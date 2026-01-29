VPBank gia nhập nhóm lợi nhuận 10.000 tỷ đồng/quý

Nhóm lợi nhuận "vạn tỷ"

Trong nhiều năm, mốc 10.000 tỷ đồng lợi nhuận mỗi quý gần như được xem là thước đo cao bậc nhất trong nhóm doanh nghiệp niêm yết, gắn liền với tên tuổi của các ngân hàng quốc doanh như Vietcombank hay VietinBank. Nếu chỉ tính hoạt động kinh doanh cốt lõi, chưa một nhà băng tư nhân nào đạt mức lợi nhuận "vạn tỷ mỗi quý".

Không tính các ngân hàng, Vinhomes cũng từng vượt mốc "vạn tỷ" lợi nhuận mỗi quý nhưng chỉ ở những thời điểm bàn giao dự án.

Tuy nhiên, bức tranh đó đang dần thay đổi. Nhóm 10.000 tỷ trong quý cuối năm 2025, ngoài Vietcombank và VietinBank, có thể ghi nhận thêm BIDV và đặc biệt là tên tuổi của một ngân hàng tư nhân đứng đầu hệ thống.

Quý IV/2025, VPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 10.200 tỷ đồng, mức cao bậc nhất kể từ quý I/2022. Trước đó, VPBank từng là ngân hàng tiên phong trong hệ thống ghi nhận lợi nhuận vượt ngưỡng 10.000 tỷ đồng trong một quý, song kết quả này gắn với yếu tố đặc thù từ khoản thu nhập bất thường liên quan đến thỏa thuận bancassurance với AIA. Điểm khác biệt của quý IV/2025 nằm ở chất lượng lợi nhuận, được tạo ra từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, phản ánh năng lực vận hành và khai thác thị trường.

Đóng góp vào mức lợi nhuận theo quý 5 chữ số là sự tăng trưởng đồng đều ở các phân khúc chiến lược, cùng sự đóng góp quan trọng của hệ sinh thái, như mảng chứng khoán. Với ngân hàng mẹ, phân khúc khách hàng cá nhân ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ, bằng động lực từ các sản phẩm thế chấp, đồng thời sản phẩm tín chấp tích cực trở lại. Phân khúc doanh nghiệp cũng đóng vai trò dẫn dắt, với tín dụng nhóm khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tăng ấn tượng nhờ đẩy mạnh cho vay theo vùng, theo ngành, lĩnh vực ưu tiên.

Với hệ sinh thái, chứng khoán với sự đóng góp của VPBankS trở thành "ngôi sao mới". Riêng quý IV, công ty chứng khoán duy nhất trong hệ sinh thái VPBank ghi nhận hơn 1.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm trước.

Phía sau những con số kỷ lục của VPBank

Câu chuyện lợi nhuận của VPBank trong năm 2025 cho thấy mối liên hệ ngày càng chặt giữa quy mô và hiệu quả. Tổng tài sản vượt mốc 1,26 triệu tỷ đồng, VPBank không chỉ khẳng định vị thế ngân hàng tư nhân lớn bậc nhất hệ thống, mà còn phản ánh một xu hướng rõ nét: quy mô lớn đang trở thành nền tảng để tạo ra hiệu quả bền vững. Từ đó, những ranh giới từng mang tính phân định về vai trò và ảnh hưởng giữa các nhóm ngân hàng trong hệ thống dần được thu hẹp, góp phần hình thành một mặt bằng cạnh tranh "phẳng" hơn.

Trên nền tảng đó, động lực tăng trưởng của VPBank trong năm 2025 đến từ sự chuyển động đồng bộ ở các trụ cột kinh doanh cốt lõi. Tín dụng riêng lẻ tăng 35%, được dẫn dắt bởi chiến lược tập trung vào các phân khúc trọng tâm, trong đó khối SME ghi nhận mức tăng trưởng 38%. Đáng chú ý, tăng trưởng nhanh đi cùng với kiểm soát rủi ro hiệu quả. Dù quy mô tín dụng mở rộng ở mức cao bậc nhất nhiều năm, tỷ lệ nợ xấu hợp nhất vẫn được kiểm soát dưới 3% theo Thông tư 31, còn nợ xấu tại ngân hàng mẹ duy trì ở mức 2%.

Song song với tăng trưởng tín dụng, năng lực huy động vốn của VPBank cũng ghi nhận những cột mốc mới với quy mô hợp nhất đạt hơn 735.000 tỷ đồng, riêng ngân hàng mẹ tăng 35,6%.

Với những cấu phần đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank đạt hơn 30.600 tỷ đồng trong năm 2025, mức cao kỷ lục, với sự đóng góp chủ lực từ ngân hàng mẹ đạt hơn 26.300 tỷ đồng. Các chỉ tiêu sinh lời như ROE hợp nhất đạt gần 16% và ROA hợp nhất đạt 2,2% cũng minh chứng cho khả năng nắm bắt cơ hội kinh doanh hiệu quả của ngân hàng.

Theo nhóm phân tích từ Chứng khoán Yuanta, kể từ năm 2023, chỉ số ROE của VPB đã cho thấy xu hướng cải thiện rõ rệt. Trước đó, việc tăng vốn thông qua thương vụ bán 15% cổ phần cho SMBC đã gây áp lực phần nào lên chỉ số này. "Xu hướng này cho thấy hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng đã cải thiện", nhóm phân tích của Chứng khoán Yuanta đánh giá.

Sức mạnh của VPBank còn được củng cố bởi một hệ sinh thái tài chính mở rộng khác biệt. VPBankS, công ty chứng khoán trong hệ sinh thái, ghi nhận lợi nhuận trước thuế 4.476 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với năm 2024. FE CREDIT duy trì sự hồi phục ổn định với lợi nhuận hơn 600 tỷ đồng, năm có lãi thứ hai liên tiếp sau quá trình tái cấu trúc.

"Tỷ trọng đóng góp của các công ty con vào tổng lợi nhuận của VPB tăng từ 11% năm 2024 lên 18% năm 2025, được dẫn dắt bởi sự đóng góp mạnh mẽ từ VPX và FE CREDIT", báo cáo phân tích từ VNDirect Research viết.

Trên thị trường quốc tế, ngân hàng cũng khẳng định vị thế khi thu xếp thành công các khoản vay hợp vốn dài hạn với quy mô kỷ lục 2,36 tỷ USD từ các định chế tài chính uy tín như SMBC, IFC, Standard Chartered Bank và MUFG. Đồng thời, VPBank cũng là ngân hàng tiên phong tại Việt Nam phát hành thành công 300 triệu USD trái phiếu bền vững, ghi dấu ấn quan trọng.

Với nền tảng vốn vững chắc, tỷ lệ an toàn vốn CAR duy trì trên 14% - nhóm dẫn đầu hệ thống ngân hàng, VPBank đang hội tụ đầy đủ nguồn lực để tiếp tục thu hẹp khoảng cách với các ngân hàng quốc doanh và vươn tầm quốc tế.