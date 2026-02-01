Toàn cảnh bức tranh lợi nhuận ngân hàng 2025: Vietcombank, VietinBank và BIDV vẫn bỏ xa nhóm tư nhân, nhiều nhà băng nhỏ tăng trưởng đột biến

Năm 2025 tiếp tục là một năm bứt phá của hệ thống ngân hàng Việt Nam khi đa phần nhà băng ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng trưởng hai chữ số và thiết lập những kỷ lục mới. Theo tổng hợp số liệu cập nhật, tổng lợi nhuận trước thuế năm 2025 của 27 ngân hàng trên sàn chứng khoán và BaoVietBank đạt gần 356.600 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2024.

Trong đó, chỉ có 3 ngân hàng sụt giảm lợi nhuận so với năm 2024 và có tới 25 ngân hàng tăng trưởng.

Ở nhóm ngân hàng dẫn đầu, vị trí quán quân tiếp tục thuộc về Vietcombank khi lợi nhuận trước thuế đạt 44.020 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với năm 2024. Dù tốc độ tăng không cao, Vietcombank vẫn giữ vững vai trò "đầu tàu" nhờ nền lợi nhuận lớn.

Theo sau là VietinBank với 43.446 tỷ đồng, tăng mạnh 37%, trở thành một trong những ngân hàng quốc doanh có mức tăng trưởng ấn tượng nhất năm. BIDV xếp thứ ba với 37.863 tỷ đồng, tăng 18%, cho thấy vị thế vượt trội của nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước.

Cùng với nhóm Big4, lợi nhuận MB đạt 34.268 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2024, tiếp tục duy trì vị thế trong top đầu.

Lợi nhuận nhóm Big3 vẫn bỏ xa các ngân hàng tư nhân. (Nguồn: Tổng hợp từ BCTC quý 4 các ngân hàng)

Trong nhóm ngân hàng tư nhân quy mô lớn, lợi nhuận năm 2025 ghi nhận nhiều điểm sáng. Techcombank ghi nhận 32.538 tỷ đồng, tăng 18%. Đáng chú ý, VPBank vươn lên mạnh mẽ với 30.624 tỷ đồng, tăng tới 53%, trở thành một trong những ngân hàng có mức tăng lợi nhuận cao nhất trong nhóm quy mô lớn.

Nhiều ngân hàng tư nhân lớn khác cũng cho thấy bức tranh lợi nhuận tích cực. HDBank đạt 21.322 tỷ đồng, tăng 27%; SHB ghi nhận 15.028 tỷ đồng, tăng 30%; LPBank đạt 14.269 tỷ đồng, tăng 17%. Trong khi đó, ACB là trường hợp hiếm hoi sụt giảm lợi nhuận, khi chỉ đạt 19.539 tỷ đồng, giảm 7% so với năm trước.

Ở nhóm ngân hàng nhỏ và ngân hàng đang trong giai đoạn tái cơ cấu, mức tăng trưởng lợi nhuận ghi nhận sự phân hóa rất mạnh. Một số ngân hàng có mức tăng đột biến nhờ nền lợi nhuận thấp của năm trước. ABBank đạt 3.522 tỷ đồng, tăng tới 344%; KienlongBank đạt 2.323 tỷ đồng, tăng 109%; PGBank đạt 768 tỷ đồng, tăng 82%.

Ngược lại, một số ngân hàng ghi nhận lợi nhuận suy giảm mạnh trong năm 2025, như Eximbank với lợi nhuận 1.512 tỷ đồng, giảm 64%, hay Sacombank giảm 40% so với năm 2024.

Quang Hưng