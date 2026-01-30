Sáng 30/1: Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn giảm mạnh hơn 11 triệu đồng/lượng

Cập nhật mới nhất, SJC, Bảo Tín Minh Châu vừa điều chỉnh giá vàng miếng xuống mức 177,1 - 180,1 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 9 - 10 triệu đồng so với giá chốt phiên hôm qua. So với mức đỉnh cao nhất vừa được thiết lập không lâu, giá đã rơi khoảng 11,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh mạnh. SJC đang niêm yết giá vàng nhẫn tròn 9999 tại ngưỡng 176,8 - 179,8 triệu đồng/lượng, giảm tới 9,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng và 11,2 triệu đồng so với mức đỉnh hôm qua. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn rơi xuống mức 177,6 - 180,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá chốt phiên hơn 10 triệu đồng.

Giá vàng thế giới hiện đã giảm về mức 5.200 USD/ounce.

Giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu

Cập nhật lúc 9h00, tại Công ty SJC, giá vàng miếng SJC giảm hơn 5 triệu đồng/lượng so với cuối phiên trước đó, xuống 181,5 – 184,5 triệu đồng/lượng. So với đỉnh được lập hôm qua, vàng miếng của thương hiệu này đã giảm gần 7 triệu đồng/lượng. Tương tự, các nhà vàng khác như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ, Phú Quý cũng đồng loạt hạ giá xuống mức 181,5 – 184,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 tại SJC đã giảm xuống còn 181,2 – 184,2 triệu đồng/lượng, rơi 6,6 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh. Trong khi đó, DOJI và PNJ đưa giá về mức 180,9 - 183,9 triệu đồng/lượng, giảm 6,5 triệu đồng/lượng so với kết phiên hôm qua. Vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo của Bảo Tín Mạnh Hải đang được mua vào bán ra tại mức 181,5 - 184,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giảm sâu nhất tới 7,3 triệu đồng/lượng, hiện giao dịch tại ngưỡng 180,5 - 183,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại SJC

Giá vàng thế giới vẫn đang biến động mạnh, sau khi phục hồi lên trên 5.400 USD/ounce lại quay đầu giảm. Hiện ở mức 5.331 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đã đảo chiều giảm mạnh giảm hơn 5% trong phiên giao dịch tối ngày thứ Năm (giờ Việt Nam), xuống mức thấp nhất phiên là 5.109,62 USD/ounce, khi nhà đầu tư tranh thủ chốt lời sau khi kim loại quý này liên tiếp lập kỷ lục. So với mức đỉnh 5.594,82 USD/ounce từng thiết lập ngay trong phiên, giá "bốc hơi" gần 490 USD/ounce.

Tuy nhiên, giá vàng đã lấy lại đà tăng ngay sau đó, tiếp tục hướng tới tháng tăng mạnh nhất kể từ những năm 1980, trong bối cảnh bất ổn kinh tế và địa chính trị gia tăng.

Tại thời điểm ghi nhận, giá vàng giao ngay tăng trở lại ngưỡng 5.400 USD/ounce.

"Chúng ta đang chứng kiến một đợt bán tháo mạnh sau khi các kim loại quý vừa thiết lập những mức cao kỷ lục mới," ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định.

Dù điều chỉnh, giá vàng giao ngay vẫn tăng khoảng 24% trong tháng này và tăng 7% tính từ đầu tuần.

Ngân hàng UBS trong ngày thứ Năm đã nâng dự báo giá vàng lên 6.200 USD/ounce cho ba quý đầu năm, đồng thời cho rằng giá sẽ giảm về khoảng 5.900 USD/ounce vào cuối năm 2026.

Theo ông Brian Lan, Giám đốc điều hành GoldSilver Central, nhu cầu đối với vàng đang ngày càng mở rộng, từ dòng tiền trên thị trường tiền mã hóa cho tới các ngân hàng trung ương, khi "kim loại quý đang trở thành tâm điểm chú ý và nhà đầu tư luôn muốn tìm đến nơi có thể mang lại mức sinh lời cao".

Căng thẳng địa chính trị tiếp tục gia tăng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục Iran đàm phán một thỏa thuận hạt nhân, trong khi Tehran đe dọa sẽ đáp trả Mỹ, Israel và các đồng minh.

Trước đó, vào ngày thứ Tư, CEO của tập đoàn tiền mã hóa Tether cho biết công ty có kế hoạch phân bổ 10%–15% danh mục đầu tư vào vàng vật chất. Đồng thời, SPDR Gold Trust – quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới – ghi nhận lượng nắm giữ ở mức cao nhất trong gần 4 năm.

Về chính sách tiền tệ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày thứ Tư, trong bối cảnh nhà đầu tư chờ đợi Tổng thống Trump công bố người thay thế Chủ tịch Fed Jerome Powell, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5. Thị trường hiện kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong tháng 6.

Tại thị trường trong nước, ngày 29/1, giá vàng miếng, vàng nhẫn có thời điểm ghi nhận mức tăng trên 8 triệu đồng/lượng, chạm đỉnh 191,3 triệu đồng/lượng - mức giá cao nhất từng được ghi nhận, sau đó quay đầu giảm từ 1,5 đến 1,7 triệu đồng/lượng vào cuối phiên.

Tuy có nhịp điều chỉnh giảm, giá vàng miếng, vàng nhẫn tại các thương hiệu hiện vẫn được neo ở mức cao.

Đầu giờ sáng nay, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết tại mức 186,6 - 189,6 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 1,7 triệu đồng so với đỉnh kỷ lục từng thiết lập. DOJI, PNJ cũng điều chỉnh giá về mức 186,6 - 189,6 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu giao dịch tại ngưỡng cao hơn, 187,8 - 190,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại SJC giảm tới 1,5 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh, hiện giao dịch tại ngưỡng 186,3 - 189,3 triệu đồng/lượng. DOJI, PNJ cũng hạ giá vàng nhẫn tròn trơn xuống mức 186,4 - 189,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu cùng điều chỉnh giá vàng nhẫn về mức 187,8 - 190,8 triệu đồng/lượng.

Linh San