Giá vàng thế giới đột ngột tăng trở lại sau cú "bốc hơi" gần 500 USD trong sự ngỡ ngàng của giới chuyên gia, nhà đầu tư

Cập nhật đến đầu giờ sáng 30/1, giá vàng giao ngay đã nhanh chóng tăng trở lại trên mốc 5.400 USD/ounce, nhờ lực cầu bắt đáy mạnh mẽ sau nhịp điều chỉnh sâu.

Trước đó, tối 29/1 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới bất ngờ đảo chiều giảm mạnh sau chuỗi phiên tăng nóng, có thời điểm rơi xuống sát 5.100 USD/ounce, “bốc hơi” khoảng 490 USD/ounce so với đỉnh lịch sử vừa thiết lập trong ngày. Diễn biến này chủ yếu xuất phát từ hoạt động chốt lời mạnh của nhà đầu tư khi giá đã tăng quá nhanh trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, đà giảm không kéo dài lâu khi lực mua ở vùng giá thấp nhanh chóng quay trở lại, giúp vàng phục hồi đáng kể.

Trong bối cảnh đó, thị trường chứng kiến tâm lý nhà đầu tư liên tục bị đẩy từ ngỡ ngàng này sang ngỡ ngàng khác, khi biên độ biến động vượt xa các dự báo thông thường và xu hướng giá đổi chiều với tốc độ rất nhanh.

Trước cú điều chỉnh này, giá vàng từng leo lên mức kỷ lục 5.598 USD/ounce; tính riêng trong tháng 1, kim loại quý đã tăng hơn 28%, hướng tới tháng tăng mạnh nhất kể từ năm 1973, trong bối cảnh bất ổn kinh tế và địa chính trị toàn cầu tiếp tục củng cố vai trò trú ẩn an toàn của vàng.

Thị trường kim loại quý rung chuyển mạnh trong chiều thứ Năm sau một trong những cú bán tháo đột ngột và dữ dội nhất từng ghi nhận. Giá vàng lao dốc tới 380 USD, tương đương gần 7%, chỉ trong vòng 28 phút, trong khi giá bạc thậm chí giảm tới mức gây sốc 11% trong cùng khoảng thời gian.

Theo Kitco News, tốc độ và mức độ nghiêm trọng của đợt bán tháo này khiến ngay cả những nhà giao dịch hàng hóa dày dạn kinh nghiệm nhất cũng phải sững sờ, đồng thời buộc thị trường đặt câu hỏi liệu kim loại quý đã đi quá xa, quá nhanh hay chưa, và liệu biến động mạnh trong phiên thứ Năm có phải là tín hiệu cho thấy đợt tăng giá (bull market) đang đi đến hồi kết.

Ông Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, người đã giao dịch vàng và bạc trên sàn CME hơn 30 năm, cho biết ngay cả ông cũng gặp khó khăn trong việc lý giải những gì thị trường vừa trải qua.

“Có vẻ như đã có những lệnh dừng lỗ rất lớn được đặt bên dưới thị trường,” ông nói với Kitco News. “Họ đánh thẳng vào những điểm đó, kích hoạt hàng loạt lệnh dừng lỗ, khiến đà giảm bị khuếch đại thêm. Nhưng thực sự là điên rồ. Các nhà giao dịch thực thụ nhìn vào và chỉ biết nghĩ: ‘Chúng tôi phải giao dịch kiểu gì trong thị trường này?’”

Ông Grady cho rằng vàng và bạc hiện đang vận động giống cổ phiếu meme hơn là những thị trường hàng hóa đã trưởng thành. “Điều này không giống một tài sản lưu trữ giá trị,” ông nói. “Nó cũng không giống kiểu ‘hãy đầu tư vào một tài sản ổn định, một tài sản cứng như vàng’. Giá biến động loạn xạ khắp nơi.”

Theo ông, một yếu tố quan trọng góp phần gây ra tình trạng này là đà tăng dựng đứng (parabolic) gần đây của kim loại quý đã thu hút hàng loạt robot giao dịch thuật toán tham gia thị trường, kéo theo mức độ biến động rất lớn, trong khi nhiều nhà giao dịch truyền thống lại đứng ngoài. “Bất kỳ giao dịch nào đi qua lúc này cũng giống như bị ném vào máy giặt,” ông nói. “Thật khó tin. Không thể giao dịch được.”

Dù phần lớn biến động gần đây tập trung ở thị trường bạc – nơi nguồn cung nhỏ hơn và lượng tồn kho bị gián đoạn – ông Grady cho rằng cú rung lắc dữ dội trong phiên thứ Năm bắt nguồn từ vàng, với các thuật toán giao dịch hoàn toàn nắm quyền kiểm soát.

“Tôi nghĩ là do vàng dẫn dắt,” ông nói. “Vàng là ‘người anh cả’, và mọi người đã thấy biến động bắt đầu từ vàng. Tôi đang theo dõi màn hình độ sâu thị trường (DOM) khi mọi chuyện diễn ra. Không có cách nào con người có thể đặt lệnh kịp… hoàn toàn không thể. Nếu bạn không có thuật toán hay hệ thống giao dịch tự động, việc duy nhất bạn có thể làm là bấm ‘bán theo giá thị trường’… rồi cầu nguyện.”

Tuy vậy, bất chấp mức độ biến động gần như chưa từng có đang bao trùm thị trường kim loại quý, ông Grady không cho rằng cú giảm mạnh trong phiên thứ Năm là dấu hiệu cho thấy thị trường vàng đã đạt đỉnh. Theo ông, điều này phản ánh việc giới đầu cơ đã ồ ạt nhảy vào một đợt tăng giá vốn được dẫn dắt bởi các yếu tố cơ bản.

“Bạn có thể nhìn vào cách thị trường giao dịch và những nhóm nhà đầu tư đang tham gia,” ông nói. “Khi vàng tăng trước đó, chúng ta thấy lực mua mạnh từ các ngân hàng trung ương; khi đó không có những biến động kiểu này. Nhưng đến cuối năm, mọi người bắt đầu công bố rằng ‘vàng tăng 50%, bạc tăng 100%’. Và rồi một nhóm người chơi khác xuất hiện. Nhà đầu tư dài hạn không phải là những người tháo chạy theo kiểu đó. Họ không phải là những người giao dịch trong những cú biến động như vậy.”