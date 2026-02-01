Những chính sách mới liên quan hoạt động ngân hàng có hiệu lực từ tháng 2/2026

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (9/2)

Nghị định số 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng có hiệu lực từ ngày 9/2.

Nghị định quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, việc thi hành các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Đối với các hành vi vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vàng, Nghị định quy định phạt cảnh cáo đối với hành vi mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán.

Các hành vi trên nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần thì bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng. Mức phạt này cũng áp dụng đối với hành vi: Không thực hiện thanh toán mua, bán vàng qua tài khoản thanh toán theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 30-50 triệu đồng đối với các hành vi: Không niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ; sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ mà không công bố tiêu chuẩn áp dụng, không ghi nhãn hàng hóa; sản xuất vàng miếng mà không công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng, hàm lượng của sản phẩm, không ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Quy định về trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng (12/2)

Thông tư số 82/2025/TT-NHNN quy định về trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng được phép sản xuất vàng miếng, kinh doanh mua, bán vàng miếng có hiệu lực thi hành từ ngày 12/2.

Hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng, mua, bán vàng nguyên liệu quy định tại Thông tư này chỉ bao gồm giao dịch mua, bán vàng miếng, vàng nguyên liệu giao ngay.

Thông tư nêu rõ, trạng thái vàng của tổ chức tín dụng được xác định vào thời điểm cuối ngày làm việc.

Thông tư nêu rõ, trạng thái vàng cuối ngày của tổ chức tín dụng không được vượt quá 5% so với vốn tự có của tổ chức tín dụng đối với các tổ chức tín dụng được phép sản xuất vàng miếng.

Đồng thời, không được vượt quá 2% so với vốn tự có của tổ chức tín dụng đối với các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh mua, bán vàng miếng, trừ các tổ chức tín dụng theo quy định tại Thông tư.

Vốn tự có để tính giới hạn trạng thái vàng của tổ chức tín dụng là vốn tự có của tháng liền kề trước kỳ báo cáo của tổ chức tín dụng, được xác định theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng.

Tổ chức tín dụng không được duy trì trạng thái vàng âm.

Trường hợp cần thiết, tổ chức tín dụng được duy trì trạng thái vàng khác giới hạn quy định trên khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận.

Theo Thông tư, chậm nhất đến 14 giờ của ngày làm việc, tổ chức tín dụng gửi báo cáo trạng thái vàng của ngày làm việc liền kề trước đó về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Quản lý ngoại hối) theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại (15/2)

Thông tư 61/2025/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại, có hiệu lực từ ngày 15/2.

Thông tư này áp dụng cho các ngân hàng thương mại và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại. Nội dung chính của Thông tư bao gồm các quy định về việc thành lập, khai trương, thay đổi và chấm dứt hoạt động của các chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện và đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại trong và ngoài nước.

Theo Thông tư, để thành lập chi nhánh trong nước, ngân hàng thương mại phải có thời gian hoạt động từ 12 tháng trở lên, hoạt động kinh doanh có lãi, tuân thủ các quy định về an toàn tài chính và không bị xử phạt vi phạm hành chính trong 12 tháng trước đó. Đối với phòng giao dịch, ngân hàng thương mại cần đáp ứng các điều kiện tương tự và phải có chi nhánh quản lý đáp ứng các tiêu chuẩn về hoạt động và tài chính.

Số lượng chi nhánh và phòng giao dịch được thành lập phải tuân theo công thức tính toán dựa trên vốn điều lệ và khu vực địa lý. Ngân hàng thương mại có thể thành lập tối đa 10 chi nhánh tại mỗi khu vực nội thành của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, và số lượng phòng giao dịch không vượt quá 20 tại mỗi khu vực này.

Ngân hàng thương mại có thể thay đổi tên, địa điểm hoặc chuyển đổi chi nhánh thành phòng giao dịch và ngược lại, nhưng phải tuân thủ các quy định về thông báo và chấp thuận từ Ngân hàng Nhà nước. Việc chấm dứt hoạt động có thể diễn ra tự nguyện hoặc bắt buộc, tùy thuộc vào tình hình hoạt động và tuân thủ pháp luật của chi nhánh, phòng giao dịch.

Quy định xếp hạng tổ chức tài chính vi mô (15/2)

Thông tư số 65/2025/TT-NHNN quy định về việc xếp hạng tổ chức tài chính vi mô có hiệu lực từ ngày 15/2.

Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng gồm: Tổ chức tài chính vi mô; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xếp hạng tổ chức tài chính vi mô.

Việc xếp hạng tổ chức tài chính vi mô được thực hiện nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, thanh tra và giám sát của Ngân hàng Nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô; góp phần bảo đảm mỗi tổ chức hoạt động an toàn, lành mạnh, đúng quy định pháp luật.

Hệ thống tiêu chí được sử dụng để xếp hạng tổ chức tài chính vi mô bao gồm: Vốn; Chất lượng tài sản; Quản trị, điều hành; Kết quả hoạt động kinh doanh; Khả năng chi trả.

Điểm của từng chỉ tiêu định lượng được xác định trên cơ sở so sánh giá trị của chỉ tiêu định lượng với các ngưỡng tính điểm của chỉ tiêu định lượng đó quy định tại Điều 12 Thông tư này. Điểm của từng chỉ tiêu định lượng được tính theo các mức điểm từ 1 điểm đến 4 điểm.





