp 4,7 lần so với kết quả hợp nhất năm 2024 và hoàn thành gần 200% kế hoạch năm.

Tính đến ngày 31/12/2025, huy động khách hàng đạt 161.221 tỷ đồng, hoàn thành 140% kế hoạch năm, trong khi dư nợ tín dụng đạt hơn 127.000 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2024.