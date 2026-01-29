Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tối 29/1, giá vàng thế giới bất ngờ lao dốc sau chuỗi phiên tăng nóng

29-01-2026 - 22:56 PM | Tài chính - ngân hàng

Từ mức đỉnh gần 5.600 USD/ounce, giá vàng giao ngay đã giảm gần 500 USD và tuột mốc 5.200 USD/ounce.

Tối ngày 29/1 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đảo chiều giảm mạnh sau chuỗi phiên tăng nóng. Kim loại quý màu vàng có thời điểm rớt xuống sát mốc 5.100 USD/ounce, tức "bốc hơi" khoảng 490 USD/ounce kể từ đỉnh cao nhất mọi thời đại vừa thiết lập được trong sáng nay. 

Trước đó, giá vàng ghi nhận mức tăng kỷ lục, có thời điểm chạm mức 5.598 USD/ounce. Tính riêng trong tháng này, giá vàng đã tăng hơn 28%, hướng tới tháng tăng mạnh nhất kể từ năm 1973, khi những bất ổn kinh tế và địa chính trị gia tăng thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến kim loại quý như một kênh trú ẩn an toàn.

“Vàng không còn đơn thuần chỉ là công cụ phòng ngừa khủng hoảng hay lạm phát; kim loại quý này ngày càng được nhìn nhận như một tài sản trung lập, đáng tin cậy để lưu trữ giá trị và đồng thời giúp đa dạng hóa danh mục trong nhiều bối cảnh kinh tế vĩ mô khác nhau,” các chuyên gia của OCBC cho biết trong một báo cáo.

Nhịp điều chỉnh hiện tại cũng được các chuyên gia dự báo trước đó. Ông Tony Sycamore, chuyên gia thị trường tại IG, nhận xét: "Bất kỳ nhịp giảm nào cũng trở thành cơ hội mua hấp dẫn đối với nhà đầu tư".

Theo Reuters, ﻿căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục Iran đàm phán một thỏa thuận hạt nhân, còn phía Tehran cảnh báo sẽ đáp trả Mỹ, Israel và các đồng minh.

Về chính sách tiền tệ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày thứ Tư, trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi Tổng thống Trump công bố người thay thế Chủ tịch Fed Jerome Powell, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5. Thị trường hiện kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong tháng 6 tới.

Minh Thư

Nhịp sống thị trường

