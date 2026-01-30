Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

SHB lãi trước thuế hơn 15.000 tỷ đồng trong năm 2025, tăng trưởng 30%, dự kiến quý 1/2026 vào top 4 Ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam

30-01-2026 - 10:34 AM | Tài chính - ngân hàng

Trong năm 2025, SHB hoàn thành 104% kế hoạch kinh doanh với sự tăng trưởng mạnh ở tất cả các mảng. Dự kiến ngay quý đầu năm 2026 nhà băng này sẽ hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng, từ mức chưa đến 46.000 tỷ hiện tại.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) công bố kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, ghi nhận bức tranh tăng trưởng mạnh mẽ, hiệu quả và bền vững, tiếp tục khẳng định vai trò là ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân hiệu quả hàng đầu, đồng hành cùng tiến trình tăng tốc của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Kinh doanh tăng trưởng, thu nhập dịch vụ bứt tốc mạnh

Năm 2025, lợi nhuận trước thuế của SHB đạt 15.028 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước, tương đương 104% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra. Thu nhập lãi thuần đạt hơn 20.200 tỷ đồng, trong đó thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 154%, lên 3.200 tỷ đồng.

Kết quả này phản ánh rõ năng lực điều hành linh hoạt, kỷ luật tài chính chặt chẽ và chiến lược phát triển đúng hướng, trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều biến động từ bên ngoài nhưng vẫn duy trì quyết tâm tăng trưởng và ổn định vĩ mô.

Tính đến 31/12/2025, SHB ghi nhận tổng tài sản gần 892.600 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước, tiến đến cột mốc 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026. Đây không chỉ là bước tiến về quy mô, mà còn là minh chứng cho năng lực tích lũy nội lực, mở rộng hoạt động và nâng cao vị thế cạnh tranh của SHB trong hệ thống tài chính – ngân hàng Việt Nam.

Dư nợ cấp tín dụng ở mức hơn 619.500 tỷ đồng, tăng 16%. Trong đó, dư nợ cho vay các tổ chức kinh tế và cá nhân đạt 614.862 tỷ đồng, tăng gần 18%. Ngân hàng bám sát định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên phát triển của nền kinh tế, các ngành sản xuất – kinh doanh trọng điểm, các dự án tạo giá trị gia tăng và đóng góp thiết thực cho tăng trưởng GDP, tạo việc làm và ổn định kinh tế vĩ mô.

Các chỉ số an toàn tài chính của SHB tiếp tục được kiểm soát ở mức cao. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) duy trì trên 12% theo chuẩn Basel II, cao hơn nhiều so với quy định của NHNN, các chỉ tiêu thanh khoản đáp ứng tiêu chuẩn Basel III, chất lượng tài sản được đảm bảo theo kế hoạch ĐHĐCĐ. Tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập (CIR) ở mức 22,4%, tiếp tục nằm trong nhóm ngân hàng hoạt động hiệu quả nhất hệ thống, cho thấy nỗ lực không ngừng trong tối ưu vận hành và nâng cao hiệu suất sử dụng nguồn lực.

Phát triển hệ sinh thái đối tác đa ngành

Năm 2025, SHB tiếp tục kiên định và làm sâu sắc chiến lược đồng hành, hợp tác, phát triển, với nhiều tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước, qua đó hình thành hệ sinh thái chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng và hệ sinh thái khách hàng đa tầng thông qua các thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty Thép Việt Nam, Tasco, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn… Mục tiêu xuyên suốt là dẫn vốn đúng trọng tâm, gắn tín dụng với chuỗi cung ứng và năng lực cạnh tranh dài hạn của doanh nghiệp.

Trên nền tảng đó, SHB đẩy mạnh chiến lược bán lẻ trong bán buôn, đưa các giải pháp tài chính đến gần hơn với doanh nghiệp vệ tinh, doanh nghiệp vừa và nhỏ và hàng triệu khách hàng cá nhân trong hệ sinh thái.

Song song, Ngân hàng tiếp tục đồng hành cùng khu vực công, tăng cường hợp tác với các đơn vị hành chính sự nghiệp, lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch, hạ tầng, góp phần triển khai hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Trong năm, SHB cũng đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi toàn diện, tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), học máy (Machine Learning) vào vận hành, quản trị rủi ro và phát triển sản phẩm. Ngân hàng cũng ra mắt nhiều sản phẩm số nổi bật như Ngân hàng số thế hệ mới SHB SAHA, ứng dụng SHB Corporate, giải pháp tài chính số toàn diện cho bệnh viện, trường học… Chuyển đổi số không chỉ là công cụ nâng cao hiệu quả, mà đã trở thành động lực tăng trưởng cốt lõi, giúp SHB mở rộng quy mô phục vụ, nâng cao trải nghiệm khách hàng và củng cố lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Nâng cao nền tảng tài chính, phát triển bền vững

Về năng lực vốn, Hội đồng Quản trị SHB đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng với phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư chuyên nghiệp và phát hành ESOP cho người lao động. Sau khi hoàn tất dự kiến trong quý I/2026, SHB dự kiến vươn lên TOP 4 ngân hàng TMCP có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc để mở rộng tín dụng, đầu tư công nghệ và triển khai chiến lược phát triển giai đoạn sắp tới.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SHB được dự báo sẽ được đưa vào rổ FTSE Global All Cap khi Việt Nam chính thức nâng hạng lên thị trường mới nổi. Đây là tín hiệu tích cực, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế dài hạn, đồng thời thúc đẩy SHB tiếp tục nâng cao các chuẩn mực quản trị, minh bạch và phát triển bền vững theo thông lệ quốc tế.

Trên bình diện quốc tế, SHB tiếp tục khẳng định uy tín khi là một trong số ít ngân hàng Việt Nam được World Bank, JICA, ADB, KfW và nhiều tổ chức tài chính đa phương lựa chọn là ngân hàng cho vay lại, ngân hàng phục vụ các dự án trọng điểm quốc gia và tham gia các chương trình tài trợ thương mại toàn cầu.

Trong năm 2025, SHB liên tiếp huy động thành công hai khoản vay hợp vốn trung hạn bằng USD theo tiêu chí ESG (môi trường – xã hội – quản trị) với tổng quy mô 600 triệu USD. Cả hai giao dịch đều ghi nhận mức quan tâm cao từ thị trường quốc tế: khối lượng đăng ký tham gia vượt hạn mức chào mời ban đầu, qua đó SHB thực hiện quyền chọn tăng quy mô huy động (greenshoe) để tối ưu hóa cơ cấu nguồn vốn và đáp ứng nhu cầu tài trợ các dự án xanh. Nguồn vốn mới giúp SHB mở rộng dư địa tài trợ cho doanh nghiệp và dự án theo định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững

Chuỗi giao dịch thu hút tổng cộng 26 định chế tài chính quốc tế tham gia, phản ánh sức hấp dẫn và uy tín của SHB đối với cộng đồng các nhà đầu tư/định chế cho vay quốc tế, đồng thời cho thấy xu hướng dịch chuyển mạnh của dòng vốn toàn cầu vào các giao dịch đáp ứng tiêu chí ESG tại Việt Nam.

Trong chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, SHB đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả, Ngân hàng số được yêu thích nhất, Ngân hàng bán lẻ hiện đại gắn với phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB hướng tới vị thế ngân hàng bán lẻ – ngân hàng số – ngân hàng xanh trong nhóm dẫn đầu khu vực, tiếp tục đồng hành cùng khát vọng thịnh vượng của nền kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.


