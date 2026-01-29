Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một ngân hàng sẽ lăn chốt trả cổ tức vào đầu tháng 2

29-01-2026 - 15:08 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng này sẽ phát hành hơn 68,9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, theo tỷ lệ 6,87%.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank - Mã: BAB) vừa thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 9/2/2026 để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024.

Cụ thể, Bac A Bank sẽ phát hành hơn 68,9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, theo tỷ lệ 6,87%. Cổ phiếu mới không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2024 sau khi đã trích lập các quỹ, đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật và được đại hội đồng cổ thông thông qua. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

Sau khi hoàn thành việc phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ mức 10.032 tỷ đồng lên hơn 10.721 tỷ đồng.

Trước đó, Bac A Bank đã nhận văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước đối với phương án tăng vốn điều lệ thêm tối đa hơn 1.761 tỷ đồng. Việc tăng vốn được triển khai thông qua hai hình thức gồm chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Ở đợt phát hành thứ nhất, Bac A Bank sẽ phát hành gần 69 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 6,87% với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng mệnh giá phát hành hơn 689 tỷ đồng.

Trong đợt hai, ngân hàng dự kiến chào bán hơn 107 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được quyền mua thêm một cổ phiếu mới. Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, đưa tổng giá trị phát hành theo mệnh giá lên mức tối đa hơn 1.072 tỷ đồng. Số cổ phiếu chào bán thêm trong đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng và dự kiến được thực hiện trong năm 2026, sau khi hoàn tất đợt tăng vốn thứ nhất.

Sau khi hoàn tất cả hai đợt phát hành, Bac A Bank sẽ tăng vốn thêm tối đa hơn 1.761 tỷ đồng, lên gần 11.794 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 17,6%.

Về phương án sử dụng vốn, ngân hàng cho biết số vốn huy động đợt một (689 tỷ đồng) dự kiến dành để cho vay khách hàng (cho vay nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; cho vay công nghiệp chế biến, chế tạo; cho vay bán buôn, bán lẻ,...).

Số vốn huy động đợt hai (1.072 tỷ đồng) sẽ dành 600 tỷ đồng đầu tư, kinh doanh giấy tờ có giá và 472 tỷ đồng còn lại để cho vay khách hàng.

Mạnh Đức

