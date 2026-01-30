Giá vàng giảm sốc sau khi lập đỉnh lịch sử: Chuyên gia lý giải nguyên nhân

Tính đến chiều 30/1, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.963 USD/ounce, giảm tới hơn 600 USD so với mức đỉnh xác lập trong phiên hôm qua. Trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn hôm nay cũng đồng loạt mất tới khoảng 9-11 triệu đồng/lượng so với mức đóng cửa hôm qua, đánh dấu một trong những nhịp điều chỉnh mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế vẫn ở mức trên 20 triệu đồng/lượng.

Những diễn biến này làm dấy lên nhiều câu hỏi về động lực thực sự phía sau đà tăng – giảm quá nhanh của kim loại quý, cũng như triển vọng của giá vàng trong thời gian tới.

Diễn biến giá vàng kể từ đầu năm 2025 đến nay. (Nguồn: TradingView)

Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị toàn cầu gia tăng, những tín hiệu khó đoán từ chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cùng với mức chênh lệch ngày càng lớn giữa giá vàng trong nước và thế giới, tâm lý nhà đầu tư đang đứng trước nhiều ngã rẽ. Liệu cú giảm mạnh vừa qua chỉ là một nhịp điều chỉnh kỹ thuật sau giai đoạn tăng nóng, hay là dấu hiệu cho thấy xu hướng của giá vàng đang bước sang một pha mới?

Để làm rõ những vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Linh – cựu chuyên gia phân tích tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), hiện là founder của Cap Finance – nhằm phân tích các động lực quốc tế đang chi phối thị trường vàng, tác động lan tỏa tới giá vàng trong nước, cũng như triển vọng ngắn và trung hạn của kim loại quý trong bối cảnh nhiều biến số lớn vẫn hiện hữu.

PV: Ngay từ đầu năm, giá vàng thế giới đã tăng mạnh và vượt hầu hết dự báo của các tổ chức tài chính lớn. Theo ông, đâu là nguyên nhân khiến giá vàng tăng mạnh ngay đầu năm 2026?

Ông Nguyễn Linh: Từ đầu năm 2026 đến nay, giá vàng ghi nhận mức tăng phi mã, vượt xa mọi dự báo của các tổ chức tài chính lớn. Động lực tăng của giá vàng vẫn chủ yếu đến từ dòng tiền trú ẩn của nhà đầu tư trước hai rủi ro.

Đầu tiên là rủi ro địa chính trị, khi ngay từ đầu năm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiến hành chiến dịch quân sự nhắm vào Venezuela, sau đó tiếp tục đưa ra những đòi hỏi chủ quyền với Greenland. Bên cạnh đó, ông cũng tái khởi động những biện pháp thuế quan nhắm vào tới nhiều nước.

Mặt khác, là rủi ro về tài chính. Sự suy yếu của đồng Yên Nhật và những tín hiệu về sự phối hợp giữa Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) để hỗ trợ đồng Yên đã tạo nên những lo ngại về khả năng Fed sẽ thực hiện biện pháp nới lỏng định lượng (QE).

PV: Mới đây, giá vàng đã có một phiên biến động cực kỳ mạnh. Theo ông, đâu là nguyên nhân chính dẫn tới diễn biến này?

Ông Nguyễn Linh: Như đã đề cập ở trên, đà tăng mạnh của giá vàng trong thời gian gần đây là do kỳ vọng của nhà đầu tư vào việc Fed sẽ có những động thái nới lỏng định lượng để hỗ đồng Yên Nhật. Bên cạnh đó còn là rủi ro địa chính trị khi ông Trump đe dọa tấn công Iran. Tuy nhiên, vào tối ngày 29/01 theo giờ Việt Nam, có những thông tin về việc Kevin Warsh, một ứng cử viên có thiên hướng diều hâu, sẽ được đề cử cho vị trí Chủ tịch của Fed. Nếu điều này thực sự xảy ra, xác suất Fed sẽ cắt giảm lãi suất hay thực hiện nởi lỏng định lượng một cách mạnh tay sẽ giảm xuống. Điều này đã kích hoạt làn sóng chốt lời của nhà đầu tư và đẩy giá vàng giảm sốc.

Ông Nguyễn Linh - Cựu chuyên gia phân tích tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), founder của Cap Finance

PV: Theo ông, diễn biến tại thị trường quốc tế đang ảnh hưởng ra sao đến vàng trong nước?

Ông Nguyễn Linh: Việc giá vàng quốc tế tăng phi mã đương nhiên sẽ kéo theo giá vàng trong nước, vì giá vàng nội địa bằng giá vàng quốc tế nhân với tỷ giá và cộng thêm chênh lệch (gap). Tuy nhiên, việc giá vàng tăng quá cao trong một thời gian ngắn, có thể khiến một bộ phận nhà đầu tư Việt Nam chùn tay. Một phần là do giá quá cao so với khả năng chi trả của các nhà đầu tư tầm trung, phần khác là sự lo ngại về việc giá sẽ bất ngờ giảm mạnh sau khi tăng quá sốc.

Trong ngắn hạn, sau nhịp giảm trong phiên 29/01, tôi kỳ vọng giá vàng sẽ tích lũy trong một thời gian, có thể là hết quý 1 năm nay. Còn trong trung hạn, tôi vẫn duy trì nhận định tích cực với giá vàng, khi tất cả các yếu tố hỗ trợ chính, như lực mua của các ngân hàng trung ương, khả năng Fed cắt giảm lãi suất và thực hiện nới lỏng định lượng vẫn còn.

PV: Mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế hiện nay phản ảnh điều gì và liệu có thể thu hẹp trong thời gian tới không?

Ông Nguyễn Linh: Về bản chất, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế thể hiện sự khác biệt trong cán cân cung cầu của thị trường Việt Nam và thế giới. Giá vàng miếng nội địa luôn cao hơn giá quốc tế vì nhu cầu của người dân Việt Nam rất lớn, trong khi nguồn cung lại bị hạn chế. Sự hạn chế ở đây không phải vì việc độc quyền vàng hay không, mà xuất phát từ việc hạn chế nhập khẩu vàng, nhất là trong bối cảnh dự trữ ngoại hối thấp như hiện tại.

Với lý do đó mà tôi cho rằng chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế khó có thể thu hẹp trong thời gian tới.

Xin cảm ơn ông về buổi trao đổi!