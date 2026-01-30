Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hà Nội: Giá vàng giảm sốc chỉ sau một đêm, cảnh tượng tại phố Cầu Giấy khiến nhiều người không khỏi bất ngờ

30-01-2026 - 13:42 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngay từ sáng sớm, dù thời tiết Hà Nội khá lạnh và nhiều cửa hàng chưa mở cửa giao dịch, cảnh người dân xếp hàng chờ mua bán vàng đã xuất hiện tại nhiều tuyến phố lớn.

Hà Nội: Giá vàng giảm sốc chỉ sau một đêm, cảnh tượng tại phố Cầu Giấy khiến nhiều người không khỏi bất ngờ- Ảnh 1.

Sáng 30/1, thị trường vàng trong nước bất ngờ chứng kiến đợt điều chỉnh mạnh khi hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt giảm giá từ 5 đến 6 triệu đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua (Ảnh: Như Hoàn)

Hà Nội: Giá vàng giảm sốc chỉ sau một đêm, cảnh tượng tại phố Cầu Giấy khiến nhiều người không khỏi bất ngờ- Ảnh 2.

Ngay từ sáng sớm, dù thời tiết Hà Nội khá lạnh và nhiều cửa hàng tại Cầu Giấy chưa mở cửa giao dịch, cảnh người dân xếp hàng chờ mua bán vàng đã xuất hiện tại nhiều tuyến phố lớn (Ảnh: Như Hoàn)

Hà Nội: Giá vàng giảm sốc chỉ sau một đêm, cảnh tượng tại phố Cầu Giấy khiến nhiều người không khỏi bất ngờ- Ảnh 3.

Ghi nhận tại các cửa hàng vàng lớn như SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Phú Quý, từ khoảng 7h sáng đã có đông người đứng chờ trước cửa. Nhiều người cho biết họ theo dõi sát diễn biến giá vàng từ tối hôm trước và quyết định đến sớm để kịp giao dịch khi giá quay đầu giảm mạnh. Hàng dài người dân xếp hàng ngồi chờ được mua vàng trước tiệm vàng Bảo Tín Minh Châu

Hà Nội: Giá vàng giảm sốc chỉ sau một đêm, cảnh tượng tại phố Cầu Giấy khiến nhiều người không khỏi bất ngờ- Ảnh 4.

Người dân được phát ghế ngồi theo hàng

Hà Nội: Giá vàng giảm sốc chỉ sau một đêm, cảnh tượng tại phố Cầu Giấy khiến nhiều người không khỏi bất ngờ- Ảnh 5.

Dù thời tiết khá lạnh nhưng ai cũng sẵn sàng chờ đợi để tới lượt mình

Hà Nội: Giá vàng giảm sốc chỉ sau một đêm, cảnh tượng tại phố Cầu Giấy khiến nhiều người không khỏi bất ngờ- Ảnh 6.

Mỗi người sẽ được ghi số thứ tự mua vào lòng bàn tay

Hà Nội: Giá vàng giảm sốc chỉ sau một đêm, cảnh tượng tại phố Cầu Giấy khiến nhiều người không khỏi bất ngờ- Ảnh 7.

Hà Nội: Giá vàng giảm sốc chỉ sau một đêm, cảnh tượng tại phố Cầu Giấy khiến nhiều người không khỏi bất ngờ- Ảnh 8.

Hà Nội: Giá vàng giảm sốc chỉ sau một đêm, cảnh tượng tại phố Cầu Giấy khiến nhiều người không khỏi bất ngờ- Ảnh 9.

Hà Nội: Giá vàng giảm sốc chỉ sau một đêm, cảnh tượng tại phố Cầu Giấy khiến nhiều người không khỏi bất ngờ- Ảnh 10.

Hà Nội: Giá vàng giảm sốc chỉ sau một đêm, cảnh tượng tại phố Cầu Giấy khiến nhiều người không khỏi bất ngờ- Ảnh 11.

Hà Nội: Giá vàng giảm sốc chỉ sau một đêm, cảnh tượng tại phố Cầu Giấy khiến nhiều người không khỏi bất ngờ- Ảnh 12.

Hà Nội: Giá vàng giảm sốc chỉ sau một đêm, cảnh tượng tại phố Cầu Giấy khiến nhiều người không khỏi bất ngờ- Ảnh 13.

Hà Nội: Giá vàng giảm sốc chỉ sau một đêm, cảnh tượng tại phố Cầu Giấy khiến nhiều người không khỏi bất ngờ- Ảnh 14.

Cập nhật mới nhất, tại Công ty SJC, giá vàng miếng SJC giảm hơn 5 triệu đồng mỗi lượng so với cuối phiên hôm qua, hiện indicative ở mức 181,5 đến 184,5 triệu đồng mỗi lượng. So với mức đỉnh 191 triệu đồng mỗi lượng được thiết lập trước đó, giá vàng miếng của thương hiệu này đã giảm gần 7 triệu đồng mỗi lượng.

Không chỉ SJC, các thương hiệu lớn khác như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ và Phú Quý cũng đồng loạt điều chỉnh giá vàng miếng về cùng vùng 181,5 đến 184,5 triệu đồng mỗi lượng, tạo nên làn sóng giao dịch sôi động ngay từ đầu giờ sáng.

Ở phân khúc vàng nhẫn trơn 9999, mức giảm còn mạnh hơn. Vàng nhẫn tại SJC hiện được giao dịch ở mức 181,2 đến 184,2 triệu đồng mỗi lượng, giảm 6,6 triệu đồng mỗi lượng so với đỉnh. DOJI và PNJ đưa giá về 180,9 đến 183,9 triệu đồng mỗi lượng, thấp hơn khoảng 6,5 triệu đồng mỗi lượng so với kết phiên trước.

Đáng chú ý, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức giảm sâu nhất thị trường, lên tới 7,3 triệu đồng mỗi lượng, hiện giao dịch quanh ngưỡng 180,5 đến 183,5 triệu đồng mỗi lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 181,5 đến 184,5 triệu đồng mỗi lượng.

Theo ghi nhận thực tế, nhiều người dân có mặt từ sớm cho biết họ tranh thủ bán ra để chốt lời sau giai đoạn giá vàng tăng nóng, trong khi một bộ phận khác kỳ vọng mức điều chỉnh sâu sẽ mở ra cơ hội mua vào. Cảnh xếp hàng kéo dài trước các cửa tiệm vàng trở thành điểm nhấn đáng chú ý của thị trường sáng nay, phản ánh tâm lý thận trọng nhưng không kém phần sốt sắng của người dân trước những biến động mạnh của giá vàng.

