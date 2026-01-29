Xuất hiện ngân hàng đầu tiên ngoài nhóm Big4 có huy động tiền gửi vượt 1 triệu tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ quý IV/2025.

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản hợp nhất của MB đã đạt hơn 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 43% trong năm 2025. Với mức tăng này, MB là ngân hàng có tốc độ mở rộng quy mô mạnh nhất trong nhóm "ông lớn" Big5.

Dư nợ cho vay khách hàng cuối năm 2025 của MB đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng 39,6% so với cuối năm 2024. Riêng trong quý 4/2025, dư nợ cho vay khách hàng của MB đã tăng 16,4%.

Về chất lượng cho vay, tổng nợ xấu cuối năm 2025 ở MB là 14 nghìn tỷ đồng, tăng 1,4 nghìn tỷ so với năm 2024, tương đương tăng 11,4%. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay có sự cải thiện, từ 1,62% xuống còn 1,29%.

Huy động vốn của MB cũng tăng trưởng mạnh trong năm qua. Trong đó, tiền gửi của khách hàng tăng 29% lên hơn 921 nghìn tỷ đồng, riêng quý 4 tăng tới 17%.

Ngoài ra, nhà băng này cũng tăng cường huy động vốn thông qua phát hành giấy tờ có giá, với mức tăng 45% lên hơn 187 nghìn tỷ đồng. Trong đó, huy động vốn qua trái phiếu tăng 24% lên hơn 46 nghìn tỷ. Chứng chỉ tiền gửi tăng 55% lên gần 141 nghìn tỷ đồng. Trong cơ cấu kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi trên 12 tháng là hơn 64,5 nghìn tỷ, tăng 159%, chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng trở xuống là hơn 76 nghìn tỷ, tăng 15%.

Như vậy, huy động từ tiền gửi khách hàng và chứng chỉ tiền gửi của MB đã chính thức vượt mốc 1 triệu tỷ đồng.

MB cũng có vị thế đặc biệt nếu xét về cơ cấu kỳ hạn tiền gửi. Nhà băng này đang nhận tới 339 nghìn tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn. Theo đó, tỷ lệ CASA (tiền gửi không kỳ hạn/tổng tiền gửi khách hàng) đạt gần 37%, cao nhất thị trường.

Về lợi nhuận, MB vừa có quý đầu tiên vượt trên 10 nghìn tỷ. Cụ thể, quý IV/2025, lợi nhuận trước thuế nhà băng này đạt hơn 11 nghìn tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận cả năm 2025 đạt hơn 34,2 nghìn tỷ đồng, tăng 19%.

Động lực tăng trưởng đến từ nhiều mảng kinh doanh. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 25,5% lên 51,6 nghìn tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 23% lên hơn 6,5 nghìn tỷ. Lãi thuần từ hoạt động khác (chủ yếu từ xử lý nợ) tăng tới 62% lên hơn 5,3 nghìn tỷ.

Tuy nhiên, một số mảng kinh doanh kém tích cực. Trong đó, hoạt động kinh doanh ngoại hối năm 2025 có lãi hơn 1,7 nghìn tỷ, giảm 12%. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh lãi 668 tỷ, giảm tới 62%. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lãi gần 1,6 nghìn tỷ, giảm 43%.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (tổng thu nhập trừ đi chi phí hoạt động) đạt hơn 48 nghìn tỷ, tăng 25%. Chi phí dự phòng rủi ro tăng 43% lên hơn 13,7 nghìn tỷ.



