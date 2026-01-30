Năm 2025: Tăng trưởng tín dụng của MSB đạt 15,8%, tổng tài sản tăng hơn 27%, CASA cải thiện rõ nét

Tổng tài sản và tín dụng tăng trưởng vượt trội

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản hợp nhất của MSB đạt gần 408 nghìn tỷ đồng, tăng 27,3% so với thời điểm đầu năm. Động lực chính của sự tăng trưởng quy mô đến từ hoạt động tín dụng. Với mức tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp cho mảng ngân hàng là 15,8%, quy mô cho vay khách hàng của ngân hàng mẹ vượt trên 201 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhờ việc đầu tư số hóa và chiến lược mở rộng khách hàng hiệu quả, danh mục cho vay của công ty con – Tnex Finance – đạt gần 4 nghìn tỷ đồng đã đưa chỉ tiêu tổng cho vay khách hàng hợp nhất của MSB lên hơn 205 nghìn tỷ tại 31/12/2025. Danh mục cho vay của MSB có sự đóng góp trên 75,5% từ các phân khúc chiến lược như khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).

Ở chiều huy động, tiền gửi khách hàng đạt mức gần 197 nghìn tỷ đồng, tăng 27,2% so với đầu năm, góp phần giúp ngân hàng duy trì nền tảng thanh khoản vững chắc để phục vụ nhu cầu kinh doanh. Sự tăng trưởng huy động phản ánh rõ nét hiệu quả của việc triển khai các sản phẩm trên kênh số như tài khoản cho cá nhân, doanh nghiệp, sinh lời với lợi suất hấp dẫn, chương trình chăm sóc khách hàng gắn bó…đáp ứng tính tiện ích và phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng.

Về chỉ số an toàn hoạt động, vị thế vốn của ngân hàng vẫn được duy trì mạnh mẽ với CAR hợp nhất đạt 12,5% - mức cao của thị trường, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) là 62% tại 31/12/2025, đảm bảo mức trần 85% theo quy định. Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn ở mức 26,74%, dưới giới hạn 30% của NHNN. Chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát ở mức tốt với tỷ lệ nợ xấu hợp nhất đến cuối năm 2025 ở mức 1,82%.

Với việc tập trung củng cố an toàn vốn và thanh khoản, đảm bảo ngân hàng duy trì trạng thái chủ động trước biến động kinh tế, năm 2025, MSB được Moody's nâng xếp hạng tín nhiệm quốc tế về tiền gửi dài hạn và xếp hạng nhà phát hành dài hạn từ B1 lên Ba3, đồng thời nâng xếp hạng tín nhiệm cơ sở (BCA) lên mức b1. Mức xếp hạng cao hơn giúp MSB khẳng định uy tín với các đối tác, tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý hơn và mở rộng phạm vi hợp tác với các định chế tài chính toàn cầu. Đồng thời, kết quả này cũng củng cố niềm tin của khách hàng và nhà đầu tư đối với ngân hàng, tạo thêm động lực để MSB đẩy mạnh chiến lược tăng trưởng, hướng tới một mô hình hoạt động an toàn, hiệu quả hơn và phù hợp với các chuẩn mực quản trị quốc tế.

CASA đạt gần 29%, tối ưu hóa chi phí hoạt động

Một điểm sáng đáng chú ý trong năm 2025 là sự cải thiện rõ rệt của tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA). Đến cuối năm, số dư CASA của MSB đạt gần 57 nghìn tỷ đồng, tăng gần 40% so với đầu năm. Nhờ đó, tỷ lệ CASA tăng từ 26,4% lên 28,9%, tiếp tục đưa MSB nằm trong nhóm các ngân hàng có tỷ lệ CASA cao nhất trong hệ thống.

Việc duy trì tỷ lệ CASA ở mức cao giúp MSB có lợi thế lớn về chi phí vốn), từ đó giảm áp lực lên biên lãi ròng (NIM) trong bối cảnh bất lợi khi lãi suất huy động trên thị trường có nhiều biến động và lãi suất cho vay được kiểm soát nhằm hỗ trợ khách hàng trong hoạt động kinh doanh. Năm 2025, NIM hợp nhất của ngân hàng đạt 3,22%.

Theo đại diện MSB, các kết quả tích cực trên đến từ việc ngân hàng đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số trong thời gian qua. Với năng lực nền tảng dữ liệu, các luồng công việc trọng yếu – từ phê duyệt, giải ngân đến vận hành – được chuẩn hóa, tự động hóa và liên thông, giúp nâng cao hiệu quả kiểm soát, rút ngắn thời gian xử lý và tăng tính minh bạch trong hoạt động. Bên cạnh đó, nền tảng Magnet tiếp tục phát huy hiệu quả trên kênh online, hỗ trợ MSB nâng cao khả năng thu hút khách hàng mới và gia tăng hiệu quả bán chéo sản phẩm. Kết thúc năm 2025, số lượng khách hàng MSB đạt gần 8 triệu khách hàng cá nhân và trên 100 nghìn khách hàng doanh nghiệp.

Đáng chú ý, dự án MSBPay với ứng dụng Merchant App MSB được xem là một trong những yếu tố nổi bật giúp ngân hàng gia tăng CASA trong năm qua. Thông qua việc cung cấp các giải pháp quản lý tài chính, thanh toán QR và hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh, MSB từng bước tiếp cận sâu hơn vào dòng tiền của phân khúc này, qua đó tạo nguồn tiền gửi không kỳ hạn ổn định.

Về kết quả kinh doanh, thu nhập lãi thuần (NII) – nguồn thu cốt lõi của ngân hàng – đạt gần 11 nghìn tỷ đồng, tăng gần 7% so với năm 2024. Đáng chú ý, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, gần 30%, đóng góp hơn 1,7 nghìn tỷ đồng vào tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng (so với trên 1,3 nghìn tỷ đồng năm trước). Kết quả này chủ yếu đến từ sự tăng trưởng của mảng thanh toán và các dịch vụ ngân hàng số, góp phần đa dạng hóa nguồn thu và giảm sự phụ thuộc vào tín dụng truyền thống. Song song với đó, hiệu quả hoạt động được cải thiện khi tỷ lệ chi phí trên doanh thu (CIR) trong năm giảm xuống 36,14%, phản ánh nỗ lực kiểm soát chi phí và tối ưu vận hành.

Kết thúc năm 2025, MSB ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất 7.058 tỷ đồng, tăng nhẹ so với kết quả đạt được năm trước sau khi trích lập gần 2.000 tỷ đồng cho chi phí phí dự phòng rủi ro tín dụng. Các chỉ tiêu sinh lời đạt ROA 1,59% và ROE 14,04%, phản ánh hiệu quả hoạt động trong bối cảnh ngân hàng tiếp tục mở rộng quy mô và gia tăng đầu tư cho nền tảng dài hạn.



