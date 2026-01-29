Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ hôm nay, người dân có thể mua vàng 0,1 chỉ online, freeship tận nhà!

29-01-2026 - 12:59 PM | Tài chính - ngân hàng

Chắc cốp mua vàng cận Tết và Vía Thần Tài 2026.

Trong bối cảnh thị trường vàng dịp cận Tết và ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) bắt đầu tăng nhiệt, xu hướng mua vàng online đang trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều nhà đầu tư và người dân. Ghi nhận tại Bảo Tín Mạnh Hải, dịch vụ mua vàng trực tuyến chỉ mất 1 phút đang thu hút sự quan tâm đặc biệt, nhất là với dòng sản phẩm Tiểu Kim Cát 0,1 chỉ.

Xu hướng tích lũy vàng "mini" lên ngôi

Không còn là những thỏi vàng nặng ký, xu hướng quà tặng và tích lũy năm 2026 đang chuyển dịch sang các sản phẩm nhỏ gọn nhưng tinh xảo. Bộ sưu tập Tiểu Kim Cát Tứ Quý Thịnh Vượng (0,1 chỉ vàng 999.9) của Bảo Tín Mạnh Hải chính là tâm điểm. Với trọng lượng nhỏ, chi phí vừa túi tiền, sản phẩm này không chỉ phù hợp để tích lũy cá nhân mà còn là món quà biếu đối tác, người thân đầy ý nghĩa trong dịp đầu xuân.

Để đáp ứng nhu cầu tăng cao và tránh tình trạng chen lấn tại các cửa hàng vật lý trong ngày cao điểm, Bảo Tín Mạnh Hải đã chính thức triển khai chương trình đặt trước online từ ngày 28/01 đến 09/02/2026 .

Khách hàng lựa chọn hình thức online sẽ nhận được các đặc quyền:

Giữ giá vàng tích trữ: Khi thanh toán trước 100%, khách hàng được chốt giá tại thời điểm thanh toán.

Freeship toàn quốc: Áp dụng cho các đơn hàng đặt sớm, nhận hàng tận nhà từ ngày 10/02/2026.

Từ hôm nay, người dân có thể mua vàng 0,1 chỉ online, freeship tận nhà!- Ảnh 1.

Vàng 0,1 chỉ đang gây "sốt" thị trường.

Từ hôm nay, người dân có thể mua vàng 0,1 chỉ online, freeship tận nhà!- Ảnh 2.

Người mua tham khảo website của Bảo Tín Mạnh Hải để có thông tin cụ thể về chương trình này.

Cập nhật giá vàng hôm nay 29/1 tại Bảo Tín Mạnh Hải

Từ hôm nay, người dân có thể mua vàng 0,1 chỉ online, freeship tận nhà!- Ảnh 3.

Tham khảo giá vàng hôm nay 29/1 tại Bảo Tín Mạnh Hải.

Thị trường vàng trong nước hôm nay ghi nhận một phiên biến động cực kỳ mạnh mẽ, thiết lập những cột mốc giá cao kỷ lục mới. Tại Bảo Tín Mạnh Hải, hầu hết các mặt hàng vàng đều tăng so với hôm qua.

Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9): Mua vào 187,20 — Bán ra 190,20 triệu đồng/lượng.

Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen: Mua vào 187,20 — Bán ra 190,20 triệu đồng/lượng.

Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) loại 0,1 chỉ: Mua vào 187,20 — Bán ra 190,20 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH): Mua vào 187,20 — Bán ra 190,20 triệu đồng/lượng.

Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long: Mua vào 187,20 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn 999.9 BTMH: Mua vào 186,20 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức 24K (999.9): Mua vào 185,70 — Bán ra 187,80 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức 24K (99.9): Mua vào 185,60 — Bán ra 187,70 triệu đồng/lượng.

Vàng nguyên liệu 999.9: Mua vào 179,00 triệu đồng/lượng.

Vàng nguyên liệu 99.9: Mua vào 178,50 triệu đồng/lượng.

Đà tăng này được thúc đẩy bởi sự cộng hưởng từ giá vàng thế giới (đã vượt mốc 5.500 USD/ounce) và áp lực nhu cầu tích lũy tăng cao.

Dù vàng đang là kênh trú ẩn hấp dẫn, các chuyên gia tài chính và cơ quan chức năng đưa ra 3 lời khuyên quan trọng cho người dân:

Cảnh giác với lừa đảo trực tuyến: Hiện nay xuất hiện nhiều Fanpage giả mạo các thương hiệu lớn để lừa đảo chuyển khoản. Người dân chỉ giao dịch tại website và fanpage chính thống có dấu tích xanh. Tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân lạ.

Tránh tâm lý "FOMO" (mua đuổi): Khi giá vàng ở đỉnh cao kỷ lục, rủi ro đảo chiều kỹ thuật là rất lớn. Người dân không nên vay mượn tiền để đầu tư vàng "lướt sóng" ngắn hạn. Nên chia nhỏ khoản đầu tư và sử dụng tiền nhàn rỗi.

Lưu ý chênh lệch mua - bán giá vàng để có sự thận trọng, mua tại các cơ sở uy tín, được nhà nước cho phép và theo đúng quy định pháp luật.

Theo H.Linh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sáng 29/1: Giá vàng miếng, vàng nhẫn chính thức vượt mốc 190 triệu đồng/lượng, lập kỷ lục chưa từng có

Sáng 29/1: Giá vàng miếng, vàng nhẫn chính thức vượt mốc 190 triệu đồng/lượng, lập kỷ lục chưa từng có Nổi bật

Cập nhật lợi nhuận ngân hàng chiều 28/1: 'Ông lớn' báo lãi sụt giảm, đã có 8 nhà băng đạt mốc tài sản triệu tỷ

Cập nhật lợi nhuận ngân hàng chiều 28/1: 'Ông lớn' báo lãi sụt giảm, đã có 8 nhà băng đạt mốc tài sản triệu tỷ Nổi bật

VPBank và DMX ra mắt thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard

VPBank và DMX ra mắt thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard

11:00 , 29/01/2026
Cập nhật thị trường tiền tệ: Tỷ giá USD tiếp tục giảm sâu, lãi suất LNH chưa dừng tăng, NHNN bơm ròng VND phiên thứ tư liên tiếp

Cập nhật thị trường tiền tệ: Tỷ giá USD tiếp tục giảm sâu, lãi suất LNH chưa dừng tăng, NHNN bơm ròng VND phiên thứ tư liên tiếp

10:50 , 29/01/2026
VIB: Lợi nhuận 2025 vượt 9.100 tỷ đồng, hoàn tất 9 năm xây dựng nền tảng, vững bước vào giai đoạn tăng trưởng mới

VIB: Lợi nhuận 2025 vượt 9.100 tỷ đồng, hoàn tất 9 năm xây dựng nền tảng, vững bước vào giai đoạn tăng trưởng mới

10:08 , 29/01/2026
Cập nhật lợi nhuận ngân hàng sáng 29/1: 18 ngân hàng đã công bố kết quả - VietinBank và VPBank tăng tốc, ACB và Sacombank hụt hơi

Cập nhật lợi nhuận ngân hàng sáng 29/1: 18 ngân hàng đã công bố kết quả - VietinBank và VPBank tăng tốc, ACB và Sacombank hụt hơi

09:56 , 29/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên