TPBank báo lãi hơn 9.200 tỷ đồng trong năm 2025, ROE vượt 18%, tỷ lệ nợ xấu rất thấp chỉ 0,96%

30-01-2026 - 14:18 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 9.203 tỷ đồng. Mảng ngân hàng số tiếp tục tạo dấu ấn trên thị trường khi 99% giao dịch được thực hiện qua kênh số và thu nhập dịch vụ tăng trưởng hai chữ số.

Lợi nhận trước thuế tăng 21%/năm

Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2025, TPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 9.203 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2024. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức, mức tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số phản ánh khả năng điều hành linh hoạt và hiệu quả trong phân bổ nguồn lực của ngân hàng. Hiệu quả sinh lời tiếp tục được cải thiện khi tỷ suất ROE đạt trên 18%, tăng so với năm trước và ở mức tương đối tích cực so với mặt bằng chung của thị trường, cho thấy chất lượng tăng trưởng được duy trì song hành với mở rộng quy mô.

Cùng với kết quả lợi nhuận, quy mô hoạt động của TPBank tiếp tục mở rộng khi tổng tài sản đạt vượt 506 nghìn tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tăng 18,08%, trong khi huy động vốn thị trường 1 tăng khoảng 20%, phản ánh khả năng duy trì tăng trưởng tín dụng và củng cố nền tảng nguồn vốn trong bối cảnh cạnh tranh huy động gia tăng.

Đáng chú ý, chất lượng tăng trưởng tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ. Tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 0,96%, phản ánh hiệu quả trong công tác quản trị rủi ro và kiểm soát chất lượng tài sản. Đồng thời, tỷ lệ CASA đạt 23,02%, cho thấy nền tảng tiền gửi không kỳ hạn được duy trì ổn định, góp phần giảm chi phí vốn và nâng cao biên lợi nhuận trong dài hạn.

Kênh số và dịch vụ dẫn dắt tăng trưởng, củng cố chất lượng doanh thu

Năm 2025, TPBank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt gần 18.900 tỷ đồng, cho thấy quy mô doanh thu tiếp tục được mở rộng trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức. Trong đó, thu nhập thuần từ dịch vụ đạt khoảng 4.160 tỷ đồng, chiếm 22% tổng thu nhập và tăng gần 24% so với năm trước, phản ánh xu hướng tích cực trong việc đa dạng hóa nguồn thu và giảm dần sự phụ thuộc vào tín dụng truyền thống.

TPBank báo lãi hơn 9.200 tỷ đồng năm 2025, ROE vượt 18% - Ảnh 1.

Năm 2025, TPBank đã cán mốc 16 triệu khách hàng, với 99% giao dịch được thực hiện qua kênh số.

Động lực tăng trưởng này gắn liền với hiệu quả của chiến lược số hóa. Tính đến hết năm 2025, TPBank đã cán mốc 16 triệu khách hàng, với 99% giao dịch được thực hiện qua kênh số, cho thấy mức độ dịch chuyển rõ nét của khách hàng sang ngân hàng số, đồng thời góp phần tối ưu chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trong năm qua, TPBank tiếp tục tạo dấu ấn thông qua chiến dịch "App TPBank – Tiện ích Đỉnh. Sống Đỉnh." Chiến dịch truyền thông 360° giúp TPBank lọt Top 3 thảo luận trên mạng xã hội và Top 1 cảm xúc tích cực trên nền tảng Threads.

Những kết quả này được xây dựng trên nền tảng công nghệ được đầu tư bài bản trong nhiều năm. TPBank tiếp tục kiên định định hướng lấy dữ liệu và trí tuệ nhân tạo làm trụ cột, với hơn 80% các tính năng cốt lõi được vận hành bởi AI.

Tổng Giám đốc Nguyễn Hưng cho hay: Việc kiên định với chiến lược tăng trưởng bền vững, kiểm soát rủi ro chặt chẽ và duy trì kỷ luật quản trị xuyên suốt chính là yếu tố cốt lõi giúp TPBank không chỉ vượt qua những thách thức trong năm 2025, mà còn sẵn sàng cho các cơ hội tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo.

Nguyễn Nguyễn

An ninh tiền tệ

