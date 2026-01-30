HDBank: Tăng trưởng lợi nhuận cao, nền tảng vốn vững chắc, sẵn sàng cho chu kỳ tăng trưởng mới

Riêng quý IV/2025, HDBank ghi nhận lợi nhuận hơn 6.500 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ, cho thấy đà tăng trưởng được củng cố mạnh mẽ trong nửa cuối năm.

Quy mô mở rộng nhanh, tăng trưởng đi cùng chất lượng

Kết thúc năm 2025, tổng tài sản hợp nhất đạt 931 nghìn tỷ đồng, tăng 33,5% so với cuối năm 2024. Tổng huy động vốn đạt 832 nghìn tỷ đồng, trong đó tiền gửi khách hàng tăng 28,2%, cho thấy niềm tin thị trường tiếp tục được củng cố.

Dư nợ tín dụng đạt 588 nghìn tỷ đồng, tăng 34,3%, tập trung vào các lĩnh vực có hệ số rủi ro hợp lý và dư địa tăng trưởng dài hạn như SME, chuỗi cung ứng, sản xuất - kinh doanh, xuất khẩu và các dự án xanh. Đây là cơ sở giúp HDBank duy trì tăng trưởng cao nhưng kiểm soát tốt rủi ro.

Cơ cấu thu nhập cải thiện - sinh lời thuộc top đầu

Tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 42.687 tỷ đồng, tăng 25,4%. Đáng chú ý, thu nhập ngoài lãi tăng gấp 2,5 lần, đóng góp 18,6% TOI, phản ánh chiến lược đa dạng hóa nguồn thu đang phát huy hiệu quả.

ROE đạt 25,3% - thuộc nhóm cao nhất hệ thống, ROA đạt 2,1%, cho thấy hiệu quả sử dụng vốn vượt trội so với mặt bằng ngành. Trong năm, HDBank đã thực hiện chia cổ tức và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ gần 30%, thể hiện cam kết rõ ràng với cổ đông.

Nền tảng vốn vững - bộ đệm cho tăng trưởng dài hạn

Song hành với tăng trưởng, HDBank tiếp tục kiểm soát rủi ro hiệu quả với tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,66%.

Đặc biệt, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II đạt 16,7% - thuộc nhóm cao nhất các ngân hàng đã công bố, tạo dư địa lớn cho tăng trưởng tín dụng và mở rộng quy mô trong các năm tới mà không gây áp lực tăng vốn ngắn hạn.

Động lực tăng trưởng mới từ số hóa và hệ sinh thái

Năm 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược dài hạn của HDBank khi hoàn tất tái cơ cấu và phát triển Vikki Digital Bank - ngân hàng số thế hệ mới. Ngay trong năm đầu hoạt động, Vikki ghi nhận hơn 2,1 triệu lượt tải ứng dụng, cho thấy tiềm năng tăng trưởng lớn trong mảng ngân hàng số và bán lẻ.

Cùng với đó, HD SAISON tiếp tục tăng trưởng ổn định với lợi nhuận vượt 1.390 tỷ đồng, ROE đạt 22,5%, đóng góp tích cực vào lợi nhuận hợp nhất và củng cố sức mạnh hệ sinh thái tài chính tiêu dùng.

HDBank hiện phục vụ hơn 25 triệu khách hàng, với 94% giao dịch cá nhân qua kênh số, tạo nền tảng tăng trưởng chi phí thấp và khả năng mở rộng quy mô nhanh trong tương lai.

Triển vọng

Việc Moody’s nâng hạng tín nhiệm HDBank lên nhóm cao nhất tại Việt Nam trong năm 2025 tiếp tục củng cố niềm tin của nhà đầu tư về năng lực tài chính, quản trị rủi ro và triển vọng tăng trưởng dài hạn của ngân hàng.