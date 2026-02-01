Một ngân hàng đưa lãi suất vay mua nhà lên gần 14%/năm

Trong thông báo mới nhất gửi tới khách hàng, một chi nhánh của Vietcombank cho biết lãi suất vay mua căn hộ, nhà phố đã có giấy chứng nhận hoặc hợp đồng mua bán và tái tài trợ khoản vay (mua nợ) tại khu vực TPHCM, thấp nhất từ 9,6%/năm.

Cụ thể, lãi suất vay cố định 6 tháng là 9,6%/năm và tăng dần theo từng kỳ hạn vay. Mức lãi suất cao nhất nếu khách vay cố định 24 tháng đầu lên tới 13,9%/năm.

Một cán bộ tín dụng của Vietcombank ở TPHCM thông tin, chi nhánh cô cũng vừa nhận được thông báo tăng lãi suất như trên và đang phải thông báo cho khách hàng có nhu cầu vay về việc điều chỉnh lãi suất.

Chị Hoàng Tiên (ngụ TPHCM) cho biết chị đang có nhu cầu vay khoảng 3 tỉ đồng để mua căn hộ chung cư ở phường An Khánh, TPHCM. Khoảng đầu tháng 12-2025, chị có hỏi một chi nhánh Vietcombank thì được thông báo lãi suất vay ưu đãi cố định trong 18 tháng đầu, cao nhất cũng chỉ 8,3%/năm.

"Với diễn biến lãi vay mua nhà tăng nhanh như hiện tại, tôi đang cân nhắc lại phương án vay mua căn hộ chung cư để đầu tư. Vì sợ lãi suất thả nổi sau ưu đãi sẽ cao hơn nữa, ảnh hưởng tới phương án tài chính ban đầu" – chị Tiên băn khoăn.

Lãi suất cho vay mua nhà tăng nhanh từ cuối năm ngoái tới nay

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, không chỉ Vietcombank, nhiều ngân hàng khác cũng tăng lãi suất cho vay mua bất động sản lên đáng kể.

Tại BIDV, trong biểu lãi suất cho vay bất động sản mới nhất được áp dụng, ngân hàng này cũng tăng lãi suất cho vay các nhu cầu nhà ở tối thiểu là 9,7%/năm trong 6 tháng đầu; tối thiểu 10,1%/năm trong 12 tháng đầu và lãi suất lên tới 13,5%/năm trong 18 tháng đầu.

Không chỉ các khoản vay mua nhà mới, nhiều khoản vay cũ cũng được khách hàng phản ánh bị tăng lãi suất. Anh Thanh Hoàng (ngụ TPHCM) cho biết khoản vay mua căn hộ chung cư của anh tại một ngân hàng thương mại quốc doanh vừa tăng từ 9% lên 9,9%/năm - sau khoảng 1 năm không đổi.

Một số ngân hàng cũng đã dừng gói cho vay ưu đãi mua nhà với người trẻ hoặc người dưới 35 tuổi; trong khi một số ngân hàng khác vẫn duy trì dù có điều chỉnh tăng lãi suất.

Thông báo của một ngân hàng về việc điều chỉnh tăng lãi suất cho vay mua nhà

Tại ACB, lãi suất cho vay mua nhà ở đang được ngân hàng áp dụng là 8,3%/năm ưu đãi trong 12 tháng đầu và 8,8%/năm ưu đãi trong 24 tháng đầu. Nếu khách vay mua nhà dự án qua các đối tác liên kết với ACB, lãi suất sẽ giảm thêm 0,5 điểm %. Theo đại diện ACB, đây có thể nói là mức lãi suất cạnh tranh nhất trên thị trường ở thời điểm hiện tại, trong bối cảnh ngân hàng vẫn ưu tiên khách hàng cá nhân, nhất là người vay mua nhà để ở.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo nhiều ngân hàng thương mại nhìn nhận lãi suất cho vay tăng là khó tránh trong bối cảnh lãi suất huy động đã tạo mặt bằng mới từ cuối năm ngoái tới nay. Tại nhiều ngân hàng, lãi suất huy động hiện đã vượt 7%/năm. Vì vậy, lãi suất cho vay khó tránh việc tăng theo, nhất là lĩnh vực bất động sản đang được yêu cầu kiểm soát để dòng vốn tín dụng ưu tiên cho sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên khác.



