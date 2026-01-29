VPBank và DMX ra mắt thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) vừa chính thức ra mắt thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard - dòng thẻ tín dụng chuyên biệt cho lĩnh vực bán lẻ điện tử và tiêu dùng lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam. Với khẩu hiệu "Quẹt thẻ đi! Thật mê ly", VPBank và DMX muốn truyền đi một thông điệp đầy cảm hứng cho lối sống thời thượng đầy phong cách của cộng đồng ngày nay. Mỗi lần dùng tấm thẻ là ngay lập tức nhận được ưu đãi, thông điệp "Bật năng lượng, sạc niềm vui" chính là năng lượng tích cực mà tấm thẻ mang tới khi đồng hành cùng khách hàng.

Là một ngân hàng mạnh trong lĩnh vực bán lẻ, VPBank hiểu rằng người tiêu dùng ngày nay kỳ vọng nhiều hơn vào các giải pháp tài chính linh hoạt, nhanh chóng và mang lại giá trị thiết thực trong từng giao dịch, đồng thời cũng giúp đưa tới những trải nghiệm, cảm hứng mua sắm mới. Trong khi DMX sở hữu hệ thống bán lẻ rộng khắp cả nước với các chuỗi như Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, TopZone… cùng hơn 12 triệu khách hàng hội viên đang hoạt động thường xuyên. Đây là tệp khách hàng có quy mô lớn, trẻ trung, ưa thích lối sống và tiêu dùng hiện đại. Chính vì thế sản phẩm thẻ chung VPBank MWG Mastercard cho phép khai thác tối đa thế mạnh của cả hai bên. Sản phẩm cũng mang đến các chính sách ưu đãi và hoàn tiền chuyên biệt cho lĩnh vực bán lẻ điện tử và tiêu dùng trong hệ sinh thái DMX, qua đó hỗ trợ khách hàng tối ưu chi phí mua sắm.

Cụ thể, chủ thẻ VPBank MWG Mastercard được hoàn tiền với mọi chi tiêu, trong đó mức hoàn tiền 10% áp dụng cho các giao dịch tại hệ sinh thái DMX bao gồm Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Avakid, Nhà thuốc An Khang, Topzone với hạn mức hoàn tiền tối đa 300.000 đồng/kỳ sao kê. Bên cạnh đó, các giao dịch chi tiêu cho thời trang và ăn uống cũng được hưởng mức hoàn tiền là 4% tối đa 300.000 đồng/kỳ sao kê, cùng mức hoàn tiền 0.1% không giới hạn cho các chi tiêu khác khi đáp ứng điều kiện doanh số.

Song song với ưu đãi hoàn tiền, VPBank MWG Mastercard mang đến các chương trình khuyến khích sử dụng thẻ: khách hàng kích hoạt thẻ và phát sinh giao dịch chi tiêu thành công sẽ nhận được 100.000 điểm thưởng thông qua ứng dụng Quà tặng VIP, đồng thời hoàn tiền 400.000 đồng khi đạt mức chi tiêu 2.000.000 đồng trong 30 ngày đầu sử dụng thẻ. Chính sách miễn phí thường niên năm đầu và các năm tiếp theo khi thỏa điều kiện chi tiêu theo thể lệ nhằm tiếp cận, khuyến khích khách hàng trải nghiệm sản phẩm lâu dài.

Trong bối cảnh thị trường bán lẻ điện tử và tiêu dùng ngày càng phát triển, các sản phẩm công nghệ, thiết bị gia dụng và tiêu dùng thông minh đã trở thành nhu cầu thiết yếu của người dân. Ngoài ra, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và chuyển đổi số không chỉ làm thay đổi cách con người làm việc và giải trí, mà còn định hình lại thói quen mua sắm và thanh toán.

Nắm bắt xu hướng đó, VPBank tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm thẻ tín dụng, khai thác hiệu quả các hệ sinh thái bán lẻ lớn nhằm gia tăng trải nghiệm cho khách hàng. Việc hợp tác cùng DMX - doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bán lẻ điện tử và tiêu dùng tại Việt Nam, được xem là bước đi chiến lược trong nỗ lực tiếp cận nhóm khách hàng trẻ, có khả năng chi tiêu chủ động và sẵn sàng đón nhận các giải pháp thanh toán hiện đại; đồng thời khẳng định vị thế VPBank là ngân hàng dẫn đầu trong cung cấp tài chính tiêu dùng đa kênh.

Đại diện VPBank cho biết, việc ra mắt thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard là bước tiếp theo trong chiến lược phát triển các dòng thẻ tín dụng của ngân hàng, bên cạnh những hợp tác trước đó với các đối tác lớn trong nhiều lĩnh vực. "Việc bắt tay với DMX giúp VPBank thâm nhập sâu vào hệ sinh thái tiêu dùng thiết yếu và điện tử gia dụng – lĩnh vực có mức chi tiêu lớn và bền vững.VPBank kỳ vọng sản phẩm mới sẽ không chỉ mở rộng tệp khách hàng thẻ tín dụng, mà còn góp phần thúc đẩy xu hướng thanh toán không tiền mặt, đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ điện tử và tiêu dùng đang tăng trưởng nhanh" - Đại diện VPBank nhấn mạnh.

Đại diện DMX, ông Trương Hồng Hoàng, Giám đốc phát triển kinh doanh ngành hàng dịch vụ chia sẻ: "Chúng tôi vui mừng khi tiếp tục hợp tác sâu rộng hơn với VPBank, với lần này là thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard. Chúng tôi tin tưởng rằng với nhiều ưu đãi lớn, khác biệt và đánh trúng nhu cầu mua sắm các sản phẩm điện tử, điện tử tiêu dùng, khách hàng sẽ đón nhận sản phẩm tốt, đặc biệt trong mùa mua sắm cuối năm nay".

Trong thời gian tới, VPBank và DMX dự kiến sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các chương trình ưu đãi theo giai đoạn, mở rộng tiện ích và nâng cao trải nghiệm sử dụng cho chủ thẻ VPBank MWG Mastercard. Thông qua sự gắn kết giữa giải pháp tài chính và hệ sinh thái bán lẻ công nghệ, sản phẩm được kỳ vọng sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu thanh toán và mua sắm của nhóm khách hàng yêu công nghệ trong đời sống hiện đại.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ hotline 1900 54 54 15 hoặc truy cập website: https://mwgcard.vpbank.com.vn/

Về VPBank:

Là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên tại Việt Nam, VPBank đã duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững trong suốt hơn 30 năm qua. Hiện nay, VPBank nằm trong nhóm các ngân hàng thương mại dẫn đầu về quy mô tổng tài sản, hiệu quả hoạt động, lợi nhuận, với hiện diện mạnh mẽ trong các phân khúc bán lẻ và SME. VPBank cũng là ngân hàng tiên phong về chuyển đổi số nhằm mang lại cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ tài chính tốt nhất và nhanh nhất.Năm 2025 đánh dấu bước bứt phá mạnh mẽ của VPBank khi ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng và vượt kế hoạch ở toàn bộ chỉ tiêu tài chính: Tổng tài sản hợp nhất đạt 1,26 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 30.600 tỷ đồng.

Về DMX:

Công ty Cổ phần đầu tư Điện máy Xanh (DMX) là đơn vị sở hữu các chuỗi bán lẻ thegioididong.com, Điện máy Xanh, TopZone, An Khang, Avakids và chuỗi bán lẻ Erablue tại Indonesia. Với hơn 20 năm phát triển, công ty luôn đặt khách hàng làm trung tâm trong mọi hành động của mình. Công ty cũng được biết đến với dịch vụ khách hàng vượt trội. DMX hiện có hơn 3.000 cửa hàng trong hệ sinh thái và hiện diện ở khắp nơi trên toàn quốc.

Ngoài Việt Nam, DMX còn hiện diện tại Indonesia với một liên doanh mang tên Erablue, nhà bán lẻ hàng điện tử tiêu dùng lớn và phát triển nhanh nhất tại đây.