Giá vàng thế giới tiếp tục rơi, mất mốc 5.000 USD/ounce

Trước đó, kim loại quý màu vàng này đã khiến giới chuyên gia và nhà đầu tư liên tục sững sờ với sự đảo chiều khó đoán định.

Ngày 29/1, sau khi lập kỷ lục mới gần 5.600 USD/ounce, giá vàng giao ngay chứng kiến đà lao dốc chưa từng thấy trong tối cùng ngày (theo giờ Việt Nam), với mức giảm tới gần 500 USD/ounce.

Khi về gần sát mốc 5.100 USD/ounce, giá vàng thế giới lại bất ngờ phục hồi trở lại vùng 5.450 USD/ounce. Chưa dừng lại, vàng tiếp tục gây "sốc" khi đảo chiều giảm, tăng, rồi lại giảm để rồi mất mốc 5.000 USD/ounce.

Làn sóng bán tháo diễn ra trên thị trường vượt quá sức tưởng tượng của nhiều nhà đầu tư. Theo Reuters, việc vàng mất mốc 5.000 USD có thể đến từ tin đồn đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể bổ nhiệm một chủ tịch có quan điểm "diều hâu" hơn. Song cũng cần lưu ý rằng, bất chấp nhịp giảm không tưởng này, vàng vẫn đang trên đà ghi nhận mức tăng theo tháng mạnh nhất kể từ năm 1999, nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng.

"Việc xuất hiện khả năng Fed sẽ có một Chủ tịch ít 'bồ câu' hơn, đồng USD phục hồi, cùng với việc giá vàng rơi vào trạng thái mua quá mức đã góp phần khiến kim loại quý này điều chỉnh giảm," ông Tim Waterer, Trưởng bộ phận Phân tích giao dịch tại KCM, nhận định.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong ngày thứ Năm rằng ông dự kiến sẽ công bố người được lựa chọn để thay thế Chủ tịch Fed Jerome Powell vào thứ Sáu, trong bối cảnh đồn đoán ngày càng gia tăng rằng cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh có thể là ứng viên được đề cử.

"Những đồn đoán xoay quanh khả năng ông Kevin Warsh sẽ thay thế ông Jerome Powell trong vai trò Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã gây sức ép lên giá vàng trong phiên giao dịch châu Á," ông Matt Simpson, chuyên gia phân tích cấp cao tại StoneX, nhận định.

Đồng USD đã phục hồi từ vùng đáy nhiều năm, một phần được hỗ trợ bởi quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp ngày thứ Tư khi giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, đồng bạc xanh vẫn đang hướng tới tuần giảm thứ hai liên tiếp.

Đồng USD mạnh lên khiến vàng – được định giá bằng đồng tiền này – trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác. Thị trường hiện vẫn kỳ vọng Fed sẽ thực hiện hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2026, theo công cụ FedWatch.



